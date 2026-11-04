Comment regarder Valenciennes contre Orléans avec un VPN

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Présentation du match

Ligue 3 - Journée 12 5 nov. 2026 - 14:45

Valenciennes reçoit Orléans en Ligue 3. Les deux équipes occupent la seconde moitié du classement et ont besoin de points pour s’éloigner de la zone dangereuse.

Valenciennes aborde ce match après une série difficile en championnat. Battu 2-1 par Cannes lors de sa dernière sortie en Ligue 3, le club a prolongé sa période de résultats irréguliers en octobre.

Orléans se montre plus difficile à faire plier. Le club a fait match nul 1-1 contre Villefranche Beaujolais lors de la même journée, poursuivant une série de partages des points qui caractérise une bonne partie de son parcours récent en Ligue 3.

Une seule place sépare les deux clubs au classement, ce qui donne à cette rencontre un enjeu que leur position respective ne suffit pas à résumer. Une victoire permettrait à l’une ou l’autre équipe de gagner des places dans un bas de tableau serré.

Les deux équipes ont disputé des matches de Coupe de France ces dernières semaines. Valenciennes a battu Gravelines et Orléans s’est imposé face à Blois, ce qui leur a permis de garder le rythme en milieu de semaine avant de retrouver le championnat.

Avec un classement serré et des résultats irréguliers des deux côtés, cette rencontre pourrait se jouer sur des détails.

Pour savoir comment regarder Valenciennes contre Orléans, connaître l’heure du coup d’envoi et découvrir les options de diffusion disponibles, poursuivez votre lecture ci-dessous.

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