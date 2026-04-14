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Comment se procurer des billets de dernière minute pour Chelsea-Manchester United : tarifs, informations sur la rencontre, horaire du coup d’envoi et autres détails utiles

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Comment acheter des billets pour le match de Premier League entre Chelsea et Manchester United, ainsi que toutes les informations utiles sur la rencontre.

Chelsea accueille Manchester United à Stamford Bridge, à Londres, le samedi 18 avril, dans un match crucial pour la course à l’Europe et la quête d’une place dans le top 4.

Les Blues occupent actuellement la 6e place de la Premier League, tandis que les Red Devils pointent à la 3e position, sept unités devant leurs futurs adversaires, dans la course à une qualification en Ligue des champions.

GOAL vous indique où les acheter et à quel prix.

Réservez vos placespour Chelsea-Man United, le samedi 18 avril.

Quand se déroule la rencontre Chelsea - Manchester United en Premier League ?

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Stamford Bridge

Comment acheter vos places pour Chelsea-Manchester United en Premier League ?

Plusieurs options de billetterie sont proposées pour les matchs de Premier League : billets à l’unité, abonnements saison et formules hospitalité, toutes disponibles via le portail officiel du club.

Les clubs britanniques appliquent généralement un processus de vente en trois phases :

  1. La priorité sera donnée en premier lieu aux abonnés.
  2. Ensuite, les abonnés ayant déjà assisté à des matchs à domicile seront prioritaires, selon leur nombre de points de fidélité.
  3. Enfin, le grand public pourra se procurer des places lors de la vente générale.

Pour les places de dernière minute, les fans se tournent souvent vers des plateformes de revente telles que StubHub.

Chelsea-Manchester United, samedi 18 avril: réserver des billets.

Que attendre de Chelsea-Manchester United ?

Ce choc s’apparente à un classique à six points alors que la saison entre dans sa dernière ligne droite. 

Les Red Devils se présentent à l’ouest de Londres en tant qu’équipe la plus en forme du moment : installés sur le podium, ils alignent les victoires et ont considérablement comblé leur retard par rapport à la saison dernière. 

De leur côté, les Blues, toujours en quête d’une place dans le top 4, alternent le très bon et le moins bon : après des éclairs de génie en début de mois, ils ont concédé une sévère défaite 3-0 face à Everton le 21 mars, exposant des failles défensives que les attaquants mancuniens se feront un devoir d’exploiter.

Les Red Devils ont d’ailleurs pris l’avantage lors du match aller, le 20 septembre à Old Trafford, en s’imposant 2-1 grâce à une finition clinique. 

Combien coûtent les billets pour le match Chelsea - Manchester United en Premier League ?

Le prix des places varie considérablement. La plupart des clubs appliquent des tarifs distincts selon l’âge : adultes, juniors, étudiants et seniors, même si ces catégories changent d’une équipe à l’autre.

L’emplacement des sièges et la tribune sélectionnée font également varier le tarif : les places offrant la meilleure vue sont logiquement plus chères. Certains clubs classent enfin les rencontres par catégories : les affiches de prestige contre des adversaires de renom sont alors placées en catégorie supérieure, avec une hausse correspondante du prix.

La Premier League a par ailleurs plafonné le tarif des places en tribune visiteur à 30 £ ; une option à étudier si vous cherchez à limiter les dépenses.

Actualités des équipes et compositions

Chelsea vs Manchester United Équipes probables

Équipe probable

Remplaçants

Entraineur

  • L. Rosenior

Équipe probable

Remplaçants

Entraineur

  • M. Carrick

Blessures et joueurs suspendus

Blessures et suspensions

Blessures et suspensions

Forme

CHE
-Forme

Buts marqués (encaissés)
7/10
Match à plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
0/5

MUN
-Forme

Buts marqués (encaissés)
9/8
Match à plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
5/5

Face à face

CHE

Derniers matches

MUN

2

Victoires

1

Nul

2

Victoires

8

Buts marqués

8
Match à plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Classement

Clubs de Premier League 2025/26 classés par prix des billets

ClubStadeFourchette de prix des billets (entrée générale adulte)Fourchette de prix des abonnementsBillets
ArsenalEmirates Stadium31,50 £ – 141,00 £1 073 £ – 2 050 £Informations sur les billets
Aston VillaVilla Park44,50 £ - 92,00 £640 £ – 944 £Informations billetterie
BournemouthVitality Stadium33,00 £ – 56,00 £633 £ – 875 £Informations billetterie
BrentfordGtech Community Stadium40,00 £ – 65,00 £495 £ – 598 £Informations billetterie
Brighton & Hove AlbionStade American Express Community34,00 £ – 78,00 £595 £ – 860 £Informations billetterie
BurnleyTurf Moor50,00 £ – 75,00 £455 £ – 500 £Informations sur les billets
ChelseaStamford Bridge48,00 £ – 58,00 £595 £ – 940 £Informations sur les billets
Crystal PalaceSelhurst Park48,00 £ - 58,00 £545 £ – 895 £Informations billetterie
EvertonGoodison Park55,00 £515 £ – 690 £Informations sur les billets
FulhamCraven Cottage35,00 £ – 105,00 £455 £ – 3 000 £Informations sur les billets
Leeds UnitedElland Road33,00 £ – 56,00 £420 £ – à confirmerInformations billetterie
LiverpoolAnfield9,00 £ – 61,00 £699 £ – 886 £Informations sur les billets
Manchester CityEtihad Stadium58,00 £ – 75,00 £385 £ – 1 030 £Informations sur les billets
Manchester UnitedOld Trafford36,00 £ – 58,00 £559 £ – 950 £Informations billetterie
Newcastle UnitedSt James’ Park50,00 £ – 58,00 £417 £ – 811 £Informations sur les billets
Nottingham ForestCity Ground45,00 £ - 60,00 £465 £ – 660 £Informations billetterie
SunderlandStade of Light33,00 £ – 56,00 £390 £ – 720 £Informations billetterie
Tottenham HotspurStade de Tottenham Hotspur48,00 £ – 109,00 £807 £ – 2 015 £Informations billetterie
West Ham UnitedStade de Londres30,00 £ – 120,00 £310 £ – 1 620 £Informations sur les billets
Wolverhampton WanderersMolineux26,50 £ - 71,00 £525 £ – 833 £Informations sur les billets

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