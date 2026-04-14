Comment se procurer des billets de dernière minute pour Brentford - Fulham : tarifs, informations sur la rencontre, horaire du coup d’envoi et autres détails utiles

Brentford accueille Fulham au Gtech Community Stadium de Londres le samedi 18 avril, dans un derby ouest-londonien qui s’annonce disputé et pourrait peser lourd dans la course aux places européennes.

Les « Bees » occupent actuellement la 7e place de la Premier League, tandis que Fulham pointe à la 12e position, à seulement trois unités, dans une course serrée du milieu de tableau pour une place potentielle en Europa Conference League.

GOAL vous indique où les acheter et à quel prix.

Quand se déroule la rencontre Brentford-Fulham en Premier League ?

Premier League - Premier League Gtech Community Stadium

Comment acheter vos places pour Brentford-Fulham en Premier League ?

Plusieurs options de billetterie sont proposées pour les matchs de Premier League : billets à l’unité, abonnements saison et formules hospitalité, toutes disponibles via le portail officiel de billetterie du club.

Les clubs anglais appliquent généralement un processus de vente en trois phases :

La priorité sera donnée en premier lieu aux abonnés. Ensuite, les abonnés ayant déjà assisté à des matchs à domicile seront prioritaires, selon leur nombre de points de fidélité. Enfin, le grand public pourra se procurer les places restantes lors de la vente générale.

Pour les places de dernière minute, les fans se tournent souvent vers des plateformes de revente telles que StubHub.

Que attendre de Brentford-Fulham ?

Les « Bees » ont transformé leur antre en véritable forteresse, mais ils aborderont ce week-end avec l’intention de prendre leur revanche. Plus tôt cette saison, le 20 septembre, Fulham s’était imposé 3-1 à Craven Cottage grâce à un doublé d’Alex Iwobi.

Néanmoins, les hommes de Thomas Frank ont récemment montré leur résilience en arrachant un point précieux lors d’un match nul 0-0 face à un Chelsea en forme le 4 avril.

À six journées de la fin, leur 7^e place est toutefois menacée par Everton et Brighton, qui remontent en force.

Combien coûtent les billets pour le match Brentford - Fulham en Premier League ?

Le prix des places varie sensiblement : la plupart des clubs pratiquent des tarifs distincts pour les adultes, juniors, étudiants et seniors, même si ces catégories diffèrent d’une formation à l’autre.

L’emplacement des sièges et la tribune choisie influencent fortement le prix, les places offrant une vue dégagée étant généralement plus onéreuses. Certains clubs classent aussi les rencontres par catégories : les affiches de prestige contre des adversaires de renom sont alors placées en catégorie supérieure, ce qui entraîne une majoration tarifaire.

La Premier League a plafonné le tarif des places en tribune visiteur à 30 £. Si vous cherchez une solution économique, renseignez-vous donc sur les déplacements de votre équipe et tentez de vous procurer ces billets.

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Classement

Clubs de Premier League 2025/26 classés par prix des billets

Club Stade Fourchette de prix des billets (entrée générale adulte) Fourchette de prix des abonnements Billets Arsenal Emirates Stadium 31,50 £ – 141,00 £ 1 073 £ – 2 050 £ Informations sur les billets Aston Villa Villa Park 44,50 £ - 92,00 £ 640 £ – 944 £ Informations billetterie Bournemouth Vitality Stadium 33,00 £ – 56,00 £ 633 £ – 875 £ Informations billetterie Brentford Gtech Community Stadium 40,00 £ – 65,00 £ 495 £ – 598 £ Informations billetterie Brighton & Hove Albion Stade American Express Community 34,00 £ – 78,00 £ 595 £ – 860 £ Informations billetterie Burnley Turf Moor 50,00 £ – 75,00 £ 455 £ – 500 £ Informations sur les billets Chelsea Stamford Bridge 48,00 £ - 58,00 £ 595 £ – 940 £ Informations sur les billets Crystal Palace Selhurst Park 48,00 £ - 58,00 £ 545 £ – 895 £ Informations billetterie Everton Goodison Park 55,00 £ 515 £ – 690 £ Informations sur les billets Fulham Craven Cottage 35,00 £ – 105,00 £ 455 £ – 3 000 £ Informations sur les billets Leeds United Elland Road 33,00 £ – 56,00 £ 420 £ – à confirmer Informations billetterie Liverpool Anfield 9,00 £ – 61,00 £ 699 £ – 886 £ Informations sur les billets Manchester City Etihad Stadium 58,00 £ – 75,00 £ 385 £ – 1 030 £ Informations sur les billets Manchester United Old Trafford 36,00 £ – 58,00 £ 559 £ – 950 £ Informations billetterie Newcastle United St James’ Park 50,00 £ – 58,00 £ 417 £ – 811 £ Informations sur les billets Nottingham Forest City Ground 45,00 £ - 60,00 £ 465 £ – 660 £ Informations billetterie Sunderland Stade of Light 33,00 £ – 56,00 £ 390 £ – 720 £ Informations billetterie Tottenham Hotspur Stade de Tottenham Hotspur 48,00 £ – 109,00 £ 807 £ – 2 015 £ Informations billetterie West Ham United Stade de Londres 30,00 £ – 120,00 £ 310 £ – 1 620 £ Informations sur les billets Wolverhampton Wanderers Molineux 26,50 £ - 71,00 £ 525 £ – 833 £ Informations sur les billets

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