Le Ghana se rend à Toronto pour un match passionnant du groupe L contre le Panama, rencontre historique pour les deux nations dans le cadre de la Coupe du monde 2026.

Les Black Stars, emmenés par une génération de joueurs brillant dans les meilleurs championnats européens, visent à rappeler leur statut de puissance mondiale.

Quand se déroule le match Ghana - Panama ?

Calendrier du Ghana pour la Coupe du monde 2026

Date Match Lieu Billets 18 juin 2026 Ghana vs Panama BMO Field, Toronto Billets 23 juin 2026 Angleterre – Ghana Gillette Stadium, Foxborough Billets 27 juin 2026 Croatie contre Ghana Lincoln Financial Field, Philadelphie Billets

Calendrier de la Coupe du monde du Panama

Date Calendrier Lieu Billets 18 juin 2026 Ghana vs Panama BMO Field, Toronto Billets 24 juin 2025 Panama vs Croatie BMO Field, Toronto Billets 27 juin 2026 Panama - Angleterre MetLife Stadium, East Rutherford Billets

Comment se procurer des places pour le match Ghana - Panama ?

À ce stade, les principales loteries officielles de la Coupe du monde (y compris la prévente Visa et les premiers tirages au sort) sont terminées, et la forte demande a réduit à la portion congrue le nombre de places encore disponibles dans les premières phases de vente.

Voici l’état actuel des ventes :

Phase de vente de dernière minute : en cours, elle fonctionne selon la règle du « premier arrivé, premier servi » et permet des transactions en temps réel. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acheter directement auprès de la FIFA.

Marché officiel de revente de la FIFA : il s’agit de la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.

Marchés secondaires : les plateformes comme StubHub proposent aussi des places, notamment pour les affiches à élimination directe très demandées, mais les tarifs peuvent dépasser la valeur nominale. Lisez attentivement les conditions générales du site avant d’acheter.

Quel est le prix des billets pour le match Ghana - Panama ?

Les tarifs varient selon la catégorie de siège et l’approche du coup d’envoi.

Pour le tournoi de 2026, la FIFA a mis en place une tarification variable : les places pour la phase de groupes démarrent à 60 $ pour certaines catégories de supporters, tandis que les billets pour la finale peuvent atteindre 6 730 $.

Voici les fourchettes de prix estimées pour les différentes phases de la compétition :

Catégorie Phase de groupes Huitièmes de finale – Quarts de finale Demi-finales et finale Catégorie 1 250 $ – 400 $ 600 – 1 200 € 1 500 $ – 6 730 $ Catégorie 2 150 € – 280 € 400 € – 800 € 1 000 $ - 4 210 $ Catégorie 3 100 $ – 200 $ 200 € – 500 € 600 € - 2 790 € Catégorie 4 60 € – 120 € 150 € – 350 € 400 $ – 2 030 $

À noter que ces tarifs peuvent évoluer en fonction de la demande du marché. Toronto étant une destination mondiale de premier plan et cette rencontre marquant une étape cruciale pour les deux nations, la demande locale s’annonce forte.

Tout ce qu’il faut savoir sur le BMO Field

Officiellement nommé Toronto Stadium (mais connu commercialement sous le nom de BMO Field) pour la compétition, ce stade ontarien est le premier terrain de football dédié au Canada et un symbole majeur de l’identité footballistique du pays.

Situé à Exhibition Place, en bordure du lac Ontario, l’équipement a bénéficié d’une rénovation de 158 millions de dollars pour accueillir cet événement mondial. Il se distingue par une verrière à la manière de la Premier League anglaise qui protège les tribunes est, ouest et sud tout en préservant une vue dégagée sur la skyline urbaine.

Réputé pour son ambiance intimiste, il dispose également du plus grand écran vidéo haute définition en plein air du pays, installé aux quatre coins.

Pour la Coupe du monde 2026, sa capacité a été portée à 45 000 places grâce à 17 756 sièges temporaires installés en tribunes nord et sud, presque doublant ainsi l’accueil habituel pour répondre aux standards internationaux.

Afin d’offrir une expérience de classe mondiale, le site dispose désormais d’un hall d’accueil à 360 degrés, de loges d’accueil modernisées (dont le nouveau Tunnel Club) et d’une toute nouvelle pelouse hybride certifiée FIFA, équipée de la technologie de pointe SubAir pour répondre aux exigences des six matches prévus.

Que attendre du match Ghana - Panama ?



