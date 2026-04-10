Comment se procurer des billets de dernière minute pour Chelsea - Manchester City : informations sur la rencontre du dimanche 12 avril, tarifs des places en Premier League, horaire du coup d’envoi et autres détails utiles

Chelsea accueillera Manchester City à Stamford Bridge, à Londres, le dimanche 12 avril 2026, lors d'un match qui s'annonce décisif dans la course aux places européennes et pour le titre de Premier League.

Les Blues occupent actuellement la 6e place de la Premier League, tandis que Manchester City, 2e, talonne le leader Arsenal dans une lutte acharnée pour conserver sa domination nationale.

GOAL vous fournit toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour le match Chelsea - Manchester City, notamment où les acheter et à quel prix.

Quand se déroule la rencontre Chelsea - Manchester City en Premier League ?

Premier League - Premier League Stamford Bridge

Comment acheter vos places pour Chelsea-Manchester City en Premier League ?

Plusieurs options de billetterie sont proposées pour les matchs de Premier League : billets à l’unité, abonnements saisonniers ou formules hospitalité, disponibles exclusivement via le portail officiel de billetterie du club.

Les clubs britanniques appliquent généralement un processus de vente en trois phases :

La priorité sera donnée en premier lieu aux abonnés. Ensuite, les abonnés ayant déjà assisté à des matchs à domicile seront prioritaires, selon leur nombre de points de fidélité. Enfin, le grand public pourra se procurer des places lors de la vente générale.

Pour les places de dernière minute, les fans se tournent souvent vers des plateformes de revente telles que StubHub.

Que attendre de cette affiche entre Chelsea et Manchester City ?

Cette rencontre intervient à un moment crucial pour les deux clubs. Manchester City aborde la partie en pleine forme, après avoir récemment remporté la Carabao Cup et dominé Liverpool en FA Cup.

Pour l’équipe de Pep Guardiola, tout résultat inférieur à trois points à Stamford Bridge risquerait de voir le titre filer vers le nord de Londres.

De leur côté, les Blues, battus à deux reprises en Premier League par Newcastle puis Everton (dont un 3-0 le 21 mars), sont tombés juste hors du top 5 et se doivent de réagir.

Lors du match aller, disputé le 4 janvier à l’Etihad, les deux équipes s’étaient séparées sur un score de parité (1-1) : Tijjani Reijnders avait ouvert le score, avant que Enzo Fernández n’égalise dans le temps additionnel (94^e).

Combien coûtent les billets pour le match Chelsea - Manchester City en Premier League ?

Le prix d'un billet de Premier League varie considérablement. La plupart des clubs appliquent un tarif différencié selon l'âge : adultes, jeunes, étudiants et seniors, même si ces catégories varient d'une équipe à l'autre.

L’emplacement des sièges et la tribune sélectionnée font également varier le tarif : les places offrant la meilleure vue sont logiquement plus chères. Certains clubs classent aussi les rencontres : les affiches de prestige contre des adversaires de renom sont alors placées en catégorie supérieure, avec une hausse correspondante des prix.

La Premier League a toutefois plafonné le tarif des places en tribune visiteur à 30 £. Si vous cherchez la solution la moins onéreuse, renseignez-vous sur les déplacements de votre équipe et tentez de vous procurer ces billets.

Actualités des équipes et compositions

Forme

Face à face

Classement

Clubs de Premier League 2025/26 classés par prix des billets

Club Stade Fourchette de prix des billets (entrée générale adulte) Fourchette de prix des abonnements Billets Arsenal Emirates Stadium 31,50 £ – 141,00 £ 1 073 £ – 2 050 £ Informations sur les billets Aston Villa Villa Park 44,50 £ - 92,00 £ 640 £ – 944 £ Informations billetterie Bournemouth Vitality Stadium 33,00 £ – 56,00 £ 633 £ – 875 £ Informations billetterie Brentford Gtech Community Stadium 40,00 £ – 65,00 £ 495 £ – 598 £ Informations billetterie Brighton & Hove Albion Stade American Express Community 34,00 £ – 78,00 £ 595 £ – 860 £ Informations billetterie Burnley Turf Moor 50,00 £ – 75,00 £ 455 £ – 500 £ Informations sur les billets Chelsea Stamford Bridge 48,00 £ – 58,00 £ 595 £ – 940 £ Informations sur les billets Crystal Palace Selhurst Park 48,00 £ - 58,00 £ 545 £ – 895 £ Informations billetterie Everton Goodison Park 55,00 £ 515 £ – 690 £ Informations sur les billets Fulham Craven Cottage 35,00 £ – 105,00 £ 455 £ – 3 000 £ Informations sur les billets Leeds United Elland Road 33,00 £ – 56,00 £ 420 £ – à confirmer Informations billetterie Liverpool Anfield 9,00 £ – 61,00 £ 699 £ – 886 £ Informations sur les billets Manchester City Etihad Stadium 58,00 £ – 75,00 £ 385 £ – 1 030 £ Informations sur les billets Manchester United Old Trafford 36,00 £ – 58,00 £ 559 £ – 950 £ Informations billetterie Newcastle United St James’ Park 50,00 £ – 58,00 £ 417 £ – 811 £ Informations sur les billets Nottingham Forest City Ground 45,00 £ - 60,00 £ 465 £ – 660 £ Informations sur les billets Sunderland Stade of Light 33,00 £ – 56,00 £ 390 £ – 720 £ Informations billetterie Tottenham Hotspur Stade de Tottenham Hotspur 48,00 £ – 109,00 £ 807 £ – 2 015 £ Informations billetterie West Ham United Stade de Londres 30,00 £ – 120,00 £ 310 £ – 1 620 £ Informations sur les billets Wolverhampton Wanderers Molineux 26,50 £ - 71,00 £ 525 £ – 833 £ Informations sur les billets

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