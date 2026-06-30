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Comment se procurer des billets de dernière minute pour la Coupe du monde 2026 au Mexique : guide des stades mexicains, match Mexique - Équateur, tarifs et informations utiles

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La fièvre de la Coupe du monde s’empare du Mexique et vous pourriez être sur place pour voir comment les coorganisateurs s’en sortent.

Fait établi : le Mexique a validé son billet pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

Pour le Mexique, l’enjeu est encore plus grand : le pays qui abrite le légendaire Estadio Azteca s’apprête à entrer dans l’histoire en devenant le premier pays à accueillir à trois reprises le plus grand tournoi de football au monde. Au-delà des acclamations des fidèles supporters d’El Tri, le sol mexicain accueillera sept autres rencontres de groupe au rythme effréné.

Laissez GOAL vous guider à travers les dernières informations sur les billets de la Coupe du monde 2026, notamment comment obtenir des places et à quels prix.

Billets pourla Coupe du monde au Mexique –Réserver des billets

Quel est le calendrier des matchs de poule du Mexique pour la Coupe du monde 2026 ?

DateMatchStadeRésultat / Billets
11 juin 2026Mexique - Afrique du SudStade Azteca, Mexico2-0
18 juin 2026Mexique - Corée du Sud Stade Akron, Guadalajara1-0
24 juin 2026République tchèque - MexiqueStade Azteca, Mexico0-3
1er juillet 2026Mexique - ÉquateurEstadio Azteca, MexicoBillets

Quand aura lieu la Coupe du monde 2026 au Mexique ?

DateProgrammeLieu (Mexique)Billets
11 juin 2026Mexique - Afrique du SudStade Azteca, MexicoBillets
15 juin 2026Corée du Sud - République tchèqueStade BBVA, MonterreyBillets
17 juin 2026Ouzbékistan - ColombieStade Azteca, MexicoBillets
18 juin 2026Mexique - Corée du SudStade Akron, GuadalajaraBillets
21 juin 2026Corée du Sud - Afrique du SudStade BBVA, MonterreyBillets
23 juin 2026Colombie - République démocratique du CongoStade Akron, GuadalajaraBillets
23 juin 2026Uruguay - EspagneStade Akron, GuadalajaraBillets
24 juin 2026Mexique - République tchèqueStade Azteca, MexicoBillets
27 juin 2026Match de groupe (Groupe A)Stade BBVA, MonterreyBillets
30 juin 2026Match des 16^(es) de finaleStade Azteca, MexicoBillets
30 juin 2026Match des 32es de finaleEstadio Akron, GuadalajaraBillets
3 juillet 2026Match des 32es de finaleStade BBVA, MonterreyBillets
6 juillet 2026Huitièmes de finaleEstadio Azteca, MexicoBillets

Comment acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 au Mexique ?

À ce jour, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde (notamment la prévente Visa, le tirage au sort anticipé et le tirage au sort aléatoire post-tirage) sont officiellement terminées.

Avec plus de 500 millions de demandes déjà traitées, le nombre de places encore disponibles en vente directe est désormais très limité.

Voici l’essentiel à retenir :

  • La phase de vente de dernière minute est en cours depuis le 1er avril. Contrairement aux étapes précédentes, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont vendus selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la dernière chance d’acheter des places officielles directement auprès de la FIFA.
  • La plateformeofficielle de revente de la FIFA est également ouverte. Elle constitue désormais le principal canal agréé permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés à l’approche de la compétition.
  • Les résidents du Mexique doivent passer par la plateforme d’échange officielle de la FIFA (Mercado de Intercambio de la FIFA), rouverte pour encadrer les transactions locales dans le respect des garanties officielles.
  • Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente telles que StubHub pour dénicher des places de dernière minute. Vérifiez toujours les conditions générales de vente des sites de revente avant d’effectuer un achat.

Billets pourla Coupe du monde au Mexique –Réserver des billets

Billets pour la Coupe du monde 2026 au Mexique : quel est le prix ?

Les billets pour les matchs de groupe de la Coupe du monde de la FIFA 2026 au Mexique sont répartis dans les catégories suivantes :

  • Catégorie 1 : les plus onéreuses, situées dans les tribunes inférieures.
  • Catégorie 2 : englobe à la fois les rangées supérieures et inférieures, en dehors des zones de la catégorie 1.
  • Catégorie 3 : située principalement dans la tribune supérieure, au-delà des catégories 1 et 2.
  • Catégorie 4 : la plus abordable, située dans la tribune supérieure, en dehors des autres catégories.

Les tarifs peuvent varier selon les phases de vente. Voici quelques estimations :

ScèneFourchette de prix des billets
Phase de groupes (rencontres des États-Unis, du Canada et du Mexique) 75 $ – 2 735 $
Seizièmes de finale105 $ – 750 $
Huitièmes de finale170 $ – 980 $ 
Quarts de finale 275 $ - 1 775 $
Demi-finales 420 € – 3 295 €
Finale2 030 $ - 7 875 $

Classement du groupe A de la Coupe du monde de la FIFA 2026

ÉquipeJ.VictoiresNulsDéfaitesButs marquésButs encaissésDiff.Points
Mexique (Q)220030+36
Corée du Sud21012203
République tchèque201123-11
Afrique du Sud201113-21

Qui figure dans la sélection mexicaine pour la Coupe du monde ? La liste définitive des 26 joueurs

Sous la houlette du sélectionneur Javier « El Vasco » Aguirre, l’équipe nationale de football du Mexique a officiellement dévoilé sa liste définitive de 26 joueurs pour le prochain tournoi qu’elle accueillera chez elle. Versée dans un groupe A très disputé aux côtés de l’Afrique du Sud, de la Corée du Sud et de la Tchéquie, « El Tri » aligne un mélange redoutable de vétérans européens aguerris, de stars de la Liga MX et de jeunes prodiges prometteurs prêts à briller sur la scène internationale.

Cette sélection de stars repose sur le pilier défensif Edson Álvarez, le gardien chevronné Guillermo Ochoa (qui dispute ici sa sixième Coupe du monde, un record) et l’imposant buteur de Feyenoord, Santiago Giménez.

Que vous souhaitiez suivre le parcours d’El Tri vers les huitièmes de finale ou vérifier la disponibilité des billets pour les grands matchs du groupe A à Mexico et à Guadalajara, voici la liste officielle des 26 joueurs représentant le Mexique :

Effectif officiel du Mexique pour la Coupe du monde

PosteJoueurClub actuel
GardiensGuillermo OchoaAVS Futebol SAD
 Carlos AcevedoSantos Laguna
 Raúl RangelChivas
DéfenseursJohan VásquezGênes
 César MontesLokomotiv Moscou
 Edson ÁlvarezWest Ham United
 Jesús GallardoToluca
 Israel ReyesClub América
 Jorge SánchezCruz Azul
 Mateo ChávezChivas
Milieux de terrainLuis ChávezDynamo Moscou
 Érik LiraCruz Azul
 Álvaro FidalgoClub América
 Orbelín PinedaAEK Athènes
 Gilberto MoraClub de Tijuana
 Brian GutiérrezChicago Fire
 Luis RomoCruz Azul
 Obed VargasSeattle Sounders
AttaquantsSantiago GiménezFeyenoord
 Raúl JiménezFulham
 Roberto AlvaradoChivas
 César HuertaPumas UNAM
 Julián QuiñonesAl-Qadsiah
 Alexis VegaToluca
 Armando GonzálezChivas
 Guillermo MartínezPumas UNAM

Quels sont les stades et les villes hôtes de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

En juin 2022, la FIFA a dévoilé les seize villes hôtes de l’édition 2026 (deux au Canada, trois au Mexique et onze aux États-Unis). Voici ces villes et les stades qui accueilleront les rencontres :

PaysStade (Ville)Capacité
CanadaBC Place (Vancouver) 48 821 
 BMO Field (Toronto) 72 766 
MexiqueEstadio Banorte (Mexique) 48 821 
 Estadio Akron (Guadalajara) 44 330 
 Stade BBVA (Monterrey) 50 113 
États-UnisStade Mercedes-Benz (Atlanta) 67 382 
 Stade Gillette (Boston) 63 815 
 Stade AT&T (Dallas) 70 122 
 NRG Stadium, Houston 68 311 
 Arrowhead Stadium (Kansas City) 67 513 
 SoFi Stadium (Los Angeles) 69 650 
 Hard Rock Stadium (Miami) 64 091 
 MetLife Stadium, New York 78 576 
 Lincoln Financial Field, Philadelphie 65 827 
 Levi’s Stadium, San Francisco 69 391 
 Lumen Field, Seattle 65 123