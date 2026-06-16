La France entamera sa Coupe du monde 2026 face au Sénégal au MetLife Stadium d’East Rutherford, le 16 juin.

Les supporters français espèrent que l’histoire ne se répétera pas : en 2002, les Bleus avaient subi une défaite surprise 1-0 face aux Lions de la Teranga dès le match d’ouverture, avant d’être éliminés au premier tour tandis que le Sénégal atteignait les huitièmes de finale.

Quand aura lieu le match de Coupe du monde France - Sénégal ?

Coupe du monde - Grp. I New York/New Jersey Stadium

Calendrier de la France pour la Coupe du monde 2026

Date Adversaire Lieu Billets Mardi 16 juin France - Sénégal Stade MetLife (East Rutherford) Billets Lundi 22 juin France - Irak Lincoln Financial Field (Philadelphie) Billet Vendredi 26 juin Norvège - France Gillette Stadium (Foxborough) Billets

Calendrier du Sénégal pour la Coupe du monde 2026

Date Calendrier Lieu Billets Mardi 16 juin France - Sénégal Stade MetLife (East Rutherford) Billets Lundi 22 juin Norvège - Sénégal MetLife Stadium (East Rutherford) Billets Vendredi 26 juin Sénégal vs Irak BMO Field (Toronto) Billets

Comment se procurer des places pour le match France - Sénégal ?

À ce stade, les principales loteries officielles de la Coupe du monde (y compris la prévente Visa et les tirages au sort aléatoires anticipés) sont terminées. En raison d’une demande record, la disponibilité des billets lors des premières phases est désormais extrêmement limitée.

Voici l’état actuel des ventes de billets :

Phase de vente de dernière minute : en cours, elle fonctionne selon la règle du « premier arrivé, premier servi » et permet des transactions en temps réel. Il s’agit de la dernière chance d’acheter directement auprès de la FIFA.

Marché officiel de revente de la FIFA : c’est la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.

Marchés secondaires : les plateformes comme StubHub proposent aussi des places, surtout pour les affiches à élimination directe très demandées, mais les tarifs peuvent dépasser le prix facial. Lisez attentivement les conditions générales du site avant d’acheter.

Combien coûtent les billets pour le match France-Sénégal ?

La FIFA a instauré une tarification variable pour le tournoi de 2026. En phase de groupes, les billets démarrent à 60 $ pour certaines catégories de supporters, tandis que les places pour la finale peuvent atteindre 6 730 $.

Retrouvez ci-dessous les fourchettes de prix estimées pour les différentes phases de la compétition :

Catégorie Phase de groupes Huitièmes de finale – Quarts de finale Demi-finales et finale Catégorie 1 250 $ – 400 $ 600 – 1 200 € 1 500 $ – 6 730 $ Catégorie 2 150 € – 280 € 400 € – 800 € 1 000 $ - 4 210 $ Catégorie 3 100 $ – 200 $ 200 € – 500 € 600 € - 2 790 € Catégorie 4 60 € - 120 € 150 € – 350 € 400 $ – 2 030 $

Tout ce que vous devez savoir sur le MetLife Stadium

Situé au Meadowlands Sports Complex d’East Rutherford, dans le New Jersey, à une dizaine de kilomètres à l’ouest de New York, le MetLife Stadium est une enceinte polyvalente.

Inauguré en 2010 pour succéder au Giants Stadium, il sert d’écrin aux franchises NFL des New York Giants et des New York Jets.

Outre le football américain, l’enceinte a déjà accueilli plusieurs rencontres de football, notamment lors de la Gold Cup de la CONCACAF 2011 et 2015, ainsi que la Copa América 2024.

Il s’est préparé à accueillir la finale de la Coupe du monde de la FIFA 2026 en organisant la finale de la Coupe du monde des clubs de la FIFA plus tôt cette année, qui a opposé Chelsea au Paris Saint-Germain devant 81 118 spectateurs.

Que réservera donc le match France - Sénégal ?