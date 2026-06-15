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Comment se procurer des billets de dernière minute pour le match Arabie saoudite - Uruguay : tarifs des places pour la Coupe du monde, informations sur le Hard Rock Stadium et tout ce qu'il faut savoir

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Voici comment vous procurer des billets pour le match Arabie saoudite - Uruguay

La Coupe du monde de la FIFA 2026 s’annonce comme un nouvel été de football exceptionnel, et l’un des affrontements phares de la phase de groupes opposera l’Arabie saoudite à l’Uruguay à Miami. 

Les deux sélections, déterminées à bien démarrer la compétition, devraient attirer des supporters du monde entier en Floride pour l’un des rencontres les plus attendues du groupe H.

GOAL vous fournit toutes les informations essentielles pour acheter vos billets pour le match Arabie saoudite - Uruguay : prix des places, formules hospitalité, détails sur le stade et canaux de réservation officiels avant la rupture de stock.

Réservezdès maintenant vos placespour Arabie saoudite - Uruguay.

Quand a lieu le match Arabie saoudite - Uruguay ?

Date et heureProgrammeLieuBillets
15 juin 2026 – 20h00Arabie saoudite - UruguayHard Rock Stadium, MiamiBillets

Calendrier de l'Arabie saoudite pour la Coupe du monde 2026

DateMatchLieuBillets
15 juin 2026Arabie saoudite - UruguayHard Rock Stadium, MiamiBillets
21 juin 2026Espagne - Arabie saouditeMercedes-Benz Stadium, AtlantaBillets
26 juin 2026Arabie saoudite – Cap-VertStade de Houston, HoustonBillets

Calendrier de l'Uruguay pour la Coupe du monde 2026

DateCalendrierLieuBillets
15 juin 2026Arabie saoudite - UruguayHard Rock Stadium, MiamiBillets
21 juin 2026Uruguay vs Cap-VertPhiladelphia Stadium, PhiladelphieBillets
26 juin 2026Uruguay vs EspagneStade Guadalajara, GuadalajaraBillets

Comment obtenir des billets pour le match Arabie saoudite - Uruguay ?

Plusieurs options s’offrent aux supporters souhaitant assister à la rencontre Arabie saoudite - Uruguay lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026.

  • Ventes officielles de la FIFA : l’instance met progressivement en vente des billets sélectionnés durant la phase finale, selon la règle du « premier arrivé, premier servi ».
  • Plateforme de revente officielle de la FIFA : les supporters peuvent acquérir des billets de revente vérifiés directement auprès d’autres fans via la place de marché officielle de la FIFA.
  • Plateformes de revente de billets : des sites comme StubHub offrent un autre canal pour se procurer des places des matchs affichant complet.
  • Offres d’hospitalité : les formules premium garantissent une place assise et des prestations haut de gamme.

Tous les billets de la Coupe du monde seront délivrés sous forme numérique via l’application officielle de billetterie de la FIFA. Les supporters doivent utiliser la même adresse e-mail et les mêmes informations de compte sur toutes les plateformes pour faciliter les transferts.

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Combien coûtent les billets pour le match Arabie saoudite - Uruguay ?

La FIFA a mis en place une tarification variable pour le tournoi de 2026. Les billets pour la phase de groupes sont disponibles à partir de 60 $ (pour certaines catégories de supporters), tandis que les prix pour la finale peuvent atteindre 6 730 $.

Consultez le tableau ci-dessous pour découvrir les fourchettes de prix estimées pour chaque phase de la compétition :

CatégoriePhase de groupesHuitièmes de finale – Quarts de finaleDemi-finales et finale
Catégorie 1250 $ – 400 $600 – 1 200 €1 500 $ – 6 730 $
Catégorie 2150 € – 280 €400 € - 800 €1 000 $ - 4 210 $
Catégorie 3100 $ – 200 $200 € – 500 €600 € - 2 790 €
Catégorie 460 € - 120 €150 € - 350 €400 $ – 2 030 $

Tout ce que vous devez savoir sur le Hard Rock Stadium

Le match Arabie saoudite – Uruguay se tiendra au Hard Rock Stadium de Miami Gardens, en Floride, l’un des sites sportifs les plus emblématiques des États-Unis.

L’antre des Miami Dolphins de la NFL accueille régulièrement de grands événements sportifs internationaux, des concerts et des activités liées à la Formule 1. Après plusieurs années de rénovation, il figure désormais parmi les sites les plus modernes retenus pour la Coupe du monde de la FIFA 2026.

Pour la Coupe du monde, il devrait accueillir plus de 65 000 supporters, promettant une ambiance électrique pour l’un des matchs d’ouverture entre l’Arabie saoudite et l’Uruguay.

Les supporters présents pourront profiter de :

  • des systèmes de billetterie numérique de pointe
  • Des espaces de restauration et d’accueil haut de gamme
  • de grands écrans vidéo HD et des angles de vision optimisés
  • Un accès simple depuis le centre-ville de Miami et l’aéroport international de Miami
  • Des zones dédiées au covoiturage et aux transports en commun les jours de match.

Réservezdès maintenant vos billets pour le matchArabie saoudite – Uruguay de la Coupe du monde.