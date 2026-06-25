Comment se procurer des billets de dernière minute pour le match Curaçao - Côte d’Ivoire : tarifs des places pour la Coupe du monde, informations sur le Lincoln Financial Field et tout ce qu’il faut savoir

Curaçao se rend aujourd’hui à Philadelphie pour un match décisif de la phase de groupes de la Coupe du monde, face à la Côte d’Ivoire au Lincoln Financial Field.

Battue 7-1 par l’Allemagne lors de son entrée en lice, la « Blue Wave » a relancé sa campagne grâce à un héroïque 0-0 face à l’Équateur, porté par les 15 arrêts record du gardien Eloy Room.

À quelle date se joue le match Curaçao - Côte d’Ivoire dans le cadre de la Coupe du monde 2026 ?

Calendrier de Curaçao pour la Coupe du monde 2026

Date Match Lieu Résultat final / Billets 14 juin 2026 Allemagne - Curaçao NRG Stadium, Houston 7-1 20 juin 2026 Équateur - Curaçao Arrowhead Stadium, Kansas City 0-0 25 juin 2026 Curaçao - Côte d’Ivoire Lincoln Financial Field, Philadelphie Billets

Calendrier de la Côte d’Ivoire pour la Coupe du monde 2026

Date Match Lieu Résultat final / Billets 15 juin 2026 Côte d’Ivoire - Équateur Lincoln Financial Field, Philadelphie 1-0 20 juin 2025 Allemagne - Côte d’Ivoire BMO Field, Toronto 2-1 25 juin 2026 Curaçao - Côte d’Ivoire Lincoln Financial Field, Philadelphie Billets

Comment se procurer des places pour la rencontre Curaçao – Côte d’Ivoire ?

À ce stade, les principales loteries officielles de la Coupe du monde (y compris la prévente Visa et les premiers tirages au sort aléatoires) sont terminées. En raison d’une demande record, la disponibilité des billets lors des premières phases de vente est désormais extrêmement limitée.

Voici le point sur les ventes de billets :

Phase de vente de dernière minute : cette phase est actuellement en cours et fonctionne selon le principe du « premier arrivé, premier servi ». Contrairement aux tirages au sort, il s'agit de transactions en temps réel. C'est la dernière occasion d'acheter directement auprès de la FIFA.

Marché officiel de revente de la FIFA : il s’agit de la seule plateforme agréée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.

Marchés secondaires : les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes comme StubHub pour dénicher des places, notamment pour les affiches à élimination directe très prisées, même si les tarifs peuvent alors diverger de la valeur nominale. Il est essentiel de lire attentivement les conditions générales du site avant toute transaction.

Combien coûtent les billets pour le match Curaçao - Côte d’Ivoire ?

Les tarifs varient selon la catégorie de siège et l’approche du coup d’envoi.

Pour la rencontre Curaçao – Côte d’Ivoire à Philadelphie, les places les moins chères représentent actuellement l’option la plus intéressante pour les supporters disposant d’un budget limité. Alors que les deux nations brigueront un résultat crucial dans cette affiche du groupe E, la demande s’annonce forte pour cette rencontre disputée cet après-midi au Lincoln Financial Field.

Dans les tribunes supérieures, les places les moins chères se trouvent actuellement entre 120 et 200 dollars pour les achats officiels. Sur le marché secondaire, les tarifs d’entrée de gamme démarrent autour de 750 dollars.

Voici le détail des tarifs :

Catégorie 3 (hauts niveaux) : 120 $ – 450 $

Catégorie 2 (niveau intermédiaire) : 500 $ – 900 $

Catégorie 1 (bas côté/ligne de touche) : 1 250 $ – 2 500 $

Hospitality/VIP : à partir de 3 500 $

À noter que ces tarifs peuvent évoluer en fonction de la demande du marché. Philadelphie étant une destination mondiale de premier plan et ce match un rendez-vous clé du groupe E, la demande, tant locale que des supporters en déplacement, s’annonce forte. Pour les fans soucieux de leur budget souhaitant assister à la rencontre au Lincoln Financial Field, se procurer rapidement les places encore disponibles en catégorie 3 constitue la stratégie la plus avisée.

Tout ce qu’il faut savoir sur le Lincoln Financial Field

Le stade de Philadelphie, connu sous le nom commercial de Lincoln Financial Field (désigné comme Philadelphia Stadium pour la compétition), est un monument architectural et la principale destination sportive de la vallée du Delaware.

Situé au sein du South Philadelphia Sports Complex, l’édifice se distingue par son architecture évoquant un aigle en plein vol, avec des auvents en forme d’ailes au-dessus des tribunes est et ouest.

Contrairement aux enceintes entièrement closes, ses trois angles ouverts offrent aux spectateurs une vue dégagée sur les toits de Philadelphie tout en préservant une ambiance sonore concentrée sur la pelouse. Le stade est par ailleurs équipé de technologies de pointe, notamment d’écrans vidéo Panasonic haute définition et d’un système audio ultramoderne qui garantissent une expérience visuelle exceptionnelle depuis chaque siège.

Pour la Coupe du monde 2026, le stade fonctionnera avec une capacité d’accueil d’environ 69 000 places. Réputé pour ses tribunes en pente raide qui placent les supporters au plus près de l’action, ce stade est considéré comme l’un des lieux les plus animés des États-Unis.

Pour répondre aux normes internationales, la pelouse hybride haute performance garantit une surface de jeu de classe mondiale pour les six rencontres prévues, dont un historique huitième de finale programmé le jour de la fête nationale américaine.