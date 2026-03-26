Comment se procurer des billets de dernière minute pour le match de qualification à la Coupe du monde Danemark - Macédoine du Nord : rencontre du 26 mars, tarifs et autres informations

Le Danemark espère renouer avec la victoire face à la Macédoine du Nord devant un public enthousiaste à Copenhague le 26 mars, après une fin de phase de groupes difficile. Découvrez toutes les options de billetterie disponibles pour ce match décisif des barrages de la Coupe du monde.

Si les Danois s'imposent au Parken Stadium et enchaînent ensuite avec une victoire à l'extérieur contre la République tchèque ou la République d'Irlande (le 31 mars), cela leur garantira une troisième participation consécutive à la Coupe du monde.

GOAL vous donne toutes les informations essentielles dont vous avez besoin pour le prochain match de qualification pour la Coupe du monde entre le Danemark et la Macédoine du Nord, notamment où acheter des billets et combien ils coûteront.

Quand a lieu le match de qualification pour la Coupe du monde Danemark - Macédoine du Nord ?

Date Calendrier (heure locale) Lieu Billets Jeudi 26 mars Danemark vs Macédoine du Nord (20h45) Stade Parken (Copenhague) Billets

Comment acheter des billets pour le match de qualification à la Coupe du monde Danemark - Macédoine du Nord

Les billets pour le match Danemark - Macédoine du Nord ont été mis en vente à plusieurs reprises.

La première a débuté le 18 février, permettant aux membres « ForDanmark » d'acheter des billets.

À partir du 25 février, les membres standard ont ensuite eu la possibilité de réserver leurs places. La vente au grand public débutera le 11 mars, s'il reste des billets disponibles.

De plus, les supporters peuvent acheter des billets sur le marché secondaire. StubHub est l'un des principaux revendeurs pour ceux qui cherchent à acheter des billets de dernière minute via des canaux alternatifs.

Billets pour le match de qualification à la Coupe du monde Danemark - Macédoine du Nord : combien coûtent-ils ?

Les prix des billets pour les matchs internationaux du Danemark peuvent varier en fonction de l'emplacement des places, du forfait et de l'adversaire.

Les prix pour les adultes pour le prochain match de barrage contre la Macédoine du Nord variaient entre 435 et 660 DKK (58 à 88 €). Les supporters macédoniens en déplacement pouvaient acheter des billets à partir de 3 650 MKD (58 €).

N'oubliez pas de consulter régulièrement les sites des fédérations nationales de football concernées pour obtenir des informations supplémentaires, ainsi que les sites de revente tels que StubHub pour connaître la disponibilité actuelle des billets.

À quoi s'attendre lors du match de qualification pour la Coupe du monde Danemark - Macédoine du Nord ?

Bien que le Danemark ait battu la Grèce à domicile et à l'extérieur et marqué six buts contre la Biélorussie à l'extérieur, sa campagne dans le groupe s'est terminée sur une note décevante. Cependant, les Danois peuvent se réjouir d'avoir été battus une seule fois au cours des trois dernières années à Copenhague (contre l'Espagne, en novembre 2024).

Alors que le Danemark rêve d'une troisième participation consécutive à la Coupe du monde, la Macédoine du Nord s'efforce d'atteindre la phase finale du tournoi pour la toute première fois. Bien qu'ils n'aient terminé qu'à la troisième place lors de la phase de groupes, les Lynx (« Рисови ») se sont qualifiés pour les barrages grâce à leurs performances en Ligue des nations de l'UEFA.

La Macédoine du Nord devra retrouver un peu de son éclat d’antan, car la dernière fois que nous l’avons vue en action, elle s’est inclinée 7-1 face au Pays de Galles à Cardiff. Ce résultat a prolongé sa série de matchs sans victoire à quatre.

Les deux équipes se sont déjà affrontées à trois reprises et le bilan est équilibré, chacune ayant remporté un match et l’autre s’étant soldé par un match nul. Leur dernière confrontation remonte à 2013, lorsque la Macédoine du Nord s’était imposée 3-0 lors d’un match amical international à Skopje, face à une équipe danoise comptant dans ses rangs Kasper Schmeichel, Daniel Agger et Christian Eriksen.