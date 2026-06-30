Fait établi : le Mexique a validé son billet pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026.
Pour le Mexique, l’enjeu est encore plus grand : le pays qui abrite le légendaire Estadio Azteca s’apprête à entrer dans l’histoire en devenant le premier pays à accueillir à trois reprises le plus grand tournoi de football au monde. Au-delà des acclamations des fidèles supporters d’El Tri, le sol mexicain accueillera sept autres rencontres de groupe au rythme effréné.
Laissez GOAL vous guider à travers les dernières informations sur les billets de la Coupe du monde 2026, notamment comment obtenir des places et à quels prix.
Quel est le calendrier des matchs de poule du Mexique pour la Coupe du monde 2026 ?
|Date
|Match
|Stade
|Résultat / Billets
|11 juin 2026
|Mexique - Afrique du Sud
|Stade Azteca, Mexico
|2-0
|18 juin 2026
|Mexique - Corée du Sud
|Stade Akron, Guadalajara
|1-0
|24 juin 2026
|République tchèque - Mexique
|Stade Azteca, Mexico
|0-3
|1er juillet 2026
|Mexique - Équateur
|Estadio Azteca, Mexico
|Billets
Quand aura lieu la Coupe du monde 2026 au Mexique ?
|Date
|Programme
|Lieu (Mexique)
|Billets
|11 juin 2026
|Mexique - Afrique du Sud
|Stade Azteca, Mexico
|Billets
|15 juin 2026
|Corée du Sud - République tchèque
|Stade BBVA, Monterrey
|Billets
|17 juin 2026
|Ouzbékistan - Colombie
|Stade Azteca, Mexico
|Billets
|18 juin 2026
|Mexique - Corée du Sud
|Stade Akron, Guadalajara
|Billets
|21 juin 2026
|Corée du Sud - Afrique du Sud
|Stade BBVA, Monterrey
|Billets
|23 juin 2026
|Colombie - République démocratique du Congo
|Stade Akron, Guadalajara
|Billets
|23 juin 2026
|Uruguay - Espagne
|Stade Akron, Guadalajara
|Billets
|24 juin 2026
|Mexique - République tchèque
|Stade Azteca, Mexico
|Billets
|27 juin 2026
|Match de groupe (Groupe A)
|Stade BBVA, Monterrey
|Billets
|30 juin 2026
|Match des 16^(es) de finale
|Stade Azteca, Mexico
|Billets
|30 juin 2026
|Match des 32es de finale
|Estadio Akron, Guadalajara
|Billets
|3 juillet 2026
|Match des 32es de finale
|Stade BBVA, Monterrey
|Billets
|6 juillet 2026
|Huitièmes de finale
|Estadio Azteca, Mexico
|Billets
Comment acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 au Mexique ?
À ce jour, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde (notamment la prévente Visa, le tirage au sort anticipé et le tirage au sort aléatoire post-tirage) sont officiellement terminées.
Avec plus de 500 millions de demandes déjà traitées, le nombre de places encore disponibles en vente directe est désormais très limité.
Voici l’essentiel à retenir :
- La phase de vente de dernière minute est en cours depuis le 1er avril. Contrairement aux étapes précédentes, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont vendus selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la dernière chance d’acheter des places officielles directement auprès de la FIFA.
- La plateformeofficielle de revente de la FIFA est également ouverte. Elle constitue désormais le principal canal agréé permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés à l’approche de la compétition.
- Les résidents du Mexique doivent passer par la plateforme d’échange officielle de la FIFA (Mercado de Intercambio de la FIFA), rouverte pour encadrer les transactions locales dans le respect des garanties officielles.
- Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente telles que StubHub pour dénicher des places de dernière minute. Vérifiez toujours les conditions générales de vente des sites de revente avant d’effectuer un achat.
Billets pour la Coupe du monde 2026 au Mexique : quel est le prix ?
Les billets pour les matchs de groupe de la Coupe du monde de la FIFA 2026 au Mexique sont répartis dans les catégories suivantes :
- Catégorie 1 : les plus onéreuses, situées dans les tribunes inférieures.
- Catégorie 2 : englobe à la fois les rangées supérieures et inférieures, en dehors des zones de la catégorie 1.
- Catégorie 3 : située principalement dans la tribune supérieure, au-delà des catégories 1 et 2.
- Catégorie 4 : la plus abordable, située dans la tribune supérieure, en dehors des autres catégories.
Les tarifs peuvent varier selon les phases de vente. Voici quelques estimations :
|Scène
|Fourchette de prix des billets
|Phase de groupes (rencontres des États-Unis, du Canada et du Mexique)
|75 $ – 2 735 $
|Seizièmes de finale
|105 $ – 750 $
|Huitièmes de finale
|170 $ – 980 $
|Quarts de finale
|275 $ - 1 775 $
|Demi-finales
|420 € – 3 295 €
|Finale
|2 030 $ - 7 875 $
Classement du groupe A de la Coupe du monde de la FIFA 2026
|Équipe
|J.
|Victoires
|Nuls
|Défaites
|Buts marqués
|Buts encaissés
|Diff.
|Points
|Mexique (Q)
|2
|2
|0
|0
|3
|0
|+3
|6
|Corée du Sud
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|République tchèque
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
|Afrique du Sud
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|-2
|1
Qui figure dans la sélection mexicaine pour la Coupe du monde ? La liste définitive des 26 joueurs
Sous la houlette du sélectionneur Javier « El Vasco » Aguirre, l’équipe nationale de football du Mexique a officiellement dévoilé sa liste définitive de 26 joueurs pour le prochain tournoi qu’elle accueillera chez elle. Versée dans un groupe A très disputé aux côtés de l’Afrique du Sud, de la Corée du Sud et de la Tchéquie, « El Tri » aligne un mélange redoutable de vétérans européens aguerris, de stars de la Liga MX et de jeunes prodiges prometteurs prêts à briller sur la scène internationale.
Cette sélection de stars repose sur le pilier défensif Edson Álvarez, le gardien chevronné Guillermo Ochoa (qui dispute ici sa sixième Coupe du monde, un record) et l’imposant buteur de Feyenoord, Santiago Giménez.
Que vous souhaitiez suivre le parcours d’El Tri vers les huitièmes de finale ou vérifier la disponibilité des billets pour les grands matchs du groupe A à Mexico et à Guadalajara, voici la liste officielle des 26 joueurs représentant le Mexique :
Effectif officiel du Mexique pour la Coupe du monde
|Poste
|Joueur
|Club actuel
|Gardiens
|Guillermo Ochoa
|AVS Futebol SAD
|Carlos Acevedo
|Santos Laguna
|Raúl Rangel
|Chivas
|Défenseurs
|Johan Vásquez
|Gênes
|César Montes
|Lokomotiv Moscou
|Edson Álvarez
|West Ham United
|Jesús Gallardo
|Toluca
|Israel Reyes
|Club América
|Jorge Sánchez
|Cruz Azul
|Mateo Chávez
|Chivas
|Milieux de terrain
|Luis Chávez
|Dynamo Moscou
|Érik Lira
|Cruz Azul
|Álvaro Fidalgo
|Club América
|Orbelín Pineda
|AEK Athènes
|Gilberto Mora
|Club de Tijuana
|Brian Gutiérrez
|Chicago Fire
|Luis Romo
|Cruz Azul
|Obed Vargas
|Seattle Sounders
|Attaquants
|Santiago Giménez
|Feyenoord
|Raúl Jiménez
|Fulham
|Roberto Alvarado
|Chivas
|César Huerta
|Pumas UNAM
|Julián Quiñones
|Al-Qadsiah
|Alexis Vega
|Toluca
|Armando González
|Chivas
|Guillermo Martínez
|Pumas UNAM
Quels sont les stades et les villes hôtes de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?
En juin 2022, la FIFA a dévoilé les seize villes hôtes de l’édition 2026 (deux au Canada, trois au Mexique et onze aux États-Unis). Voici ces villes et les stades qui accueilleront les rencontres :
|Pays
|Stade (Ville)
|Capacité
|Canada
|BC Place (Vancouver)
|48 821
|BMO Field (Toronto)
|72 766
|Mexique
|Estadio Banorte (Mexique)
|48 821
|Estadio Akron (Guadalajara)
|44 330
|Stade BBVA (Monterrey)
|50 113
|États-Unis
|Stade Mercedes-Benz (Atlanta)
|67 382
|Stade Gillette (Boston)
|63 815
|Stade AT&T (Dallas)
|70 122
|NRG Stadium, Houston
|68 311
|Arrowhead Stadium (Kansas City)
|67 513
|SoFi Stadium (Los Angeles)
|69 650
|Hard Rock Stadium (Miami)
|64 091
|MetLife Stadium, New York
|78 576
|Lincoln Financial Field, Philadelphie
|65 827
|Levi’s Stadium, San Francisco
|69 391
|Lumen Field, Seattle
|65 123