Comment regarder les matchs de la Belgique « gratuitement » à la demande lors de la Coupe du monde 2026 : accès via VPN, où les regarder et plus encore

Quel est le calendrier de la Belgique pour la Coupe du monde de la FIFA ?
Date et heure (heure locale)
Match (score final)
Lieu
15 juin, 12 h 00 (PDT)
Belgique - Égypte (1-1)
Stade de Seattle (Seattle, WA)
21 juin à 12 h 00 (PDT)
Belgique - Iran
Los Angeles Stadium (Inglewood, CA)
27 juin à 18 h 00 (PDT)
Nouvelle-Zélande - Belgique
Stade de Vancouver (Vancouver, Colombie-Britannique)
Comment regarder gratuitement les matchs de la Belgique à la Coupe du monde grâce à un VPN
Si vous voyagez à l’étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos plateformes de streaming habituelles depuis une autre partie du monde, vous risquez de vous heurter à des restrictions géographiques. C’est là qu’un réseau privé virtuel (VPN) s’avère indispensable.
Un VPN, comme ExpressVPN, établit une connexion cryptée et sécurisée. En modifiant virtuellement votre emplacement pour vous connecter à un pays où la rencontre est diffusée, vous contournez les restrictions géographiques et suivez votre équipe en direct.
Pour profiter des rencontres en streaming « gratuitement », il suffit de se connecter à un serveur situé dans un pays où la rencontre est diffusée en clair. Bien que la diffusion soit gratuite dans ce pays, un abonnement VPN payant reste nécessaire pour y accéder.
Comment utiliser un VPN pour regarder la Coupe du monde de football 2026 ?Gemini
Qui diffuse la Coupe du monde de la FIFA 2026 en Belgique ?
En Belgique, les droits de diffusion de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont partagés entre les principaux diffuseurs publics, assurant une couverture intégrale et en clair pour les deux communautés linguistiques du pays.
En Flandre,la VRT assure la couverture en néerlandais : les rencontres seront diffusées en direct sur VRT 1 et VRT Canvas, sous l’égide de Sporza, et proposées en streaming ou à la demande via la plateforme gratuite VRT MAX.
Pour la communauté francophone (Wallonie et Bruxelles),la RTBF diffusera le tournoi en français. Les rencontres seront retransmises en direct sur La Une et Tipik, avec des analyses approfondies en studio et un focus particulier sur la campagne des Diables Rouges dans le groupe G. Le streaming numérique, les rediffusions et les temps forts seront également disponibles gratuitement sur la plateforme RTBF Auvio.
Diffuseurs de la Coupe du monde de la FIFA 2026 dans le monde entier
🌍 Pays/Région
📺 Diffuseur
🇦🇫 Afghanistan
🇦🇱 Albanie
🇩🇿 Algérie
🇦🇩 Andorre
TVE La 1 | M6 | beIN Sports 1 | M6+
🇦🇷 Argentine
Telefe Argentina | DIRECTV Sports Argentina | DGO | mitelefe | Paramount+
🇦🇺 Australie
🇦🇹 Autriche
🇧🇪 Belgique
🇧🇴 Bolivie
Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia, Disney+ Premium Chili, Entel TV
🇧🇦 Bosnie-Herzégovine
🇧🇷 Brésil
SporTV | Globo | Globoplay | SBT | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | CazéTV | Vivo Play
🇧🇬 Bulgarie
🇨🇦 Canada
TSN+ | TSN1 | CTV | Application RDS | Application CTV | Crave
🇨🇱 Chili
Chilevision | DIRECTV Sports Chile | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+
🇨🇴 Colombie
Caracol TV | RCN Television | DIRECTV Sports Colombia | DGO | Deportes RCN En Vivo | Caracol Play | ditu | Radio Nacional de Colombia | Paramount+
🇨🇷 Costa Rica
Teletica Canal 7 | Azteca Deportes En Vivo | TDMAX | FOX
🇭🇷 Croatie
🇨🇾 Chypre
🇨🇿 République tchèque
🇩🇰 Danemark
TV2 Danemark | TV2 Play Danemark
🇪🇨 Équateur
DIRECTV Sports Équateur | DGO | Teleamazonas | Paramount+
🇸🇻 Salvador
Canal 4 El Salvador | Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports El Salvador | FOX
🇪🇪 Estonie
🇫🇯 Fidji : FBC Sports
🇫🇮 Finlande
MTV3 | MTV Urheilu 1 | MTV Katsomo
🇫🇷 France
M6 | beIN Sports 1 | M6+ | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free | 6play | myCANAL
🇩🇪 Allemagne
🇬🇹 Guatemala
TeleOnce Guatemala, Azteca Deportes En Vivo, Chapin TV, Tigo Sports Guatemala, FOX
🇭🇳 Honduras
Azteca Deportes, Tigo Sports Honduras et FOX
🇭🇰 Hong Kong
ViuTV | 616 Now Sports 4K | 618 Now Sports
🇮🇩 Indonésie
TVRI, Vidio et TVRI Sport
🇮🇷 Iran
🇮🇪 Irlande : RTÉ
🇮🇹 Italie
DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay
🇯🇵 Japon : DAZN Japon
🇽🇰 Kosovo
RTK1 | ArtMotion | TV Vala Kosovo Telecom
🇲🇴 Macao
🇲🇺 Maurice
🇲🇽 Mexique
Canal 5 Televisa | Azteca 7 | TUDN en Vivo | Azteca Deportes En Vivo | ViX Mexico
🌎 Moyen-Orient et Afrique du Nord
🇳🇵 Népal
Himalaya TV | DGO | Himalaya Sports TV
🇳🇱 Pays-Bas
NPO 1 | Ziggo Go | Canal+ Pays-Bas
🇳🇿 Nouvelle-Zélande
🇳🇮 Nicaragua
Azteca Deportes (streaming en direct), Tigo Sports Nicaragua et FOX.
🇳🇴 Norvège
🇵🇦 Panama
RPC | TVN Panama | Azteca Deportes En Vivo | TVMax | Medcom GO | Tigo Sports Panama | FOX
🇵🇪 Pérou
DIRECTV Sports Pérou | DGO | Disney+ Premium Chili | Paramount+
🇵🇹 Portugal
🇷🇴 Roumanie
🇸🇲 Saint-Marin
DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay
Singapour
🇿🇦 Afrique du Sud
SABC 3 | SABC Plus | Appli Sporty TV
🇪🇸 Espagne
DAZN Espagne, TVE La 1, RTVE Play et fuboTV España.
🇸🇪 Suède
🇨🇭 Suisse
RAI 1 | SRF zwei | RTS 2 | RTS Sport | SRF Play | Sunrise TV
🇹🇷 Turquie
🇬🇧 Royaume-Uni
ITV 1 UK | ITVX | STV Écosse | STV Player
🇺🇸 États-Unis
FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, Peacock, Foxsports.com, application FOX Sports, Tubi, FOX One et Futbol de Primera Radio.
🇺🇾 Uruguay
DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Canal 5 Uruguay et Paramount+.
🇺🇿 Ouzbékistan
🇻🇪 Venezuela
DIRECTV Sports Venezuela, DGO et Inter
🇻🇳 Vietnam