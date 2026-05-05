Arsenal accueille l'Atlético de Madrid à l'Emirates Stadium de Londres le mardi 5 mai pour le match retour des demi-finales de la Ligue des champions de l'UEFA.

Actuellement leader de la Premier League, Arsenal affronte un Atlético Madrid, 4e de LaLiga, avec pour chaque équipe l’espoir d’une place en finale.

GOAL vous indique comment obtenir vos places pour Arsenal - Atlético Madrid : points de vente et tarifs.

À quelle heure commence le match de Ligue des champions Arsenal - Atlético de Madrid ?

Ligue des Champions - Phases Finales Emirates Stadium

Comment acheter des billets pour le match de Ligue des champions Arsenal - Atlético Madrid ?

À l’exception de la finale, l’UEFA ne vend pas directement de billets pour les rencontres de la C1.

En raison de l’affluence exceptionnelle pour ce match retour des demi-finales, il s’agit probablement des billets les plus difficiles à obtenir de l’histoire récente du club, et le contingent officiel réservé aux membres est déjà épuisé.

Canaux officiels : billetterie Arsenal.com (complet).

Marchés secondaires : des plateformes telles que StubHub proposent des billets de dernière minute.

Côté hospitalité, les formules officielles « Club Level » et « Executive Box » demeurent les uniques options pour garantir une entrée via le club, avec des tarifs oscillant entre 1 595 £ et plus de 12 000 £ pour les loges privées.

Combien coûtent les billets pour le match Arsenal - Atlético Madrid en Ligue des champions ?

Les tarifs varient selon les clubs, le lieu et l’avancée de la compétition.

La forte demande a fait flamber les tarifs. Sur le marché de la revente, il faut compter au moins 245 £ pour les tribunes Clock End et North Bank.

Consultez régulièrement les portails officiels de billetterie des clubs pour vous tenir informé de la disponibilité et des tarifs.

Pour les retardataires, des places restent disponibles sur les plateformes de revente telles que StubHub.

Que attendre du match Arsenal - Atlético Madrid ?

Les Gunners abordent la rencontre en pleine forme, après avoir récemment consolidé leur avance en Premier League grâce à une victoire 2-0 contre le Sporting CP le 11 avril, et visent un doublé historique en Angleterre et en C1.

Pour Mikel Arteta, cette rencontre constitue l’ultime marche avant une possible première finale de Ligue des champions pour le club, et les Gunners entendent bien transformer une nouvelle fois leur antre nord-londonien en véritable forteresse.

Arsenal gardera un souvenir douloureux de sa dernière rencontre avec l'Atlético de Madrid à l'Emirates le 21 octobre. Malgré une victoire 4-0 des Gunners, le score ne reflète pas la réalité d'un match physique et épuisant.

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