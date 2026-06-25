Tout est prêt pour un dernier match de groupe E de la Coupe du monde qui s'annonce explosif au MetLife Stadium, dans le New Jersey, le 25 juin, lorsque l'Équateur affrontera l'Allemagne.

L’Allemagne, qui s’est qualifiée pour toutes les Coupes du monde depuis 1954 et a remporté quatre titres (1954, 1974, 1990, 2014), possède l’un des palmarès les plus impressionnants de la compétition.

À quelle date se tiendra la rencontre Équateur - Allemagne dans le cadre de la Coupe du monde 2026 ?

Coupe du monde - Grp. E New York/New Jersey Stadium

Calendrier de l’Équateur pour la Coupe du monde 2026

L’Équateur, auteur d’une campagne de qualification impressionnante qui l’a vu terminer deuxième du classement de la CONMEBOL, cherchera à confirmer sa forme naissante. Voici les rencontres qui l’attendent en Amérique du Nord :

Date Match Lieu Résultat / Billets Dimanche 14 juin Côte d’Ivoire - Équateur Lincoln Financial Field (Philadelphie) 1-0 Samedi 20 juin Équateur - Curaçao Arrowhead Stadium (Kansas City) 0-0 Jeudi 25 juin Équateur - Allemagne MetLife Stadium (East Rutherford) Billets

Calendrier de l'Allemagne pour la Coupe du monde 2026

Après deux éliminations d’affilée au premier tour en 2018 et 2022, la Mannschaft se doit de relever la tête lors de la Coupe du monde 2026. Voici le programme de son groupe E :

Date Match Lieu Résultat / Billets Dimanche 14 juin Allemagne - Curaçao NRG Stadium (Houston) 7-1 Samedi 20 juin Allemagne - Côte d’Ivoire BMO Field (Toronto) 2-1 Jeudi 25 juin Équateur - Allemagne Stade MetLife (East Rutherford) Billets

Comment se procurer des billets pour cette rencontre ?

À ce jour, les principales loteries officielles d’attribution des billets de la Coupe du monde, dont la prévente Visa et les premiers tirages au sort, sont terminées. En raison d’une demande record, le nombre de places encore disponibles en première phase de vente est désormais extrêmement limité.

Voici le point sur la situation :

Phase de vente de dernière minute : en cours, elle fonctionne selon la règle du « premier arrivé, premier servi » et permet des transactions en temps réel. Il s’agit de la dernière chance d’acheter directement auprès de la FIFA.

Marché officiel de revente de la FIFA : il s’agit de la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.

Marchés secondaires : les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes comme StubHub pour trouver des places, notamment pour les affiches à élimination directe très prisées, même si les tarifs peuvent alors dépasser le prix facial. Il est essentiel de lire attentivement les conditions générales du site avant toute transaction.

Quel est le prix des billets pour le match Équateur - Allemagne ?

La FIFA a mis en place une tarification variable pour le tournoi de 2026. Les billets pour la phase de groupes sont disponibles à partir de 60 $ (pour certaines catégories de supporters), tandis que les prix pour la finale peuvent atteindre 6 730 $.

Retrouvez ci-dessous les fourchettes de prix estimées pour chaque phase de la compétition :

Catégorie Phase de groupes Huitièmes de finale – Quarts de finale Demi-finales et finale Catégorie 1 250 $ – 400 $ 600 – 1 200 $ 1 500 $ - 6 730 $ Catégorie 2 150 € – 280 € 400 € - 800 € 1 000 € – 4 210 € Catégorie 3 100 $ – 200 $ 200 € – 500 € 600 € - 2 790 € Catégorie 4 60 € – 120 € 150 € – 350 € 400 $ – 2 030 $

Tout ce qu’il faut savoir sur le MetLife Stadium

Situé au sein du Meadowlands Sports Complex à East Rutherford, dans le New Jersey, à seulement 8 km à l’ouest de New York, le MetLife Stadium est une enceinte polyvalente de premier plan.

Inauguré en 2010 pour succéder au Giants Stadium, il accueille les Giants de New York et les Jets de New York, deux franchises emblématiques de la NFL.

Outre le football américain, l’enceinte a déjà accueilli plusieurs rencontres de football, notamment lors de la Gold Cup de la CONCACAF 2011 et 2015, ainsi que la Copa América 2024.

Il s’est préparé à accueillir la finale de la Coupe du monde de la FIFA 2026 en accueillant la finale de la Coupe du monde des clubs de la FIFA plus tôt cette année, lors de laquelle Chelsea a affronté le Paris Saint-Germain devant 81 118 spectateurs.

Que peut-on attendre du match Équateur - Allemagne ?

ECU Derniers matches ALM 0 0 Nul 2 Victoires Équateur 2 - 4 Allemagne

Équateur 0 - 3 Allemagne 2 Buts marqués 7 Match à plus de 2,5 buts 2/2 Les deux équipes ont marqué 1/2







