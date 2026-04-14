Comment se procurer des billets de dernière minute pour Chelsea-Manchester United : tarifs, informations sur la rencontre, horaire du coup d’envoi et autres détails utiles

Chelsea accueille Manchester United à Stamford Bridge, à Londres, le samedi 18 avril, dans un match crucial pour la course à l’Europe et la quête d’une place dans le top 4.
Les Blues occupent actuellement la 6e place de la Premier League, tandis que les Red Devils pointent à la 3e position, sept unités devant leurs futurs adversaires, dans la course à une qualification en Ligue des champions.
GOAL vous indique où les acheter et à quel prix.
Quand se déroule la rencontre Chelsea - Manchester United en Premier League ?
Comment acheter vos places pour Chelsea-Manchester United en Premier League ?
Plusieurs options de billetterie sont proposées pour les matchs de Premier League : billets à l’unité, abonnements saison et formules hospitalité, toutes disponibles via le portail officiel du club.
Les clubs britanniques appliquent généralement un processus de vente en trois phases :
- La priorité sera donnée en premier lieu aux abonnés.
- Ensuite, les abonnés ayant déjà assisté à des matchs à domicile seront prioritaires, selon leur nombre de points de fidélité.
- Enfin, le grand public pourra se procurer des places lors de la vente générale.
Pour les places de dernière minute, les fans se tournent souvent vers des plateformes de revente telles que StubHub.
Que attendre de Chelsea-Manchester United ?
Ce choc s’apparente à un classique à six points alors que la saison entre dans sa dernière ligne droite.
Les Red Devils se présentent à l’ouest de Londres en tant qu’équipe la plus en forme du moment : installés sur le podium, ils alignent les victoires et ont considérablement comblé leur retard par rapport à la saison dernière.
De leur côté, les Blues, toujours en quête d’une place dans le top 4, alternent le très bon et le moins bon : après des éclairs de génie en début de mois, ils ont concédé une sévère défaite 3-0 face à Everton le 21 mars, exposant des failles défensives que les attaquants mancuniens se feront un devoir d’exploiter.
Les Red Devils ont d’ailleurs pris l’avantage lors du match aller, le 20 septembre à Old Trafford, en s’imposant 2-1 grâce à une finition clinique.
Combien coûtent les billets pour le match Chelsea - Manchester United en Premier League ?
Le prix des places varie considérablement. La plupart des clubs appliquent des tarifs distincts selon l’âge : adultes, juniors, étudiants et seniors, même si ces catégories changent d’une équipe à l’autre.
L’emplacement des sièges et la tribune sélectionnée font également varier le tarif : les places offrant la meilleure vue sont logiquement plus chères. Certains clubs classent enfin les rencontres par catégories : les affiches de prestige contre des adversaires de renom sont alors placées en catégorie supérieure, avec une hausse correspondante du prix.
La Premier League a par ailleurs plafonné le tarif des places en tribune visiteur à 30 £ ; une option à étudier si vous cherchez à limiter les dépenses.
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