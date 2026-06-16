Championne du monde en titre, l’Argentine défiera l’Algérie au GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas City, le 16 juin, dans le cadre de la Coupe du monde 2026.

Lors de cette rencontre de phase de groupes, l’Argentine visera à affermir son statut de favorite et à défendre son titre, tandis que l’Algérie s’appuiera sur l’esprit de ses « Guerriers du désert » pour créer l’exploit face à la meilleure équipe du monde.

Quand a lieu le match Argentine - Algérie ?

Date Match (heure locale du coup d’envoi) Lieu Billets 16 juin 2026 Argentine vs Algérie (20 h CDT) GEHA Field at Arrowhead Stadium, Kansas Billets

Calendrier de l'Argentine pour la Coupe du monde

Date Match Lieu Billets Juin 2026 Argentine vs Jordanie Levi’s Stadium, Santa Clara Billets 16 juin 2026 Argentine vs Algérie GEHA Field at Arrowhead Billets 21 juin 2026 Argentine vs Autriche AT&T Stadium, Arlington Billets

Calendrier de l'Algérie pour la Coupe du monde

Date Calendrier Lieu Billets Juin 2026 Jordanie vs Algérie Levi’s Stadium, Santa Clara Billets 16 juin 2026 Argentine vs Algérie GEHA Field at Arrowhead Billets Juin 2026 Algérie – Autriche GEHA Field at Arrowhead Billets

Comment se procurer des places pour le match Argentine - Algérie

À ce stade, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde (y compris la prévente Visa et les tirages au sort anticipés) sont terminées. En raison d’une demande record, la disponibilité des billets lors de la première phase de vente est désormais extrêmement limitée.

Voici l’état actuel des ventes de billets :

Phase de vente de dernière minute : en cours, elle fonctionne selon la règle du « premier arrivé, premier servi » et permet des transactions en temps réel. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acheter directement auprès de la FIFA.

en cours, elle fonctionne selon la règle du « premier arrivé, premier servi » et permet des transactions en temps réel. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acheter directement auprès de la FIFA. Marché officiel de revente de la FIFA : c’est la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.

c’est la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi. Marchés secondaires : les plateformes comme StubHub proposent aussi des places, surtout pour les affiches à élimination directe très demandées, mais les tarifs peuvent dépasser le prix facial. Lisez attentivement les conditions générales du site avant d’acheter.

Combien coûtent les billets pour le match Argentine - Algérie de la Coupe du monde ?

La FIFA a instauré une tarification dynamique pour le tournoi 2026. Initialement fixés à 60 $ pour les matchs de groupe, les billets se négocient désormais à des niveaux bien plus élevés sur le marché libre.

Actuellement, les places les moins chères sur le marché secondaire pour Argentine-Algérie se négocient entre 970 et 1 250 dollars. Les billets premium en tribune inférieure (Catégorie 1) peuvent même dépasser 1 700 dollars l’unité.

Catégorie Fourchette de prix actuelle (estimation) Remarques Catégorie 1 1 650 $ - 3 400 $ Vues sur les lignes de touche, tribunes inférieures et intermédiaires. Catégorie 2 1 400–1 600 € Coins et rangées hautes-moyennes Catégorie 3 970 – 1 300 € Tribune supérieure et derrière les buts Catégorie 4 Offre complète, nombre de places limité. Essentiellement réservées aux résidents du pays hôte.

Que attendre du match Argentine – Algérie ?

L’Argentine, référence en matière d’excellence, pourrait aligner certaines de ses figures légendaires pour leur dernière sortie.

L’Algérie, de son côté, posera son jeu et pourra compter sur un public nombreux. Réputée pour élever son niveau face aux grands noms, elle offrira sans doute un duel coloré, où les bleus ciel et blancs de l’Albiceleste s’opposeront au vert vif des Fennecs.

Kansas City est souvent présentée comme la capitale américaine du football. L’Arrowhead Stadium, actuellement en cours de rénovation pour élargir le terrain, conserve ses tribunes abruptes qui plongent le public au cœur de l’action.

Pour les spectateurs, une arrivée anticipée est conseillée : la ville est mondialement réputée pour sa culture du « tailgating », et les fan zones du Truman Sports Complex promettent d’être parmi les plus animées du pays.