Comment regarder les matchs de la France « gratuitement » à la demande lors de la Coupe du monde 2026 : accès via VPN, où les regarder et plus encore

Quel est le calendrier des matchs de la France lors de la Coupe du monde de la FIFA ?

Date et heure (heure locale) Match (score final) Lieu 16 juin, 15 h France - Sénégal (3-1) Stade New York New Jersey (East Rutherford, NJ) 22 juin, 17 h France - Irak Stade de Philadelphie (Philadelphie, Pennsylvanie) 26 juin à 15 h Norvège - France Stade de Boston (Foxborough, MA)

Comment regarder gratuitement les matchs de la France à la Coupe du monde grâce à un VPN

Si vous voyagez à l’étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos plateformes de streaming habituelles depuis une autre partie du monde, vous risquez de vous heurter à des restrictions géographiques. C’est là qu’un réseau privé virtuel (VPN) s’avère indispensable.

Un service comme ExpressVPN crypte votre connexion et masque votre adresse IP. En vous localisant virtuellement dans un pays où la rencontre est diffusée en clair, vous contournez les blocages géographiques et suivez le match en direct.

Pour regarder les matchs en streaming « gratuitement », connectez-vous via votre VPN à un serveur situé dans un pays où la rencontre est diffusée en clair. Bien que la diffusion soit gratuite dans ce pays, vous aurez tout de même besoin d’un abonnement VPN payant pour y accéder.

Qui diffuse la Coupe du monde de football 2026 en France ?

En France, le paysage audiovisuel de la Coupe du monde de la FIFA 2026 a connu un bouleversement historique. Pour la première fois en plus de 48 ans, la chaîne traditionnelle TF1 ne diffusera aucun match. Les droits de diffusion du tournoi sont désormais répartis entre une nouvelle chaîne en clair et un réseau complet de chaînes premium payantes.

Télévision en clair et gratuite

M6 : À la suite d’un bouleversement majeur dans le paysage audiovisuel, le groupe M6 a remporté les droits exclusifs de diffusion en clair du tournoi. M6 diffusera 54 matchs en direct et gratuitement sur la télévision hertzienne.

Les abonnés au sans-fil ou les téléspectateurs mobiles peuvent suivre les 54 rencontres via l’application numérique M6+, sans frais supplémentaires.

Télévision payante (abonnement)

beIN SPORTS : chaîne de référence pour les puristes, beIN SPORTS diffusera en direct l’intégralité des 104 matchs. Si 54 rencontres seront proposées simultanément sur M6, beIN SPORTS détient l’exclusivité des 50 autres.

beIN SPORTS CONNECT offre aux abonnés une couverture multi-écrans, des rediffusions intégrales et des angles de caméra alternatifs via son application de streaming.

Diffuseurs mondiaux de la Coupe du monde de la FIFA 2026

🇧🇷 Brésil

SporTV | Globo | Globoplay | SBT | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | CazéTV | Vivo Play

🇧🇬 Bulgarie

BNT

🇨🇦 Canada

TSN+ | TSN1 | CTV | Application RDS | Application CTV | Crave

🇨🇱 Chili

Chilevision | DIRECTV Sports Chile | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+

🇨🇴 Colombie

Caracol TV | RCN Televisión | DIRECTV Sports Colombia | DGO | Deportes RCN En Vivo | Caracol Play | ditu | Radio Nacional de Colombia | Paramount+

🇨🇷 Costa Rica

Teletica Canal 7 | Azteca Deportes En Vivo | TDMAX | FOX

🇭🇷 Croatie

HRTi

🇨🇾 Chypre

Sigma TV

🇨🇿 République tchèque

ČT Sport | OnePlay

🇩🇰 Danemark

TV2 Danemark | TV2 Play Danemark

🇪🇨 Équateur

DIRECTV Sports Équateur | DGO | Teleamazonas | Paramount+

🇸🇻 Salvador

Canal 4 El Salvador | Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports El Salvador | FOX

🇪🇪 Estonie

Go3 Extra Sports Estonie

🇫🇯 Fidji : FBC Sports

FBC Sports

🇫🇮 Finlande

MTV3 | MTV Urheilu 1 | MTV Katsomo

🇫🇷 France

M6 | beIN Sports 1 | M6+ | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free | 6play | myCANAL

🇩🇪 Allemagne

ZDF | MagentaTV

🇬🇹 Guatemala

TeleOnce Guatemala, Azteca Deportes En Vivo, Chapin TV, Tigo Sports Guatemala, FOX

🇭🇳 Honduras

Azteca Deportes, Tigo Sports Honduras et FOX

🇭🇰 Hong Kong

ViuTV | 616 Now Sports 4K | 618 Now Sports

🇮🇩 Indonésie

TVRI, Vidio et TVRI Sport

🇮🇷 Iran

beIN SPORTS Connect

🇮🇪 Irlande : RTÉ

RTÉ

🇮🇹 Italie

DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay

🇯🇵 Japon : DAZN Japon

DAZN Japon

🇽🇰 Kosovo

RTK1 | ArtMotion | TV Vala Kosovo Telecom

🇲🇴 Macao

ViuTV

🇲🇺 Maurice

Application New World Sport

🇲🇽 Mexique

Canal 5 Televisa | Azteca 7 | TUDN en Vivo | Azteca Deportes en Vivo | ViX Mexico

🌎 Moyen-Orient et Afrique du Nord

beIN SPORTS CONNECT

🇳🇵 Népal

Himalaya TV | DGO | Himalaya Sports TV

🇳🇱 Pays-Bas

NPO 1 | Ziggo Go | Canal+ Pays-Bas

🇳🇿 Nouvelle-Zélande

TVNZ 1 | TVNZ+

🇳🇮 Nicaragua

Azteca Deportes (streaming en direct), Tigo Sports Nicaragua et FOX.

🇳🇴 Norvège

TV 2 Direkte | TV 2 Play

🇵🇦 Panama

RPC | TVN Panama | Azteca Deportes En Vivo | TVMax | Medcom GO | Tigo Sports Panama | FOX

🇵🇪 Pérou

DIRECTV Sports Pérou | DGO | Disney+ Premium Chili | Paramount+

🇵🇹 Portugal

Sport TV

🇷🇴 Roumanie

Antena 1 | Antena Play

🇸🇲 Saint-Marin

DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay

Singapour

Singtel TV GO | meWATCH

🇿🇦 Afrique du Sud

SABC 3 | SABC Plus | Appli Sporty TV

🇪🇸 Espagne

DAZN Espagne | TVE La 1 | RTVE Play | fuboTV Espagne

🇸🇪 Suède

TV4 Suède | TV4 Play

🇨🇭 Suisse

RAI 1 | SRF zwei | RTS 2 | RTS Sport | SRF Play | Sunrise TV

🇹🇷 Turquie

Turquie

🇬🇧 Royaume-Uni

ITV 1 UK | ITVX | STV Écosse | STV Player

🇺🇸 États-Unis

FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, Peacock, Foxsports.com, application FOX Sports, Tubi, FOX One et Futbol de Primera Radio.

🇺🇾 Uruguay

DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Canal 5 Uruguay et Paramount+.

🇺🇿 Ouzbékistan

Zo’r TV

🇻🇪 Venezuela

DIRECTV Sports Venezuela, DGO et Inter

🇻🇳 Vietnam

VTV 3 | VTV Go