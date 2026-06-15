L'Espagne, championne du monde 2010, entame sa campagne pour la Coupe du monde 2026 face à la modeste sélection du Cap-Vert le 15 juin.

GOAL vous indique comment obtenir vos places pour Espagne - Cap-Vert : points de vente, tarifs et informations pratiques sur le stade.

À quelle date se joue Espagne - Cap-Vert dans le cadre de la Coupe du monde 2026 ?

Calendrier de l'Espagne pour la Coupe du monde 2026

Date Match Lieu Billets 15 juin 2026 Espagne vs Cap-Vert Mercedes-Benz Stadium, Atlanta Billets 21 juin 2026 Espagne vs Arabie saoudite Stade Mercedes-Benz, Atlanta Billets 26 juin 2026 Uruguay - Espagne Estadio Akron, Zapopan Billets

Calendrier de la Coupe du monde 2026 au Cap-Vert

Date Calendrier Lieu Billets 15 juin 2026 Espagne vs Cap-Vert Stade Mercedes-Benz, Atlanta Billets 21 juin 2025 Uruguay vs Cap-Vert Hard Rock Stadium, Miami Billets 26 juin 2026 Cap-Vert vs Arabie saoudite NRG Stadium, Houston Billets

Comment se procurer des places pour le match Espagne - Cap-Vert ?

À ce stade, les principales loteries officielles de la Coupe du monde (y compris la prévente Visa et les tirages au sort aléatoires anticipés) sont terminées. En raison d’une demande record, la disponibilité des billets pour les premiers tours est désormais extrêmement limitée.

Voici l’état actuel des ventes de billets :

Phase de vente de dernière minute : en cours, elle fonctionne selon la règle du « premier arrivé, premier servi » et permet des transactions en temps réel. Il s’agit de la dernière chance d’acheter directement auprès de la FIFA.

Marché officiel de revente de la FIFA : c’est la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.

Marchés secondaires : les plateformes comme StubHub proposent aussi des places, surtout pour les affiches à élimination directe très demandées, mais les tarifs peuvent dévier du prix facial. Lisez attentivement les conditions générales du site avant d’acheter.

Quel est le prix des billets pour le match Espagne - Cap-Vert ?

Les tarifs varient selon la catégorie de siège et la date de la rencontre.

Pour la rencontre Espagne-Cap-Vert à Atlanta, les places les moins chères représentent actuellement le meilleur plan pour les supporters à budget limité. Avec l’entrée en lice de l’équipe hôte pour une finale de groupe cruciale, la demande devrait être l’une des plus élevées du premier tour.

Pour l’instant, les places les moins chères, situées en haut des tribunes, se négocient autour de 400 à 550 dollars.

Voici le détail des prix :

Catégorie 3 (haut de gamme) : 400 $ - 750 $

Catégorie 2 (niveau intermédiaire) : 800 $ - 1 300 $

Catégorie 1 (niveau inférieur/ligne de touche) : 1 500 $ - 3 500 $

Hospitalité/VIP : à partir de 4 000 $

Il est important de noter que ces tarifs peuvent évoluer en fonction de la demande du marché. Atlanta étant une destination mondiale de premier plan et un hub majeur pour l’équipe hôte, la demande locale s’annonce particulièrement forte. Pour les supporters soucieux de leur budget souhaitant assister à cette rencontre à enjeux élevés, sécuriser rapidement des places en catégorie 3 constitue la stratégie la plus avisée.

Affiche Espagne - Cap-Vert

Tout ce qu’il faut savoir sur le Mercedes-Benz Stadium

Situé à Atlanta, en Géorgie, le Mercedes-Benz Stadium figure parmi les sites les plus avancés sur le plan technologique pour la Coupe du monde 2026 et accueillera même l’une des demi-finales du tournoi.

Réputé pour son toit rétractable en forme de « moulin à vent » et son immense écran vidéo « Halo Board » à 360 degrés, il a été spécialement conçu pour accueillir à la fois le football américain et le football professionnel.

Pour la Coupe du monde, la pelouse artificielle sera remplacée par un gazon naturel de compétition cultivé spécialement pour le tournoi. D’une capacité de 70 000 places, il a été le premier stade nord-américain à obtenir la certification LEED Platine grâce à ses vastes panneaux solaires et à ses systèmes de récupération des eaux de pluie.

Il accueillera au total huit rencontres.

La Roja, revenue au sommet du classement mondial après quelques années de transition, aborde la compétition en tant que l’un des favoris. Alliant jeunesse, expérience et grands noms, l’équipe de Luis de la Fuente pourrait aller loin sur le sol américain. Lamine Yamal, 18 ans, et son coéquipier du FC Barcelone Pedri, aujourd’hui âgé de 23 ans, seront essentiels aux chances de l’Espagne.

De son côté, le Cap-Vert fera ses débuts sur la scène mondiale. La nation insulaire s’appuiera fortement sur son légendaire capitaine et meilleur buteur de tous les temps, Ryan Mendes, pour tenter de profiter de son moment sous les projecteurs.