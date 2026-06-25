Samedi, Croates et Ghanéens mettront le cap sur la côte est pour un dernier acte crucial du groupe L au Lincoln Financial Field. Un succès y enverra l’une des deux formations en seizièmes de finale, promesse d’un duel tactique et spectaculaire entre deux écoles de jeu.

Après un départ manqué et une défaite 4-2 contre l’Angleterre, les Croates de Zlatko Dalić, équipe aguerrie, ont rebondi en s’imposant 1-0 face au Panama. Troisièmes avec trois points, les Vatreni, toujours menés par le légendaire Luka Modrić, savent qu’une victoire est indispensable pour maîtriser leur destin en phase à élimination directe.

Deuxième avec quatre points grâce à une victoire 1-0 sur le Panama et un nul héroïque 0-0 face à l’Angleterre, le Ghana s’appuie sur une défense de fer, toujours inviolée dans la compétition.

Pour les Africains de l’Ouest, le calcul est simple : un match nul ou une victoire à Philadelphie leur assurera une place en huitièmes de finale.

À quelle date se joue Croatie - Ghana dans le cadre de la Coupe du monde 2026 ?

Calendrier de la Croatie pour la Coupe du monde 2026

Date Match Lieu Billets 17 juin 2026 Angleterre - Croatie AT&T Stadium, Arlington 4-1 24 juin 2026 Panama - Croatie BMO Field, Toronto 0-1 27 juin 2026 Croatie - Ghana Lincoln Financial Field, Philadelphie Billets

Calendrier du Ghana pour la Coupe du monde 2026

Date Match Lieu Billets 18 juin 2026 Ghana - Panama BMO Field, Toronto 1-0 23 juin 2026 Angleterre - Ghana Gillette Stadium, Foxborough 0-0 27 juin 2026 Croatie - Ghana Lincoln Financial Field, Philadelphie Billets

Comment se procurer des billets pour la rencontre Croatie - Ghana ?

À ce jour, les principales loteries officielles d’attribution des billets de la Coupe du monde, dont la prévente Visa et les premiers tirages au sort, sont terminées. En raison d’une demande record, le nombre de places encore disponibles pour les premières phases de vente est désormais très limité.

Voici le point sur la situation :

Phase de vente de dernière minute : en cours, elle fonctionne selon la règle du « premier arrivé, premier servi » et permet des transactions en temps réel. Il s’agit de la dernière chance d’acheter directement auprès de la FIFA.

Marché officiel de revente de la FIFA : c’est la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.

Marchés secondaires : les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes comme StubHub pour trouver des places, notamment pour les affiches à élimination directe très prisées, même si les tarifs peuvent alors dépasser le prix facial. Il est conseillé de vérifier les conditions générales du site avant toute transaction.

Quel est le prix des billets pour Croatie - Ghana ?

Les tarifs varient selon la catégorie de siège et l’approche du coup d’envoi.

Pour la rencontre Croatie - Ghana à Philadelphie, les places les moins chères représentent actuellement un bon plan pour les supporters qui veulent assister à cette finale décisive du groupe L. Alors que les médaillés de bronze de 2022 affrontent l’une des nations africaines les plus régulières, la demande pour ce match de ce week-end au Lincoln Financial Field s’annonce forte.

Actuellement, les places les moins chères se situent autour de 510 à 750 dollars pour les tribunes supérieures.

Voici le détail des tarifs :

Catégorie 3 (haute) : 510 $ – 800 $

Catégorie 2 (niveau intermédiaire) : 850 $ – 1 200 $

Catégorie 1 (bas côté/ligne de touche) : 1 250 $ – 2 500 $

Hospitalité/VIP : à partir de 1 770 $

Il est important de noter que ces tarifs peuvent évoluer en fonction de la demande du marché. Philadelphie étant un pôle historique majeur et la rencontre se déroulant un samedi, la demande locale pour ce match décisif pour le classement du groupe s’annonce particulièrement forte. Les supporters soucieux de leur budget souhaitant assister à ce choc au Lincoln Financial Field ont donc tout intérêt à se procurer sans tarder les places encore disponibles en catégorie 3.

Tout ce qu’il faut savoir sur le Lincoln Financial Field

Le stade de Philadelphie, connu sous le nom commercial de Lincoln Financial Field (désigné comme Philadelphia Stadium pour la compétition), est un chef-d’œuvre d’architecture moderne qui incarne l’esprit historique et laborieux de la « Ville de l’amour fraternel ».

Situé au sein du South Philadelphia Sports Complex, l’ouvrage s’inspire du patrimoine urbain et de l’équipe de football américain locale.

Ses éléments les plus marquants sont les auvents en forme d’ailes au-dessus des tribunes est et ouest, conçus pour évoquer les ailes déployées d’un aigle, ainsi que la tribune « Eagle’s Nest » (le « nid de l’aigle ») située dans la zone d’en-but nord. L’extérieur allie des façades traditionnelles en briques rouges – en référence à l’architecture historique de Philadelphie – à de l’acier apparent qui rend hommage aux ponts emblématiques de la ville.

Pour la Coupe du monde 2026, le stade offrira environ 69 000 places.

L’un de ses atouts majeurs réside dans l’intimité de ses tribunes : les premiers rangs se trouvent à seulement 60 pieds de la ligne de touche, offrant aux supporters une proximité exceptionnelle avec l’action.

Reconnu comme l’un des sites sportifs les plus « verts » au monde, l’équipement est alimenté par plus de 11 000 panneaux solaires et plusieurs éoliennes, et a récemment obtenu la certification LEED Platine.