Le groupe L de la Coupe du monde s’électrise au Texas le 17 juin avec un affrontement passionnant entre deux grandes nations européennes : l’Angleterre et la Croatie.

Il s’agit de leur deuxième duel en Coupe du monde : huit ans après la victoire croate en prolongation, synonyme de qualification pour la finale 2018, les deux formations promettent un affrontement haletant.

À quelle date se joue Angleterre - Croatie ?

Calendrier de l'Angleterre pour la Coupe du monde

Date Match (coup d’envoi) Lieu Billets Mercredi 17 juin Angleterre - Croatie (15 h CDT) AT&T Stadium (Arlington) Billets Mardi 23 juin Angleterre vs Ghana (16 h, HE) Gillette Stadium (Foxborough) Billet Samedi 27 juin Angleterre vs Panama (17 h HE) MetLife Stadium (East Rutherford, New Jersey) Billets

Calendrier de la Croatie pour la Coupe du monde

Date Rencontre (coup d’envoi) Lieu Billets Mercredi 17 juin Croatie vs Angleterre (15 h CDT) AT&T Stadium (Arlington) Billets Mardi 23 juin Croatie vs Panama (19 h HE) BMO Field (Toronto) Billets Samedi 27 juin Croatie vs Ghana (17 h HE) Lincoln Financial Field (Philadelphie) Billets

Comment se procurer des places pour le match Angleterre - Croatie de la Coupe du monde

À ce stade, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde (y compris la prévente Visa et les tirages au sort anticipés) sont terminées. En raison d’une demande record, la disponibilité des billets en vente directe lors des premières phases est désormais extrêmement limitée.

Voici l’état actuel des ventes de billets :

Phase de vente de dernière minute : en cours, elle fonctionne selon la règle du « premier arrivé, premier servi » et permet des transactions en temps réel. Il s’agit de la dernière chance d’acheter directement auprès de la FIFA.

Marché officiel de revente de la FIFA : c’est la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.

Marchés secondaires : les supporters peuvent aussi consulter des plateformes comme StubHub , mais il convient de vérifier les conditions générales du site avant toute transaction.

Attention : l’offre y est souvent restreinte et les places se libèrent par intermittence. Pour maximiser vos chances, connectez-vous régulièrement, soyez prêt à valider votre panier aussitôt et gardez vos moyens de paiement à portée de main.

Combien coûtent les billets pour le match Angleterre-Croatie ?

La FIFA a instauré une tarification variable pour le tournoi de 2026 : les places pour la phase de groupes démarrent à 60 $ (pour certaines catégories de supporters), tandis que les tarifs pour la finale peuvent grimper jusqu’à 6 730 $.

Retrouvez ci-dessous les fourchettes de prix estimées pour les différentes phases du tournoi :

Catégorie Phase de groupes Huitièmes de finale – Quarts de finale Demi-finales et finale Catégorie 1 250 $ – 400 $ 600 – 1 200 € 1 500 $ – 6 730 $ Catégorie 2 150 € – 280 € 400 € – 800 € 1 000 $ - 4 210 $ Catégorie 3 100 $ – 200 $ 200 € – 500 € 600 € - 2 790 € Catégorie 4 60 € - 120 € 150 € – 350 € 400 $ - 2 030 $

Que attendre du match Angleterre - Croatie ?

Si les Three Lions restent invaincus lors de leurs trois dernières sorties face aux Vatreni, la douleur de la demi-finale perdue au Mondial 2018 demeure. Ils auront donc à cœur de prendre leur revanche dès l’entame du groupe F, à Arlington.

Il ne fait aucun doute que l’Angleterre sera l’une des nations les plus soutenues lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026. Outre les nombreux supporters qui traverseront l’Atlantique, elle compte déjà un grand nombre de partisans établis en Amérique du Nord.

Si le premier sacre majeur depuis 1966 se fait toujours attendre, les performances régulières des Three Lions confirment leur place parmi l’élite européenne et mondiale, attirant un public nombreux et maintenant la demande de billets à son plus haut.

Malgré des débuts laborieux dans les éliminatoires, ponctués de victoires étriquées 1-0 et 2-0 contre Andorre, les Three Lions ont ensuite trouvé leur rythme sous la houlette de Thomas Tuchel. Ils ont terminé en tête de leur groupe avec huit victoires en huit matchs, 22 buts marqués et aucun encaissé, devenant la première nation européenne à valider son billet pour le Mondial.

Les Vatreni de Zlatko Dalic ont dominé leur groupe en restant invaincus et en remportant sept de leurs huit rencontres, leur unique accroc étant un 0-0 en République tchèque.

Si le groupe croate est vieillissant, sa grande expérience pourrait se révéler décisive. Finaliste puis demi-finaliste des deux dernières Coupes du monde, la sélection de Zlatko Dalic reste un outsider crédible.

Tout ce qu’il faut savoir sur l’AT&T Stadium

L’AT&T Stadium est une enceinte à toit rétractable située à Arlington, au Texas, inaugurée en 2009. Principalement utilisé par les Dallas Cowboys de la NFL, le site accueille également des concerts, des matchs de basket-ball, des rodéos et des shows de catch professionnel (WWE).

L’AT&T Stadium sera l’un des onze stades américains hôtes de la Coupe du monde de la FIFA 2026. Avec ses 94 000 sièges, il sera le plus grand du tournoi. Outre Angleterre-Croatie, il accueillera quatre autres rencontres de groupe et quatre matches à élimination directe, dont une demi-finale.

Angleterre - Croatie : face-à-face



