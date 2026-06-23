Après leur entrée en lice dans le groupe L face à la Croatie, les Three Lions prendront la direction du Gillette Stadium de Foxborough pour défier le Ghana le 23 juin. Les Black Stars, quart-de-finalistes en 2010, restent un adversaire redouté.

Les Three Lions ont déjà livré plusieurs duels mémorables contre des sélections africaines, comme leur victoire épique 3-2 après prolongation face au Cameroun en 1990 ou leur succès 2-1 dans le temps additionnel contre la Tunisie lors du premier tour 2018.

Pour l’instant, les deux sélections brillent en Amérique du Nord : les Three Lions de Thomas Tuchel ont rugi face à la Croatie (4-2) grâce à une seconde période de haut vol, tandis que le Ghana a battu le Panama dans les derniers instants pour décrocher trois points précieux.

À quelle date se joue Angleterre - Ghana ?

Calendrier de l'Angleterre pour la Coupe du monde 2026

Date Adversaire Lieu Résultat final / Billets Mercredi 17 juin Angleterre - Croatie AT&T Stadium (Arlington) 4-2 Mardi 23 juin Angleterre - Ghana Gillette Stadium (Foxborough) Billets Samedi 27 juin Panama - Angleterre Stade MetLife (East Rutherford) Billets

Calendrier du Ghana pour la Coupe du monde 2026

Date Calendrier Lieu Résultat final / Billets Dimanche 14 juin Ghana - Panama BMO Field (Toronto) 1-0 Mardi 23 juin Angleterre - Ghana Gillette Stadium (Foxborough) Billets Samedi 27 juin Croatie - Ghana Lincoln Financial Field (Philadelphie) Billets

Comment se procurer des places pour le match Angleterre - Ghana :

Voici l’état actuel des ventes de billets :

La phase de vente de dernière minute est en cours : les billets sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi ». Contrairement aux tirages au sort, les transactions s’effectuent en temps réel. Il s’agit de la dernière opportunité d’acheter directement auprès de la FIFA.

Marché officiel de revente de la FIFA : c’est la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.

Marchés secondaires : les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes comme StubHub pour trouver des places, notamment pour les affiches à élimination directe très prisées, même si les tarifs peuvent alors dépasser le prix facial. Il est essentiel de lire attentivement les conditions générales du site avant toute transaction.

Combien coûtent les billets pour le match Angleterre - Ghana ?

La FIFA a instauré une tarification variable pour le tournoi 2026 : les places pour la phase de groupes démarrent à 60 $ pour certaines catégories de supporters, tandis que les billets pour la finale peuvent atteindre 6 730 $.

Retrouvez ci-dessous les fourchettes de prix estimées pour chaque phase de la compétition :

Catégorie Phase de groupes 16es de finale – Quarts de finale Demi-finales et finale Catégorie 1 250 $ – 400 $ 600 $ – 1 200 $ 1 500 $ – 6 730 $ Catégorie 2 150 € – 280 € 400 € – 800 € 1 000 $ - 4 210 $ Catégorie 3 100 $ – 200 $ 200 € – 500 € 600 € - 2 790 € Catégorie 4 60 € – 120 € 150 € – 350 € 400 $ – 2 030 $

Tout ce qu’il faut savoir sur le Gillette Stadium

Le Gillette Stadium est une enceinte polyvalente située à Foxborough, dans le Massachusetts, à une vingtaine de miles au sud-ouest du centre-ville de Boston. Inauguré en 2002, il accueille les matchs des New England Patriots (NFL) et des New England Revolution (MLS).

En dehors du football américain, de nombreuses stars mondiales de la musique s’y sont produites. En 2025, AC/DC, Kendrick Lamar, Post Malone, The Weeknd et Coldplay figuraient parmi les artistes ayant donné des concerts sur la pelouse. Plus tard dans l’année, Usher, Bruno Mars et Ed Sheeran, entre autres, investiront également la scène du Gillette Stadium.

Pour la Coupe du monde de la FIFA 2026, sa capacité atteindra 65 000 places, dont 5 876 sièges « club » et 82 loges de luxe. Le stade accueillera sept rencontres, dont cinq matchs de groupe et deux affiches à élimination directe.

Que réservera donc le match Angleterre - Ghana ?

ANG Dernier match GHA 0 1 Nul 0 Angleterre 1 - 1 Ghana 1 Buts marqués 1 Match à plus de 2,5 buts 0/1 Les deux équipes ont marqué 1/1



