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Comment se procurer des billets de dernière minute pour le match Belgique - Égypte : tarifs des places pour la Coupe du monde, informations sur le Lumen Field et autres détails utiles

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Comment assister à la rivalité électrique entre Mo Salah et Kevin De Bruyne lors de la Coupe du monde

La Belgique affrontera l'Égypte au Lumen Field de Seattle le 15 juin 2026, alors que la quête de la gloire mondiale se poursuit dans le cadre de la Coupe du monde 2026.

Réservezdès maintenant vos billets pour le matchBelgique - Égypte de la Coupe du monde.

À quelle date et à quelle heure se tiendra la rencontre Belgique - Égypte lors de la Coupe du monde 2026 ?

Date et horaire MatchLieuBillets
15 juin 2026, 12 h 00Belgique vs ÉgypteLumen Field, SeattleBillets

Calendrier de la Belgique pour la Coupe du monde

DateMatchLieuBillets
15 juin 2026Belgique vs ÉgypteLumen Field, SeattleBillets
21 juin 2026Belgique vs IranSoFi Stadium, Los AngelesBillets
27 juin 2026Nouvelle-Zélande vs BelgiqueBC Place, VancouverBillets

Calendrier de l'Égypte pour la Coupe du monde

DateMatchLieuBillets
15 juin 2026Belgique vs ÉgypteLumen Field, SeattleBillets
20 juin 2026Égypte vs Nouvelle-ZélandeBC Place, VancouverBillets
Le 26 juin 2026Égypte - IranLumen Field, SeattleBillets

Comment se procurer des places pour le match Belgique - Égypte de la Coupe du monde ?

À ce stade, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde (y compris la prévente Visa et les tirages au sort aléatoires anticipés) sont terminées. En raison d’une demande record, la disponibilité des billets lors des premières phases est désormais extrêmement limitée.

Voici l’état actuel des ventes :

  • Phase de vente de dernière minute : en cours, elle fonctionne selon la règle du « premier arrivé, premier servi » et permet des transactions en temps réel. Il s’agit de la toute dernière chance d’acheter directement auprès de la FIFA.
  • Marché officiel de revente de la FIFA : unique plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.
  • Marchés secondaires : les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes comme StubHub, souvent dernière chance pour les rencontres très demandées dont les contingents officiels sont épuisés. Avant tout achat, vérifiez toujours les conditions générales du site concerné.

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Combien coûtent les billets pour le match Belgique - Égypte de la Coupe du monde ?

CatégoriePhase de groupesHuitièmes de finale – Quarts de finaleDemi-finales et finale
Catégorie 1250 $ – 400 $600 – 1 200 €1 500 $ – 6 730 $
Catégorie 2150 € – 280 €400 € - 800 €1 000 € – 4 210 €
Catégorie 3100 $ – 200 $200 € – 500 €600 € - 2 790 €
Catégorie 460 € – 120 €150 € – 350 €400 $ - 2 030 $

Que attendre du match Belgique - Égypte ?

Ce match s’annonce comme l’un des temps forts de la première semaine. La flexibilité tactique de la Belgique sera mise à rude épreuve par la défense disciplinée et les transitions rapides de l’Égypte. 

Seattle étant un carrefour de transport majeur, attendez-vous à un afflux massif de supporters internationaux qui devraient apporter une ambiance festive et cosmopolite au Lumen Field.

Pour les billets les moins chers, orientez-vous vers les places de catégorie 4, situées en haut des tribunes du Lumen Field. La conception du stade assure une excellente visibilité même depuis les niveaux supérieurs, ce qui en fait l’un des meilleurs endroits pour les supporters soucieux de leur budget.

Réservezdès maintenant vos placespour ce rendez-vous incontournable.