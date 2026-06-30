Fait établi : le Mexique a validé son billet pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

Pour le Mexique, l’enjeu est encore plus grand : le pays qui abrite le légendaire Estadio Azteca s’apprête à entrer dans l’histoire en devenant le premier pays à accueillir à trois reprises le plus grand tournoi de football au monde. Au-delà des acclamations des fidèles supporters d’El Tri, le sol mexicain accueillera sept autres rencontres de groupe au rythme effréné.

Laissez GOAL vous guider à travers les dernières informations sur les billets de la Coupe du monde 2026, notamment comment obtenir des places et à quels prix.

Quel est le calendrier des matchs de poule du Mexique pour la Coupe du monde 2026 ?

Date Match Stade Résultat / Billets 11 juin 2026 Mexique - Afrique du Sud Stade Azteca, Mexico 2-0 18 juin 2026 Mexique - Corée du Sud Stade Akron, Guadalajara 1-0 24 juin 2026 République tchèque - Mexique Stade Azteca, Mexico 0-3 1er juillet 2026 Mexique - Équateur Estadio Azteca, Mexico Billets

Quand aura lieu la Coupe du monde 2026 au Mexique ?

Date Programme Lieu (Mexique) Billets 11 juin 2026 Mexique - Afrique du Sud Stade Azteca, Mexico Billets 15 juin 2026 Corée du Sud - République tchèque Stade BBVA, Monterrey Billets 17 juin 2026 Ouzbékistan - Colombie Stade Azteca, Mexico Billets 18 juin 2026 Mexique - Corée du Sud Stade Akron, Guadalajara Billets 21 juin 2026 Corée du Sud - Afrique du Sud Stade BBVA, Monterrey Billets 23 juin 2026 Colombie - République démocratique du Congo Stade Akron, Guadalajara Billets 23 juin 2026 Uruguay - Espagne Stade Akron, Guadalajara Billets 24 juin 2026 Mexique - République tchèque Stade Azteca, Mexico Billets 27 juin 2026 Match de groupe (Groupe A) Stade BBVA, Monterrey Billets 30 juin 2026 Match des 16^(es) de finale Stade Azteca, Mexico Billets 30 juin 2026 Match des 32es de finale Estadio Akron, Guadalajara Billets 3 juillet 2026 Match des 32es de finale Stade BBVA, Monterrey Billets 6 juillet 2026 Huitièmes de finale Estadio Azteca, Mexico Billets

Comment acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 au Mexique ?

À ce jour, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde (notamment la prévente Visa, le tirage au sort anticipé et le tirage au sort aléatoire post-tirage) sont officiellement terminées.

Avec plus de 500 millions de demandes déjà traitées, le nombre de places encore disponibles en vente directe est désormais très limité.

Voici l’essentiel à retenir :

La phase de vente de dernière minute est en cours depuis le 1er avril. Contrairement aux étapes précédentes, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont vendus selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la dernière chance d’acheter des places officielles directement auprès de la FIFA.

est en cours depuis le 1er avril. Contrairement aux étapes précédentes, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont vendus selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la dernière chance d’acheter des places officielles directement auprès de la FIFA. La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte. Elle constitue désormais le principal canal agréé permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés à l’approche de la compétition.

est également ouverte. Elle constitue désormais le principal canal agréé permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés à l’approche de la compétition. Les résidents du Mexique doivent passer par la plateforme d’échange officielle de la FIFA (Mercado de Intercambio de la FIFA) , rouverte pour encadrer les transactions locales dans le respect des garanties officielles.

, rouverte pour encadrer les transactions locales dans le respect des garanties officielles. Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente telles que StubHub pour dénicher des places de dernière minute. Vérifiez toujours les conditions générales de vente des sites de revente avant d’effectuer un achat.

Billets pour la Coupe du monde 2026 au Mexique : quel est le prix ?

Les billets pour les matchs de groupe de la Coupe du monde de la FIFA 2026 au Mexique sont répartis dans les catégories suivantes :

Catégorie 1 : les plus onéreuses, situées dans les tribunes inférieures.

les plus onéreuses, situées dans les tribunes inférieures. Catégorie 2 : englobe à la fois les rangées supérieures et inférieures, en dehors des zones de la catégorie 1.

englobe à la fois les rangées supérieures et inférieures, en dehors des zones de la catégorie 1. Catégorie 3 : située principalement dans la tribune supérieure, au-delà des catégories 1 et 2.

située principalement dans la tribune supérieure, au-delà des catégories 1 et 2. Catégorie 4 : la plus abordable, située dans la tribune supérieure, en dehors des autres catégories.

Les tarifs peuvent varier selon les phases de vente. Voici quelques estimations :