Comment se procurer des billets de dernière minute pour le match Autriche - Jordanie : tarifs des places pour la Coupe du monde, informations sur le Levi’s Stadium et autres détails utiles

La Coupe du monde de la FIFA 2026 approche, et l’un des affiches les plus attendues de la phase de groupes verra l’Autriche défier la Jordanie au Levi’s Stadium de Santa Clara, en Californie, le 16 juin.

Quand se déroule le match Autriche - Jordanie ?

Date et horaire Rencontre (heure locale du coup d’envoi) Lieu Billets Mardi 16 juin Autriche - Jordanie (coup d’envoi à 21 h, heure du Pacifique) Levi’s Stadium, Santa Clara Billets

Calendrier et billets de l'Autriche pour la Coupe du monde 2026

Date Calendrier Lieu / Stade Statut 16 juin 2026 Autriche - Jordanie Levi’s Stadium, Santa Clara Billets 22 juin 2026 Argentine vs Autriche AT&T Stadium, Dallas Billets 28 juin 2026 Algérie vs Autriche Arrowhead Stadium, Kansas City Billets

Calendrier et billets pour la Coupe du monde 2026 en Jordanie

Date Calendrier Lieu / Stade Statut 16 juin 2026 Autriche - Jordanie Levi’s Stadium, Santa Clara Billets 22 juin 2026 Jordanie - Algérie Levi’s Stadium, Santa Clara Billets 28 juin 2026 Jordanie vs Argentine AT&T Stadium, Dallas Billets

Note aux supporters : les deux équipes figurent dans le groupe J, en compagnie de l’Argentine et de l’Algérie. La Jordanie disputera deux rencontres consécutives au Levi’s Stadium, puis prendra la direction de Dallas pour le dernier match de la phase de groupes.

Comment se procurer des billets pour Autriche - Jordanie

Les principales loteries officielles de la Coupe du monde, dont la prévente Visa et les tirages au sort aléatoires anticipés, sont désormais closes. La forte demande a réduit à la portion congrue le nombre de billets encore disponibles issus des premières phases de vente.

Voici l’état actuel des ventes de billets :

Phase de vente de dernière minute : en cours, elle fonctionne selon la règle du « premier arrivé, premier servi » et permet des transactions en temps réel. Il s’agit de la dernière chance d’acheter directement auprès de la FIFA.

en cours, elle fonctionne selon la règle du « premier arrivé, premier servi » et permet des transactions en temps réel. Il s’agit de la dernière chance d’acheter directement auprès de la FIFA. Marché officiel de revente de la FIFA : c’est la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.

c’est la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi. Marchés secondaires : les plateformes comme StubHub proposent aussi des places, notamment pour les affiches à élimination directe très demandées, mais les tarifs peuvent dépasser la valeur nominale. Lisez attentivement les conditions générales du site avant d’acheter.

Combien coûtent les billets pour le match Autriche - Jordanie ?

La tarification des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 est dynamique : elle dépend de la catégorie de siège, de la demande et du stade de la compétition.

Pour les rencontres de la phase de groupes comme Autriche - Jordanie, les places les moins chères débutent officiellement autour de 60 à 120 dollars, tandis que le marché de la revente fluctue selon l’offre et la demande.

Catégorie Phase de groupes Huitièmes de finale – Quarts de finale Demi-finales et finale Catégorie 1 250 $ – 400 $ 600 – 1 200 € 1 500 $ – 6 730 $ Catégorie 2 150 € – 280 € 400 € – 800 € 1 000 $ - 4 210 $ Catégorie 3 100 $ – 200 $ 200 € – 500 € 600 € - 2 790 € Catégorie 4 60 € – 120 € 150 € - 350 € 400 $ – 2 030 $

Tout ce qu’il faut savoir sur le Levi’s Stadium

Situé à Santa Clara, en Californie, le Levi’s Stadium est l’un des équipements sportifs les plus modernes des États-Unis et accueillera plusieurs rencontres de la Coupe du monde de la FIFA 2026.

Antre des 49ers de San Francisco (NFL), il est salué pour son design avant-gardiste, ses infrastructures de pointe et ses caractéristiques durables.

Lors de la Coupe du monde, il accueillera plus de 68 000 supporters, garantissant une ambiance électrique au cœur de la Silicon Valley.

Son emplacement en fait l’un des sites les plus accessibles pour les supporters venant de San Francisco, San Jose et des environs.