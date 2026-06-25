L'Algérie et l'Autriche s'affrontent ce samedi lors de la dernière journée du groupe J, une rencontre décisive pour un billet direct vers les seizièmes de finale.

Avec trois points chacune au compteur après avoir respectivement dominé la Jordanie, les deux formations détiennent leur destin : seule la victoire enverra l’une d’elles vers le tour suivant.

Attendez-vous à un duel acharné : l’attaque dynamique desFennecs mettra à l’épreuve le système autrichien, discipliné et adepte d’un pressing haut, pour décrocher une place très convoitée au tour suivant.

Quand le match Algérie - Autriche aura-t-il lieu ?

Date et heure Programme Lieu Billets 27 juin 2026 – 19 h 00 Algérie - Autriche GEHA Field at Arrowhead Stadium, Kansas City Billets

Calendrier de l'Algérie pour la Coupe du monde 2026

Date Match Lieu et ville Résultat final / Billets 16 juin 2026 Argentine - Algérie Arrowhead Stadium, Kansas City (Missouri, États-Unis) 3-0 22 juin 2026 Jordanie - Algérie Levi’s Stadium, Santa Clara (région de la baie de San Francisco), États-Unis 1-2 27 juin 2026 Algérie - Autriche Arrowhead Stadium, Kansas City, Missouri, États-Unis Billets

Calendrier de l'Autriche pour la Coupe du monde 2026

Date Match Stade et ville Résultat final / Billets 16 juin 2026 Autriche - Jordanie Levi’s Stadium, Santa Clara (San Francisco), États-Unis 3-1 22 juin 2026 Argentine - Autriche AT&T Stadium, Arlington (Dallas), États-Unis 2-0 27 juin 2026 Algérie - Autriche Arrowhead Stadium, Kansas City, Missouri, États-Unis Billets

Comment obtenir des billets pour le match Algérie - Autriche ?

Plusieurs options s’offrent aux supporters pour obtenir leurs places.

Ventes officielles de la FIFA : la FIFA poursuit la mise en vente de billets durant les différentes phases de vente, selon la règle du « premier arrivé, premier servi ».

la FIFA poursuit la mise en vente de billets durant les différentes phases de vente, selon la règle du « premier arrivé, premier servi ». Sur la plateforme de revente officielle de la FIFA, les supporters peuvent acquérir des billets certifiés directement auprès d’autres fans qui ne peuvent plus se rendre au match.

officielle les supporters peuvent acquérir des billets certifiés directement auprès d’autres fans qui ne peuvent plus se rendre au match. Plateformes de revente : des intermédiaires comme StubHub offrent une alternative pour se procurer des places pour les rencontres les plus prisées de la Coupe du monde.

des intermédiaires comme StubHub offrent une alternative pour se procurer des places pour les rencontres les plus prisées de la Coupe du monde. Forfaits hospitalité : ces offres premium incluent des places VIP, l’accès à des salons privés, une restauration exclusive et une entrée prioritaire au stade.

Tous les billets de la Coupe du monde seront délivrés sous forme numérique via l’application de billetterie mobile de la FIFA. Les supporters doivent veiller à ce que les informations de leur compte soient cohérentes sur toutes les plateformes afin de faciliter les transferts et l’accès au stade.

Combien coûtent les billets pour le match Algérie - Autriche ?

Les tarifs varient selon le stade, la catégorie de siège et la demande pour chaque rencontre.

Les places les moins chères pour la phase de groupes sont annoncées à partir d’environ 60 $ dans les catégories FIFA les plus basses, tandis que les sièges premium en tribune inférieure et les formules hospitalité peuvent dépasser 1 000 $ pour les affiches les plus prisées.

Pour le match Algérie - Autriche, les offres actuelles sur le marché de la revente démarrent autour de 180 $ et peuvent atteindre 350 $ pour les tribunes supérieures, les tarifs augmentant considérablement à l’approche du jour J.

Catégorie Phase de groupes Huitièmes de finale – Quarts de finale Demi-finales et finale Catégorie 1 250 $ – 400 $ 600 $ – 1 200 $ 1 500 $ – 6 730 $ Catégorie 2 150 € – 280 € 400 € – 800 € 1 000 $ - 4 210 $ Catégorie 3 100 $ – 200 $ 200 € – 500 € 600 € - 2 790 € Catégorie 4 60 € – 120 € 150 € – 350 € 400 $ – 2 030 $

Tout ce qu’il faut savoir sur le GEHA Field at Arrowhead Stadium

Le match Algérie – Autriche se tiendra au GEHA Field at Arrowhead Stadium, à Kansas City (Missouri), l’un des stades les plus bruyants et les plus emblématiques d’Amérique du Nord.

Antre des Kansas City Chiefs de la NFL, il s’est forgé une réputation mondiale grâce à son ambiance électrique et à ses tribunes bondées. Ce site devrait devenir l’un des hauts lieux de la Coupe du monde de la FIFA 2026.

Avec ses plus de 70 000 sièges, l’Arrowhead Stadium est destiné à accueillir plusieurs affiches majeures de la Coupe du monde pendant la compétition.

Les supporters présents pour Algérie - Autriche profiteront de :