Comment se procurer des billets de dernière minute pour le match Colombie - République démocratique du Congo : tarifs des places pour la Coupe du monde, informations sur l’Estadio Akron et autres détails utiles

L'équipe nationale colombienne se rend au Mexique pour un match décisif contre la République démocratique du Congo, rencontre cruciale du groupe K de la Coupe du monde 2026.

GOAL vous fournit toutes les informations essentielles pour obtenir vos billets pour le match Colombie - RD Congo : où les acheter, leurs tarifs et les détails pratiques sur le stade.

À quelle date se tiendra la rencontre Colombie - RD Congo dans le cadre de la Coupe du monde 2026 ?

Calendrier de la Colombie pour la Coupe du monde 2026

Date Match Lieu Billets 18 juin 2026 Ouzbékistan - Colombie Stade Azteca, Mexique 1-3 24 juin 2026 Colombie - République démocratique du Congo Stade Akron, Zapopan Billets 28 juin 2026 Colombie - Portugal Stade Hard Rock, Miami Billets

Calendrier de la RD Congo pour la Coupe du monde 2026

Date Match Lieu Billets 17 juin 2026 Portugal - RD Congo NRG Stadium, Houston 1-1 24 juin 2025 Colombie - République démocratique du Congo Stade Akron, Zapopan Billets 28 juin 2026 République démocratique du Congo - Ouzbékistan Stade Mercedes-Benz, Atlanta Billets

Comment se procurer des places pour la rencontre Colombie - RD Congo ?

À ce jour, les principales loteries officielles d’attribution des billets de la Coupe du monde, dont la prévente Visa et les premiers tirages au sort, sont terminées. En raison d’une demande sans précédent, le nombre de places encore disponibles pour les premières phases de vente est désormais extrêmement limité.

Voici le point sur la situation :

Phase de vente de dernière minute : en cours, elle fonctionne selon la règle « premier arrivé, premier servi ». Contrairement aux tirages au sort, les transactions s’effectuent en temps réel. Il s’agit de la dernière chance d’acheter directement auprès de la FIFA.

Marché officiel de revente de la FIFA : il s’agit de la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.

Marchés secondaires : les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes comme StubHub pour trouver des places, notamment pour les affiches à élimination directe très demandées ; les tarifs y sont souvent supérieurs au prix facial. Il est essentiel de lire attentivement les conditions générales du site avant toute transaction.

Quel est le prix des billets pour le match Colombie – République démocratique du Congo ?

Les tarifs varient selon la catégorie de siège et l’approche du coup d’envoi.

Pour le match Colombie – République démocratique du Congo à Guadalajara, les tarifs d’entrée de gamme sont actuellement très attractifs pour les supporters souhaitant vivre ce choc intercontinental unique. Alors que les géants sud-américains affrontent une équipe africaine tenace lors d’une rencontre intrigante du groupe K, la demande devrait être forte pour cette rencontre de milieu de tournoi.

Actuellement, les places les moins chères se situent autour de 375 à 450 dollars pour les tribunes supérieures du stade.

Voici le détail des tarifs :

Catégorie 3 (haute tribune) : 375 $ – 800 $

Catégorie 2 (niveau intermédiaire) : 850 $ – 1 250 $

Catégorie 1 (bas côté) : 1 300 $ – 2 800 $

Hospitalité/VIP : à partir de 697 $.

Il est important de noter que ces tarifs peuvent évoluer en fonction de la demande du marché. Guadalajara étant l’une des villes les plus passionnées de football du pays hôte, la demande locale s’annonce particulièrement forte. Pour les supporters soucieux de leur budget souhaitant assister à cette rencontre décisive à l’Estadio Akron, la meilleure stratégie consiste à réserver sans tarder les places encore disponibles en catégorie 3.

Tout ce qu’il faut savoir sur l’Estadio Akron

Situé à Zapopan, cet ouvrage, connu sous le nom commercial d’Estadio Akron (désigné « Guadalajara Stadium » pour la compétition), est un chef-d’œuvre de l’architecture mexicaine contemporaine et le fief du mythique C.D. Guadalajara.

Situé dans l’agglomération de Guadalajara, l’ouvrage au design volcanique, avec sa façade verte en pente, se fond harmonieusement dans le paysage.

Pour la Coupe du monde 2026, il offrira environ 48 000 places.