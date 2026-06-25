Le Cap-Vert et l'Arabie saoudite s'affronteront ce week-end à Houston pour le dernier match du groupe H, une rencontre décisive où les deux nations luttent pour une place en seizièmes de finale.

Le Cap-Vert, qui découvre la compétition, totalise déjà deux points grâce à deux nuls arrachés face aux favoris espagnol et uruguayen, et sait qu’un nouveau résultat positif lui assurerait officiellement une qualification historique.

De leur côté, les Faucons verts, derniers du classement, n’ont d’autre choix que de l’emporter après leur lourde défaite 4-0 face à l’Espagne s’ils veulent rester en lice.

Quand le match Cap-Vert - Arabie saoudite aura-t-il lieu ?

Date et heure Programme Lieu Billets 26 juin 2026 Cap-Vert - Arabie saoudite NRG Stadium, Houston Billets

Calendrier de l'Arabie saoudite pour la Coupe du monde 2026

Date Match Lieu Billets 15 juin 2026 Arabie saoudite - Uruguay Hard Rock Stadium, Miami 1-1 21 juin 2026 Espagne - Arabie saoudite Mercedes-Benz Stadium, Atlanta 4-0 26 juin 2026 Cap-Vert – Arabie saoudite NRG Stadium, Houston Billets

Calendrier du Cap-Vert pour la Coupe du monde 2026

Date Match Lieu Billets 15 juin 2026 Espagne - Cap-Vert Lincoln Financial Field, Philadelphie 0-0 21 juin 2026 Uruguay - Cap-Vert Philadelphia Stadium, Philadelphie 2-2 26 juin 2026 Cap-Vert - Arabie saoudite NRG Stadium, Houston Billets

Comment obtenir des billets pour le match Cap-Vert – Arabie saoudite ?

Plusieurs options s’offrent aux supporters souhaitant assister à la rencontre Cap-Vert – Arabie saoudite de la Coupe du monde de la FIFA 2026.

Vente officielle de la FIFA : l’instance met progressivement en vente des billets supplémentaires durant les dernières phases de vente, selon le principe du « premier arrivé, premier servi ».

l’instance met progressivement en vente des billets supplémentaires durant les dernières phases de vente, selon le principe du « premier arrivé, premier servi ». Plateforme de revente officielle de la FIFA : les supporters peuvent acquérir des billets de revente vérifiés directement auprès d’autres fans via la plateforme officielle de la FIFA.

les supporters peuvent acquérir des billets de revente vérifiés directement auprès d’autres fans via la plateforme officielle de la FIFA. Plateformes de revente : des intermédiaires comme StubHub offrent une autre option pour se procurer des places pour les rencontres très prisées de la Coupe du monde.

des intermédiaires comme StubHub offrent une autre option pour se procurer des places pour les rencontres très prisées de la Coupe du monde. Enfin, les forfaits hospitalité premium garantissent une place assise, un accès aux salons VIP, des prestations de restauration et des expériences exclusives le jour du match.

Tous les billets de la Coupe du monde de la FIFA 2026 seront dématérialisés et gérés via l’application mobile officielle de billetterie de la FIFA.

Combien coûtent les billets pour le match Cap-Vert - Arabie saoudite ?

Les tarifs varient selon la catégorie de siège, le stade et la demande.

Les places pour la phase de groupes débutent officiellement autour de 60 $ pour les catégories les moins chères, mais les prix de revente des affiches les plus prisées peuvent flamber à mesure que la date du match approche.

Catégorie Phase de groupes Huitièmes de finale – Quarts de finale Demi-finales et finale Catégorie 1 250 $ – 400 $ 600 $ – 1 200 $ 1 500 $ - 6 730 $ Catégorie 2 150 € – 280 € 400 € - 800 € 1 000 € – 4 210 € Catégorie 3 100 $ – 200 $ 200 € – 500 € 600 € - 2 790 € Catégorie 4 60 € – 120 € 150 € – 350 € 400 $ – 2 030 $

Tout ce qu’il faut savoir sur le NRG Stadium

Le match Cap-Vert – Arabie saoudite se tiendra au NRG Stadium de Houston, au Texas, l’un des principaux sites sportifs sélectionnés pour la Coupe du monde de la FIFA 2026.

Antre des Houston Texans en NFL, il a déjà accueilli plusieurs événements sportifs et culturels de premier plan, tels que des Super Bowls, des rencontres internationales de football et des concerts de grande envergure.

L’enceinte doit accueillir plus de 70 000 spectateurs durant la Coupe du monde, promettant une ambiance électrique pour les fans saoudiens, capverdiens et internationaux.