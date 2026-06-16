L'Irak affrontera la Norvège lors d'un match passionnant de la Coupe du monde au Gillette Stadium de Foxborough, le 16 juin.

GOAL vous fournit toutes les informations essentielles pour acheter vos billets pour la Coupe du monde 2026, y compris les tarifs et les points de vente.

Quand a lieu le match Irak - Norvège ?

Date Programme (heure locale du coup d’envoi) Lieu Billets Mardi 16 juin Irak - Norvège (coup d’envoi à 18 h, heure de l’Est) Gillette Stadium, Foxborough Billets

Calendrier de l'Irak pour la Coupe du monde 2026

Date Match Lieu Billets 16 juin 2026 Irak - Norvège Gillette Stadium (Boston) Billets 22 juin 2026 Irak - France MetLife Stadium (NY/NJ) Billets 26 juin 2026 Irak vs Sénégal Gillette Stadium (Boston) Billets

Calendrier de la Norvège pour la Coupe du monde 2026

Date Match Lieu Billets 16 juin 2026 Irak - Norvège Gillette Stadium (Boston) Billets 22 juin 2026 Norvège - Sénégal MetLife Stadium (NY/NJ) Billets 26 juin 2026 Norvège vs France Gillette Stadium (Boston) Billets

Comment se procurer des places pour la rencontre Irak-Norvège.

Depuis septembre 2025, les supporters peuvent acheter des billets officiels pour les matchs de la Coupe du monde 2026 sur le site de la FIFA.

La phase de vente de dernière minute, dernière fenêtre officielle, a commencé le 1ᵉʳ avril et s’achèvera à la fin de la compétition.

Si vous n’avez pas encore obtenu de place, plusieurs options de revente s’offrent à vous :

Le canal officiel est la plateforme de revente et d’échange de la FIFA, accessible via FIFA.com/tickets. Initialement lancée en octobre 2025, elle a rouvert le 2 avril et restera disponible jusqu’à une heure avant le coup d’envoi de chaque rencontre.

Elle est accessible aux résidents canadiens, américains et internationaux, tandis que la plateforme d’échange de la FIFA (Mercado de Intercambio de la FIFA) est réservée aux résidents mexicains.

Des revendeurs tiers, tels que StubHub, proposeront également des billets pour la Coupe du monde 2026.

Attention toutefois : l’offre y est souvent restreinte et les places se libèrent par intermittence. Pour maximiser vos chances, connectez-vous régulièrement, soyez prêt à valider votre panier aussitôt et gardez vos moyens de paiement à portée de main.

Combien coûtent les billets pour le match Irak - Norvège ?

La FIFA a mis en place une tarification dynamique pour la Coupe du monde 2026 : les prix varient selon la demande, la catégorie et le stade de la compétition.

Les places pour la phase de groupes demeurent l’option la plus abordable pour les supporters, avec des tarifs d’entrée de gamme conçus pour rendre le tournoi accessible dans tous les pays hôtes, notamment aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

Catégorie Phase de groupes Phase à élimination directe Phase finale Catégorie 1 250 $ - 400 $ 600 $ - 1 200 $ 1 500 $ – 6 730 $ Catégorie 2 150 € – 280 € 400 € – 800 € 1 000 $ – 4 210 $ Catégorie 3 100 $ – 200 $ 200 € – 500 € 600 € - 2 790 € Catégorie 4 60 € - 120 € 150 € – 350 € 400 $ – 2 030 $

Tout ce qu’il faut savoir sur le Gillette Stadium

Le stade, situé à Foxborough (Massachusetts), accueillera notamment la rencontre Irak-Norvège, l’un des affiches les plus attendues de la phase de groupes de la Coupe du monde de la FIFA 2026.

Connu principalement comme l’antre des New England Patriots, ce haut lieu du sport américain a été sélectionné pour accueillir plusieurs rencontres de la Coupe du monde grâce à ses infrastructures modernes et à sa grande capacité d’accueil.

Pour la Coupe du monde, il accueillera plus de 60 000 supporters, garantissant une ambiance intense et électrique digne du plus haut niveau international.