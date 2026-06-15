La Belgique affrontera l'Égypte au Lumen Field de Seattle le 15 juin 2026, alors que la quête de la gloire mondiale se poursuit dans le cadre de la Coupe du monde 2026.

Comment se procurer des places pour le match Belgique - Égypte de la Coupe du monde ?

Billets Le 26 juin 2026Égypte - IranLumen Field, Seattle

À ce stade, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde (y compris la prévente Visa et les tirages au sort aléatoires anticipés) sont terminées. En raison d’une demande record, la disponibilité des billets lors des premières phases est désormais extrêmement limitée.

Voici l’état actuel des ventes :

Phase de vente de dernière minute : en cours, elle fonctionne selon la règle du « premier arrivé, premier servi » et permet des transactions en temps réel. Il s’agit de la toute dernière chance d’acheter directement auprès de la FIFA.

en cours, elle fonctionne selon la règle du « premier arrivé, premier servi » et permet des transactions en temps réel. Il s’agit de la toute dernière chance d’acheter directement auprès de la FIFA. Marché officiel de revente de la FIFA : unique plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.

unique plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi. Marchés secondaires : les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes comme StubHub, souvent dernière chance pour les rencontres très demandées dont les contingents officiels sont épuisés. Avant tout achat, vérifiez toujours les conditions générales du site concerné.

Combien coûtent les billets pour le match Belgique - Égypte de la Coupe du monde ?

Catégorie Phase de groupes Huitièmes de finale – Quarts de finale Demi-finales et finale Catégorie 1 250 $ – 400 $ 600 – 1 200 € 1 500 $ – 6 730 $ Catégorie 2 150 € – 280 € 400 € - 800 € 1 000 € – 4 210 € Catégorie 3 100 $ – 200 $ 200 € – 500 € 600 € - 2 790 € Catégorie 4 60 € – 120 € 150 € – 350 € 400 $ - 2 030 $

Que attendre du match Belgique - Égypte ?

Ce match s’annonce comme l’un des temps forts de la première semaine. La flexibilité tactique de la Belgique sera mise à rude épreuve par la défense disciplinée et les transitions rapides de l’Égypte.

Seattle étant un carrefour de transport majeur, attendez-vous à un afflux massif de supporters internationaux qui devraient apporter une ambiance festive et cosmopolite au Lumen Field.

Pour les billets les moins chers, orientez-vous vers les places de catégorie 4, situées en haut des tribunes du Lumen Field. La conception du stade assure une excellente visibilité même depuis les niveaux supérieurs, ce qui en fait l’un des meilleurs endroits pour les supporters soucieux de leur budget.