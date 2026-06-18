Comment regarder les matchs de la France « gratuitement » à la demande lors de la Coupe du monde 2026 : accès via VPN, où les regarder et plus encore

Quel est le calendrier des matchs de la France lors de la Coupe du monde de la FIFA ?
Date et heure (heure locale)
Match (score final)
Lieu
16 juin, 15 h
France - Sénégal (3-1)
Stade New York New Jersey (East Rutherford, NJ)
22 juin, 17 h
France - Irak
Stade de Philadelphie (Philadelphie, Pennsylvanie)
26 juin à 15 h
Norvège - France
Stade de Boston (Foxborough, MA)
Comment regarder gratuitement les matchs de la France à la Coupe du monde grâce à un VPN
Si vous voyagez à l’étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos plateformes de streaming habituelles depuis une autre partie du monde, vous risquez de vous heurter à des restrictions géographiques. C’est là qu’un réseau privé virtuel (VPN) s’avère indispensable.
Un service comme ExpressVPN crypte votre connexion et masque votre adresse IP. En vous localisant virtuellement dans un pays où la rencontre est diffusée en clair, vous contournez les blocages géographiques et suivez le match en direct.
Pour regarder les matchs en streaming « gratuitement », connectez-vous via votre VPN à un serveur situé dans un pays où la rencontre est diffusée en clair. Bien que la diffusion soit gratuite dans ce pays, vous aurez tout de même besoin d’un abonnement VPN payant pour y accéder.
Qui diffuse la Coupe du monde de football 2026 en France ?
En France, le paysage audiovisuel de la Coupe du monde de la FIFA 2026 a connu un bouleversement historique. Pour la première fois en plus de 48 ans, la chaîne traditionnelle TF1 ne diffusera aucun match. Les droits de diffusion du tournoi sont désormais répartis entre une nouvelle chaîne en clair et un réseau complet de chaînes premium payantes.
Télévision en clair et gratuite
M6 : À la suite d’un bouleversement majeur dans le paysage audiovisuel, le groupe M6 a remporté les droits exclusifs de diffusion en clair du tournoi. M6 diffusera 54 matchs en direct et gratuitement sur la télévision hertzienne.
Les abonnés au sans-fil ou les téléspectateurs mobiles peuvent suivre les 54 rencontres via l’application numérique M6+, sans frais supplémentaires.
Télévision payante (abonnement)
beIN SPORTS : chaîne de référence pour les puristes, beIN SPORTS diffusera en direct l’intégralité des 104 matchs. Si 54 rencontres seront proposées simultanément sur M6, beIN SPORTS détient l’exclusivité des 50 autres.
beIN SPORTS CONNECT offre aux abonnés une couverture multi-écrans, des rediffusions intégrales et des angles de caméra alternatifs via son application de streaming.
Diffuseurs mondiaux de la Coupe du monde de la FIFA 2026
🌍 Pays / Région
📺 Diffuseur
🇦🇫 Afghanistan
🇦🇱 Albanie
🇩🇿 Algérie
🇦🇩 Andorre
TVE La 1 | M6 | beIN Sports 1 | M6+
🇦🇷 Argentine
Telefe Argentina | DIRECTV Sports Argentina | DGO | mitelefe | Paramount+
🇦🇺 Australie
🇦🇹 Autriche
🇧🇪 Belgique
🇧🇴 Bolivie
Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia, Disney+ Premium Chili, Entel TV
🇧🇦 Bosnie-Herzégovine
🇧🇷 Brésil
SporTV | Globo | Globoplay | SBT | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | CazéTV | Vivo Play
🇧🇬 Bulgarie
🇨🇦 Canada
TSN+ | TSN1 | CTV | Application RDS | Application CTV | Crave
🇨🇱 Chili
Chilevision | DIRECTV Sports Chile | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+
🇨🇴 Colombie
Caracol TV | RCN Televisión | DIRECTV Sports Colombia | DGO | Deportes RCN En Vivo | Caracol Play | ditu | Radio Nacional de Colombia | Paramount+
🇨🇷 Costa Rica
Teletica Canal 7 | Azteca Deportes En Vivo | TDMAX | FOX
🇭🇷 Croatie
🇨🇾 Chypre
🇨🇿 République tchèque
🇩🇰 Danemark
TV2 Danemark | TV2 Play Danemark
🇪🇨 Équateur
DIRECTV Sports Équateur | DGO | Teleamazonas | Paramount+
🇸🇻 Salvador
Canal 4 El Salvador | Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports El Salvador | FOX
🇪🇪 Estonie
🇫🇯 Fidji : FBC Sports
🇫🇮 Finlande
MTV3 | MTV Urheilu 1 | MTV Katsomo
🇫🇷 France
M6 | beIN Sports 1 | M6+ | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free | 6play | myCANAL
🇩🇪 Allemagne
🇬🇹 Guatemala
TeleOnce Guatemala, Azteca Deportes En Vivo, Chapin TV, Tigo Sports Guatemala, FOX
🇭🇳 Honduras
Azteca Deportes, Tigo Sports Honduras et FOX
🇭🇰 Hong Kong
ViuTV | 616 Now Sports 4K | 618 Now Sports
🇮🇩 Indonésie
TVRI, Vidio et TVRI Sport
🇮🇷 Iran
🇮🇪 Irlande : RTÉ
🇮🇹 Italie
DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay
🇯🇵 Japon : DAZN Japon
🇽🇰 Kosovo
RTK1 | ArtMotion | TV Vala Kosovo Telecom
🇲🇴 Macao
🇲🇺 Maurice
🇲🇽 Mexique
Canal 5 Televisa | Azteca 7 | TUDN en Vivo | Azteca Deportes en Vivo | ViX Mexico
🌎 Moyen-Orient et Afrique du Nord
🇳🇵 Népal
Himalaya TV | DGO | Himalaya Sports TV
🇳🇱 Pays-Bas
NPO 1 | Ziggo Go | Canal+ Pays-Bas
🇳🇿 Nouvelle-Zélande
🇳🇮 Nicaragua
Azteca Deportes (streaming en direct), Tigo Sports Nicaragua et FOX.
🇳🇴 Norvège
🇵🇦 Panama
RPC | TVN Panama | Azteca Deportes En Vivo | TVMax | Medcom GO | Tigo Sports Panama | FOX
🇵🇪 Pérou
DIRECTV Sports Pérou | DGO | Disney+ Premium Chili | Paramount+
🇵🇹 Portugal
🇷🇴 Roumanie
🇸🇲 Saint-Marin
DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay
Singapour
🇿🇦 Afrique du Sud
SABC 3 | SABC Plus | Appli Sporty TV
🇪🇸 Espagne
DAZN Espagne | TVE La 1 | RTVE Play | fuboTV Espagne
🇸🇪 Suède
🇨🇭 Suisse
RAI 1 | SRF zwei | RTS 2 | RTS Sport | SRF Play | Sunrise TV
🇹🇷 Turquie
🇬🇧 Royaume-Uni
ITV 1 UK | ITVX | STV Écosse | STV Player
🇺🇸 États-Unis
FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, Peacock, Foxsports.com, application FOX Sports, Tubi, FOX One et Futbol de Primera Radio.
🇺🇾 Uruguay
DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Canal 5 Uruguay et Paramount+.
🇺🇿 Ouzbékistan
🇻🇪 Venezuela
DIRECTV Sports Venezuela, DGO et Inter
🇻🇳 Vietnam