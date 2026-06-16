Comment se procurer des billets de dernière minute pour le match Canada - Qatar : tarifs des places pour la Coupe du monde, informations sur le BC Place et tout ce qu'il faut savoir

La Coupe du monde de la FIFA 2026 s’annonce comme un nouvel été inoubliable pour le football. Le Canada, pays hôte, visera à s’imposer face au Qatar à Vancouver lors de la phase de groupes.

Le Canada aborde la compétition avec de grandes ambitions, porté par sa progression récente sur la scène internationale, un effectif talentueux et le soutien de ses supporters à travers toute l’Amérique du Nord.

De son côté, le Qatar effectue son retour en Coupe du monde, déterminé à démontrer les progrès accomplis depuis l’organisation de l’édition 2022 et un investissement massif dans le développement de son équipe nationale.

Quand se déroule le match Canada - Qatar ?

Date et heure Calendrier Lieu Billets 18 juin 2026 – 19 h Canada vs Qatar BC Place, Vancouver Billets

Calendrier du Canada pour la Coupe du monde 2026

Date Match Lieu Billets 12 juin 2026 Canada vs Bosnie-Herzégovine Stade de Toronto, Toronto Billets 18 juin 2026 Canada vs Qatar BC Place, Vancouver Billets 24 juin 2026 Suisse vs Canada Stade de Houston, Houston Billets

Calendrier de la Coupe du monde 2026 au Qatar

Date Calendrier Lieu Billets 13 juin 2026 Qatar - Suisse Stade de la baie de San Francisco, Santa Clara Billets 18 juin 2026 Canada vs Qatar BC Place, Vancouver Billets 24 juin 2026 Bosnie-Herzégovine - Qatar Stade de Mexico, Mexico Billets

Comment obtenir des billets pour le match Canada - Qatar ?

À ce jour, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde (y compris la prévente Visa et les tirages au sort anticipés) sont terminées.

En raison d’une demande record, la disponibilité des billets lors des premières phases est désormais extrêmement limitée.

Voici l’état actuel des ventes :

Phase de vente de dernière minute : en cours, elle fonctionne selon la règle du « premier arrivé, premier servi » et permet des transactions en temps réel. Il s’agit de la dernière chance d’acheter directement auprès de la FIFA.

en cours, elle fonctionne selon la règle du « premier arrivé, premier servi » et permet des transactions en temps réel. Il s’agit de la dernière chance d’acheter directement auprès de la FIFA. Marché officiel de revente de la FIFA : c’est la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.

c’est la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi. Marchés secondaires : les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes comme StubHub pour trouver des places, notamment pour les affiches à élimination directe très prisées, même si les tarifs peuvent dévier du prix facial. Il est essentiel de lire attentivement les conditions générales du site avant d’acheter.

Les supporters qui voyagent doivent vérifier dès que possible les exigences en matière de visa et de voyage pour le Canada, les États-Unis et le Mexique.

Combien coûtent les billets pour le match Canada - Qatar ?

La FIFA a instauré un système de tarification variable pour le tournoi 2026. Les places pour la phase de groupes démarrent à 60 $ (pour certaines catégories de supporters), tandis que les billets pour la finale peuvent atteindre 6 730 $.

Consultez le tableau ci-dessous pour connaître les fourchettes de prix estimées pour chaque phase de la compétition :

Catégorie Phase de groupes Huitièmes de finale – Quarts de finale Demi-finales et finale Catégorie 1 250 $ – 400 $ 600 – 1 200 € 1 500 $ – 6 730 $ Catégorie 2 150 € – 280 € 400 € – 800 € 1 000 $ - 4 210 $ Catégorie 3 100 $ – 200 $ 200 € – 500 € 600 € - 2 790 € Catégorie 4 60 € – 120 € 150 € – 350 € 400 $ – 2 030 $

Tout ce que vous devez savoir sur le BC Place

Le match Canada - Qatar se déroulera au BC Place de Vancouver, l’un des stades les plus modernes et emblématiques du Canada.

Situé en centre-ville, cet équipement doté d’un toit rétractable, d’installations modernes pour les supporters et d’un excellent accès aux transports en commun figure parmi les sites phares de la Coupe du monde de la FIFA 2026.

Le stade devrait accueillir plus de 54 000 supporters pendant le tournoi, garantissant une ambiance électrique digne de la Coupe du monde.

Les supporters sont invités à arriver tôt le jour du match, en raison des mesures de sécurité renforcées et de l’affluence attendue autour du stade.