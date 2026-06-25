La Colombie et le Portugal s’affronteront ce week-end à Miami pour le dernier match du groupe K, qui décidera du premier de la poule avant les seizièmes de finale.

Déjà qualifiés avec six points au compteur grâce à deux victoires d’affilée, les Cafeteros viseront un sans-faute face à une puissance européenne.

Fort d’une victoire écrasante 5-0 contre l’Ouzbékistan, lors de laquelle Cristiano Ronaldo est entré dans l’histoire en marquant lors de sa sixième Coupe du monde, le Portugal n’a besoin que d’un seul point pour se qualifier, mais il visera la première place du groupe.

Quand aura lieu le match Colombie - Portugal lors de la Coupe du monde 2026 ?

Calendrier de la Colombie pour la Coupe du monde 2026

De retour sur la scène mondiale après avoir manqué l’édition 2022 au Qatar, la Colombie aborde ce rendez-vous avec ambition. Voici le programme du groupe K :

Date Adversaire Lieu Billets Mercredi 17 juin Ouzbékistan - Colombie Stade Azteca (Mexique) 1-3 Mardi 23 juin Colombie - République démocratique du Congo Stade Akron (Zapopan) 1-0 Samedi 27 juin Colombie - Portugal Hard Rock Stadium (Miami Gardens) Billets

Calendrier du Portugal pour la Coupe du monde 2026

Les supporters attendent avec impatience de voir Cristiano Ronaldo et le reste de la Seleção das Quinas en Amérique du Nord cet été. Voici leur calendrier de matchs pour la Coupe du monde :

Date Match Lieu Billets Mercredi 17 juin Portugal - RD Congo NRG Stadium (Houston) 1-1 Mardi 23 juin Portugal - Ouzbékistan NRG Stadium (Houston) 5-0 Samedi 27 juin Colombie - Portugal Hard Rock Stadium (Miami Gardens) Billets

Comment se procurer des billets pour assister à la rencontre Colombie - Portugal ?

À ce jour, les principales loteries officielles d’attribution des billets de la Coupe du monde, dont la prévente Visa et les premiers tirages au sort, sont terminées. En raison d’une demande record, le nombre de places encore disponibles pour les premières phases de vente est désormais très limité.

Voici le point sur la situation :

Phase de vente de dernière minute : en cours, elle fonctionne selon la règle du « premier arrivé, premier servi » et permet des transactions en temps réel. Il s’agit de la dernière chance d’acheter directement auprès de la FIFA.

Marché officiel de revente de la FIFA : c’est la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.

Marchés secondaires : les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes comme StubHub pour trouver des places, notamment pour les affiches à élimination directe très prisées, même si les tarifs peuvent alors dépasser le prix facial. Il est essentiel de lire attentivement les conditions générales du site avant toute transaction.

Quel est le prix des billets pour le match Colombie – Portugal ?

La FIFA a instauré un système de tarification variable pour le tournoi de 2026. En phase de groupes, les billets démarrent à 60 $ pour certaines catégories de supporters, tandis que les places pour la finale peuvent atteindre 6 730 $.

Retrouvez ci-dessous les fourchettes de prix estimées pour chaque phase de la compétition :

Catégorie Phase de groupes Huitièmes de finale – Quarts de finale Demi-finales et finale Catégorie 1 250 $ – 400 $ 600 $ – 1 200 $ 1 500 $ - 6 730 $ Catégorie 2 150 € – 280 € 400 € – 800 € 1 000 $ - 4 210 $ Catégorie 3 100 $ – 200 $ 200 € – 500 € 600 € - 2 790 € Catégorie 4 60 € – 120 € 150 € – 350 € 400 $ – 2 030 $

Tout ce qu’il faut savoir sur le Hard Rock Stadium

Le Hard Rock Stadium est une enceinte polyvalente située à Miami Gardens, en Floride. Inauguré en 1987, il abrite les Miami Dolphins de la NFL et, depuis 2008, l’équipe universitaire des Miami Hurricanes.

Ce haut lieu miaméen a déjà fait ses preuves : six Super Bowls, deux Série mondiale de la MLB (quand les Florida Marlins évoluaient encore ici) et WrestleMania XXVIII. Il accueille aussi chaque année le tournoi de tennis du Miami Open ainsi que le Grand Prix de Formule 1 de Miami, dont le circuit emprunte les installations du stade.

En 2024, il a également accueilli la finale de la Copa América, confirmant son statut de scène majeure du football international. Il y a deux ans, le public enthousiaste a vu l’Argentine de Lionel Messi, alors fraîchement arrivé à l’Inter Miami, soulever le trophée après une victoire 1-0 aux dépens de la Colombie, à l’issue des prolongations.

Le Hard Rock Stadium fait partie des 16 stades qui accueilleront la Coupe du monde de la FIFA 2026 en Amérique du Nord. Bien qu’il affiche, à égalité avec un autre site, la plus faible capacité (65 000 places) parmi les 11 stades américains, l’arène de Miami accueillera tout de même sept rencontres, dont le match pour la troisième place.