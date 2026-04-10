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Comment se procurer des billets de dernière minute pour Chelsea - Manchester City : informations sur la rencontre du dimanche 12 avril, tarifs des places en Premier League, horaire du coup d’envoi et autres détails utiles

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Comment acheter des billets pour la rencontre de Premier League entre Chelsea et Manchester City, ainsi que toutes les informations utiles sur la rencontre.

Chelsea accueillera Manchester City à Stamford Bridge, à Londres, le dimanche 12 avril 2026, lors d'un match qui s'annonce décisif dans la course aux places européennes et pour le titre de Premier League.

Les Blues occupent actuellement la 6e place de la Premier League, tandis que Manchester City, 2e, talonne le leader Arsenal dans une lutte acharnée pour conserver sa domination nationale.

GOAL vous fournit toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour le match Chelsea - Manchester City, notamment où les acheter et à quel prix.

Chelsea vs Man City, 12 avril – Réserver des billets

Quand se déroule la rencontre Chelsea - Manchester City en Premier League ?

crest
Premier League - Premier League
Stamford Bridge

Comment acheter vos places pour Chelsea-Manchester City en Premier League ?

Plusieurs options de billetterie sont proposées pour les matchs de Premier League : billets à l’unité, abonnements saisonniers ou formules hospitalité, disponibles exclusivement via le portail officiel de billetterie du club.

Les clubs britanniques appliquent généralement un processus de vente en trois phases :

  1. La priorité sera donnée en premier lieu aux abonnés.
  2. Ensuite, les abonnés ayant déjà assisté à des matchs à domicile seront prioritaires, selon leur nombre de points de fidélité.
  3. Enfin, le grand public pourra se procurer des places lors de la vente générale.

Pour les places de dernière minute, les fans se tournent souvent vers des plateformes de revente telles que StubHub.

Chelsea-Manchester City, 12 avril – Réserver des billets

Que attendre de cette affiche entre Chelsea et Manchester City ?

Cette rencontre intervient à un moment crucial pour les deux clubs. Manchester City aborde la partie en pleine forme, après avoir récemment remporté la Carabao Cup et dominé Liverpool en FA Cup. 

Pour l’équipe de Pep Guardiola, tout résultat inférieur à trois points à Stamford Bridge risquerait de voir le titre filer vers le nord de Londres. 

De leur côté, les Blues, battus à deux reprises en Premier League par Newcastle puis Everton (dont un 3-0 le 21 mars), sont tombés juste hors du top 5 et se doivent de réagir.

Lors du match aller, disputé le 4 janvier à l’Etihad, les deux équipes s’étaient séparées sur un score de parité (1-1) : Tijjani Reijnders avait ouvert le score, avant que Enzo Fernández n’égalise dans le temps additionnel (94^e).

Combien coûtent les billets pour le match Chelsea - Manchester City en Premier League ?

Le prix d'un billet de Premier League varie considérablement. La plupart des clubs appliquent un tarif différencié selon l'âge : adultes, jeunes, étudiants et seniors, même si ces catégories varient d'une équipe à l'autre.

L’emplacement des sièges et la tribune sélectionnée font également varier le tarif : les places offrant la meilleure vue sont logiquement plus chères. Certains clubs classent aussi les rencontres : les affiches de prestige contre des adversaires de renom sont alors placées en catégorie supérieure, avec une hausse correspondante des prix.

La Premier League a toutefois plafonné le tarif des places en tribune visiteur à 30 £. Si vous cherchez la solution la moins onéreuse, renseignez-vous sur les déplacements de votre équipe et tentez de vous procurer ces billets.

Actualités des équipes et compositions

Chelsea vs Manchester City Équipes probables

ChelseaHome team crest

4-2-3-1

Formation

4-1-3-2

Home team crestMCI
1
R. Sanchez
21
J. Hato
29
W. Fofana
27
M. Gusto
3
M. Cucurella
45
R. Lavia
25
M. Caicedo
10
C. Palmer
7
P. Neto
14
D. Essugo
20
J. Pedro
25
G. Donnarumma
45
A. Khusanov
27
M. Nunes
15
M. Guehi
21
R. Ait Nouri
16
Rodri
42
A. Semenyo
4
T. Reijnders
33
N. O'Reilly
9
E. Haaland
7
O. Marmoush

4-1-3-2

MCIAway team crest

Équipe probable

Remplaçants

Entraineur

  • L. Rosenior

Équipe probable

Remplaçants

Entraineur

  • P. Guardiola

Blessures et joueurs suspendus

Blessures et suspensions

Blessures et suspensions

Forme

CHE
-Forme

Buts marqués (encaissés)
9/12
Match à plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
1/5

MCI
-Forme

Buts marqués (encaissés)
8/6
Match à plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Face à face

CHE

Derniers matches

MCI

0

1

Nul

4

Victoires

4

Buts marqués

11
Match à plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Classement

Clubs de Premier League 2025/26 classés par prix des billets

ClubStadeFourchette de prix des billets (entrée générale adulte)Fourchette de prix des abonnementsBillets
ArsenalEmirates Stadium31,50 £ – 141,00 £1 073 £ – 2 050 £Informations sur les billets
Aston VillaVilla Park44,50 £ - 92,00 £640 £ – 944 £Informations billetterie
BournemouthVitality Stadium33,00 £ – 56,00 £633 £ – 875 £Informations billetterie
BrentfordGtech Community Stadium40,00 £ – 65,00 £495 £ – 598 £Informations billetterie
Brighton & Hove AlbionStade American Express Community34,00 £ – 78,00 £595 £ – 860 £Informations billetterie
BurnleyTurf Moor50,00 £ – 75,00 £455 £ – 500 £Informations sur les billets
ChelseaStamford Bridge48,00 £ – 58,00 £595 £ – 940 £Informations sur les billets
Crystal PalaceSelhurst Park48,00 £ - 58,00 £545 £ – 895 £Informations billetterie
EvertonGoodison Park55,00 £515 £ – 690 £Informations sur les billets
FulhamCraven Cottage35,00 £ – 105,00 £455 £ – 3 000 £Informations sur les billets
Leeds UnitedElland Road33,00 £ – 56,00 £420 £ – à confirmerInformations billetterie
LiverpoolAnfield9,00 £ – 61,00 £699 £ – 886 £Informations sur les billets
Manchester CityEtihad Stadium58,00 £ – 75,00 £385 £ – 1 030 £Informations sur les billets
Manchester UnitedOld Trafford36,00 £ – 58,00 £559 £ – 950 £Informations billetterie
Newcastle UnitedSt James’ Park50,00 £ – 58,00 £417 £ – 811 £Informations sur les billets
Nottingham ForestCity Ground45,00 £ - 60,00 £465 £ – 660 £Informations sur les billets
SunderlandStade of Light33,00 £ – 56,00 £390 £ – 720 £Informations billetterie
Tottenham HotspurStade de Tottenham Hotspur48,00 £ – 109,00 £807 £ – 2 015 £Informations billetterie
West Ham UnitedStade de Londres30,00 £ – 120,00 £310 £ – 1 620 £Informations sur les billets
Wolverhampton WanderersMolineux26,50 £ - 71,00 £525 £ – 833 £Informations sur les billets

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