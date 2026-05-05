Le jeudi 7 mai, Fribourg accueillera Braga à l’Europa-Park Stadion pour une demi-finale retour de l’UEFA Europa League qui pourrait s’avérer historique, le vainqueur décrochant son billet pour la finale d’Istanbul.

Fribourg occupe actuellement la 7e place de la Bundesliga tandis que Braga est 4e de la Primeira Liga ; les deux clubs visent leur première grande finale européenne depuis la création de la compétition.

GOAL vous indique comment obtenir vos places pour Freiburg-Braga : points de vente et tarifs.

À quelle heure commence le match Fribourg-Braga en Ligue Europa ?





Comment acheter des billets pour le match Fribourg-Braga en Ligue Europa ?

À l’exception de la finale, l’UEFA ne vend pas directement de billets pour les matchs de l’Europa League.

Les places sont en effet commercialisées par les clubs engagés dans la compétition.

Rendez-vous donc sur le site officiel du club que vous soutenez pour obtenir vos places.

Si les sites officiels des clubs restent le canal le plus sûr pour les supporters souhaitant acheter des billets pour l’Europa League, les spectateurs à la recherche de places de dernière minute peuvent également consulter des plateformes de revente comme StubHub.

Combien coûtent les billets pour le match Fribourg-Braga en Ligue Europa ?

Le prix des places varie selon plusieurs critères : l’attrait des clubs, le lieu du match et l’étape de la compétition.

Ainsi, une demi-finale entre le Real Madrid et Arsenal sera bien plus onéreuse qu’une rencontre de phase de groupes à Limassol face à Pafos.

Les clubs annoncent généralement leurs tarifs dès le début de la saison pour la phase de groupes. En cas de qualification pour les tours à élimination directe, certaines rencontres peuvent voir leur prix grimper selon l’adversaire, le lieu et la demande.

Consultez régulièrement les portails officiels de billetterie des clubs pour connaître la disponibilité et les tarifs.

Pour des places de dernière minute, des billets sont souvent proposés sur des plateformes de revente telles que StubHub.

Fribourg - Braga en Ligue Europa : ce qu'il faut retenir sur la forme des deux équipes

Freiburg vs Braga : forme actuelle

Fribourg vs Braga : face-à-face récents

SCF Dernier match BRA 0 0 Nul 1 Braga 2 - 1 Fribourg 1 Buts marqués 2 Match à plus de 2,5 buts 1/1 Les deux équipes ont marqué 1/1

Fribourg vs Braga : Classement





Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles









Que nous réservera la rencontre entre Fribourg et Braga ?

C’est un moment historique dans la Forêt-Noire : jamais l’une ou l’autre n’a atteint une finale continentale, transformant cette demi-finale en rendez-vous charnière pour les carrières des joueurs.

Les Portugais ont pris l’avantage en s’imposant 2-1 lors du match aller, le 30 avril. Au terme d’une rencontre haletante au stade du Quarry, Demir Ege Tiknaz avait ouvert le score tôt dans la partie, avant que Vincenzo Grifo n’égalise pour les Allemands. Alors que le match semblait se diriger vers un partage, Mario Dorgeles a inscrit le but de la victoire à la 92^e minute, offrant un précieux avantage aux Portugais.

La force de Fribourg à domicile a été le moteur de sa série de matches digne d’un conte de fées, et le groupe aborde ce rendez-vous avec la conviction de pouvoir renverser le petit handicap d’un but. Sous la houlette de Christian Streich, le club a fait preuve de résilience en Bundesliga, glanant des points précieux pour rester en course pour l’Europe, à l’image du précieux match nul 1-1 arrachée au Bayer Leverkusen le 18 avril.

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