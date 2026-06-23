Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Coupe du monde
team-logoColombie
Guadalajara Stadium
team-logoRD Congo
Book Colombia vs DR Congo Tickets

Traduit par

Comment se procurer des billets de dernière minute pour le match Colombie - République démocratique du Congo : tarifs des places pour la Coupe du monde, informations sur l’Estadio Akron et autres détails utiles

SHOPPING
Tickets
Coupe du monde
Colombie
RD Congo
L. Diaz
J. Rodriguez
Y. Wissa
C. Mbemba

Voici comment vous pourriez voir des joueurs comme Luis Díaz, James Rodríguez, Yoane Wissa et Chancel Mbemba en action lors de la Coupe du monde

L'équipe nationale colombienne se rend au Mexique pour un match décisif contre la République démocratique du Congo, rencontre cruciale du groupe K de la Coupe du monde 2026.

GOAL vous fournit toutes les informations essentielles pour obtenir vos billets pour le match Colombie - RD Congo : où les acheter, leurs tarifs et les détails pratiques sur le stade.

À quelle date se tiendra la rencontre Colombie - RD Congo dans le cadre de la Coupe du monde 2026 ?

crest
Coupe du monde - Grp. K
Guadalajara Stadium

Calendrier de la Colombie pour la Coupe du monde 2026

Date

Match

Lieu

Billets

18 juin 2026

Ouzbékistan - Colombie

Stade Azteca, Mexique

1-3

24 juin 2026

Colombie - République démocratique du Congo

Stade Akron, Zapopan

Billets

28 juin 2026

Colombie - Portugal

Stade Hard Rock, Miami

Billets

Calendrier de la RD Congo pour la Coupe du monde 2026

Date

Match

Lieu

Billets

17 juin 2026

Portugal - RD Congo

NRG Stadium, Houston

1-1

24 juin 2025

Colombie - République démocratique du Congo

Stade Akron, Zapopan

Billets

28 juin 2026

République démocratique du Congo - Ouzbékistan

Stade Mercedes-Benz, Atlanta

Billets

Comment se procurer des places pour la rencontre Colombie - RD Congo ?

À ce jour, les principales loteries officielles d’attribution des billets de la Coupe du monde, dont la prévente Visa et les premiers tirages au sort, sont terminées. En raison d’une demande sans précédent, le nombre de places encore disponibles pour les premières phases de vente est désormais extrêmement limité.

Voici le point sur la situation :

  • Phase de vente de dernière minute : en cours, elle fonctionne selon la règle « premier arrivé, premier servi ». Contrairement aux tirages au sort, les transactions s’effectuent en temps réel. Il s’agit de la dernière chance d’acheter directement auprès de la FIFA.
  • Marché officiel de revente de la FIFA : il s’agit de la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.
  • Marchés secondaires : les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes comme StubHub pour trouver des places, notamment pour les affiches à élimination directe très demandées ; les tarifs y sont souvent supérieurs au prix facial. Il est essentiel de lire attentivement les conditions générales du site avant toute transaction.

Quel est le prix des billets pour le match Colombie – République démocratique du Congo ?

Les tarifs varient selon la catégorie de siège et l’approche du coup d’envoi.

Pour le match Colombie – République démocratique du Congo à Guadalajara, les tarifs d’entrée de gamme sont actuellement très attractifs pour les supporters souhaitant vivre ce choc intercontinental unique. Alors que les géants sud-américains affrontent une équipe africaine tenace lors d’une rencontre intrigante du groupe K, la demande devrait être forte pour cette rencontre de milieu de tournoi.

Actuellement, les places les moins chères se situent autour de 375 à 450 dollars pour les tribunes supérieures du stade.

Voici le détail des tarifs :

  • Catégorie 3 (haute tribune) : 375 $ – 800 $
  • Catégorie 2 (niveau intermédiaire) : 850 $ – 1 250 $
  • Catégorie 1 (bas côté) : 1 300 $ – 2 800 $
  • Hospitalité/VIP : à partir de 697 $.

Il est important de noter que ces tarifs peuvent évoluer en fonction de la demande du marché. Guadalajara étant l’une des villes les plus passionnées de football du pays hôte, la demande locale s’annonce particulièrement forte. Pour les supporters soucieux de leur budget souhaitant assister à cette rencontre décisive à l’Estadio Akron, la meilleure stratégie consiste à réserver sans tarder les places encore disponibles en catégorie 3.

Tout ce qu’il faut savoir sur l’Estadio Akron

Situé à Zapopan, cet ouvrage, connu sous le nom commercial d’Estadio Akron (désigné « Guadalajara Stadium » pour la compétition), est un chef-d’œuvre de l’architecture mexicaine contemporaine et le fief du mythique C.D. Guadalajara.

Situé dans l’agglomération de Guadalajara, l’ouvrage au design volcanique, avec sa façade verte en pente, se fond harmonieusement dans le paysage. 

Pour la Coupe du monde 2026, il offrira environ 48 000 places. 