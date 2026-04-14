Comment se procurer des billets de dernière minute pour Chelsea-Manchester United : tarifs, informations sur la rencontre, horaire du coup d’envoi et autres détails utiles

Chelsea accueille Manchester United à Stamford Bridge, à Londres, le samedi 18 avril, dans un match crucial pour la course à l’Europe et la quête d’une place dans le top 4.

Les Blues occupent actuellement la 6e place de la Premier League, tandis que les Red Devils pointent à la 3e position, sept unités devant leurs futurs adversaires, dans la course à une qualification en Ligue des champions.

GOAL vous indique où les acheter et à quel prix.

Quand se déroule la rencontre Chelsea - Manchester United en Premier League ?

Premier League - Premier League Stamford Bridge

Comment acheter vos places pour Chelsea-Manchester United en Premier League ?

Plusieurs options de billetterie sont proposées pour les matchs de Premier League : billets à l’unité, abonnements saison et formules hospitalité, toutes disponibles via le portail officiel du club.

Les clubs britanniques appliquent généralement un processus de vente en trois phases :

La priorité sera donnée en premier lieu aux abonnés. Ensuite, les abonnés ayant déjà assisté à des matchs à domicile seront prioritaires, selon leur nombre de points de fidélité. Enfin, le grand public pourra se procurer des places lors de la vente générale.

Pour les places de dernière minute, les fans se tournent souvent vers des plateformes de revente telles que StubHub.

Que attendre de Chelsea-Manchester United ?

Ce choc s’apparente à un classique à six points alors que la saison entre dans sa dernière ligne droite.

Les Red Devils se présentent à l’ouest de Londres en tant qu’équipe la plus en forme du moment : installés sur le podium, ils alignent les victoires et ont considérablement comblé leur retard par rapport à la saison dernière.

De leur côté, les Blues, toujours en quête d’une place dans le top 4, alternent le très bon et le moins bon : après des éclairs de génie en début de mois, ils ont concédé une sévère défaite 3-0 face à Everton le 21 mars, exposant des failles défensives que les attaquants mancuniens se feront un devoir d’exploiter.

Les Red Devils ont d’ailleurs pris l’avantage lors du match aller, le 20 septembre à Old Trafford, en s’imposant 2-1 grâce à une finition clinique.

Combien coûtent les billets pour le match Chelsea - Manchester United en Premier League ?

Le prix des places varie considérablement. La plupart des clubs appliquent des tarifs distincts selon l’âge : adultes, juniors, étudiants et seniors, même si ces catégories changent d’une équipe à l’autre.

L’emplacement des sièges et la tribune sélectionnée font également varier le tarif : les places offrant la meilleure vue sont logiquement plus chères. Certains clubs classent enfin les rencontres par catégories : les affiches de prestige contre des adversaires de renom sont alors placées en catégorie supérieure, avec une hausse correspondante du prix.

La Premier League a par ailleurs plafonné le tarif des places en tribune visiteur à 30 £ ; une option à étudier si vous cherchez à limiter les dépenses.

Actualités des équipes et compositions

Chelsea vs Manchester United Équipes probables Équipe probable Remplaçants Entraineur L. Rosenior Équipe probable Remplaçants Entraineur M. Carrick

Forme

Face à face

Classement

Clubs de Premier League 2025/26 classés par prix des billets

Club Stade Fourchette de prix des billets (entrée générale adulte) Fourchette de prix des abonnements Billets Arsenal Emirates Stadium 31,50 £ – 141,00 £ 1 073 £ – 2 050 £ Informations sur les billets Aston Villa Villa Park 44,50 £ - 92,00 £ 640 £ – 944 £ Informations billetterie Bournemouth Vitality Stadium 33,00 £ – 56,00 £ 633 £ – 875 £ Informations billetterie Brentford Gtech Community Stadium 40,00 £ – 65,00 £ 495 £ – 598 £ Informations billetterie Brighton & Hove Albion Stade American Express Community 34,00 £ – 78,00 £ 595 £ – 860 £ Informations billetterie Burnley Turf Moor 50,00 £ – 75,00 £ 455 £ – 500 £ Informations sur les billets Chelsea Stamford Bridge 48,00 £ – 58,00 £ 595 £ – 940 £ Informations sur les billets Crystal Palace Selhurst Park 48,00 £ - 58,00 £ 545 £ – 895 £ Informations billetterie Everton Goodison Park 55,00 £ 515 £ – 690 £ Informations sur les billets Fulham Craven Cottage 35,00 £ – 105,00 £ 455 £ – 3 000 £ Informations sur les billets Leeds United Elland Road 33,00 £ – 56,00 £ 420 £ – à confirmer Informations billetterie Liverpool Anfield 9,00 £ – 61,00 £ 699 £ – 886 £ Informations sur les billets Manchester City Etihad Stadium 58,00 £ – 75,00 £ 385 £ – 1 030 £ Informations sur les billets Manchester United Old Trafford 36,00 £ – 58,00 £ 559 £ – 950 £ Informations billetterie Newcastle United St James’ Park 50,00 £ – 58,00 £ 417 £ – 811 £ Informations sur les billets Nottingham Forest City Ground 45,00 £ - 60,00 £ 465 £ – 660 £ Informations billetterie Sunderland Stade of Light 33,00 £ – 56,00 £ 390 £ – 720 £ Informations billetterie Tottenham Hotspur Stade de Tottenham Hotspur 48,00 £ – 109,00 £ 807 £ – 2 015 £ Informations billetterie West Ham United Stade de Londres 30,00 £ – 120,00 £ 310 £ – 1 620 £ Informations sur les billets Wolverhampton Wanderers Molineux 26,50 £ - 71,00 £ 525 £ – 833 £ Informations sur les billets

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