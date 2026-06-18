Comment regarder les matchs de la Belgique « gratuitement » à la demande lors de la Coupe du monde 2026 : accès via VPN, où les regarder et plus encore

Quel est le calendrier de la Belgique pour la Coupe du monde de la FIFA ?

Date et heure (heure locale) Match (score final) Lieu 15 juin, 12 h 00 (PDT) Belgique - Égypte (1-1) Stade de Seattle (Seattle, WA) 21 juin à 12 h 00 (PDT) Belgique - Iran Los Angeles Stadium (Inglewood, CA) 27 juin à 18 h 00 (PDT) Nouvelle-Zélande - Belgique Stade de Vancouver (Vancouver, Colombie-Britannique)

Comment regarder gratuitement les matchs de la Belgique à la Coupe du monde grâce à un VPN

Si vous voyagez à l’étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos plateformes de streaming habituelles depuis une autre partie du monde, vous risquez de vous heurter à des restrictions géographiques. C’est là qu’un réseau privé virtuel (VPN) s’avère indispensable.

Un VPN, comme ExpressVPN, établit une connexion cryptée et sécurisée. En modifiant virtuellement votre emplacement pour vous connecter à un pays où la rencontre est diffusée, vous contournez les restrictions géographiques et suivez votre équipe en direct.

Pour profiter des rencontres en streaming « gratuitement », il suffit de se connecter à un serveur situé dans un pays où la rencontre est diffusée en clair. Bien que la diffusion soit gratuite dans ce pays, un abonnement VPN payant reste nécessaire pour y accéder.

Comment utiliser un VPN pour regarder la Coupe du monde de football 2026 ?

Gemini

Qui diffuse la Coupe du monde de la FIFA 2026 en Belgique ?

En Belgique, les droits de diffusion de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont partagés entre les principaux diffuseurs publics, assurant une couverture intégrale et en clair pour les deux communautés linguistiques du pays.

En Flandre,la VRT assure la couverture en néerlandais : les rencontres seront diffusées en direct sur VRT 1 et VRT Canvas, sous l’égide de Sporza, et proposées en streaming ou à la demande via la plateforme gratuite VRT MAX.

Pour la communauté francophone (Wallonie et Bruxelles),la RTBF diffusera le tournoi en français. Les rencontres seront retransmises en direct sur La Une et Tipik, avec des analyses approfondies en studio et un focus particulier sur la campagne des Diables Rouges dans le groupe G. Le streaming numérique, les rediffusions et les temps forts seront également disponibles gratuitement sur la plateforme RTBF Auvio.

Diffuseurs de la Coupe du monde de la FIFA 2026 dans le monde entier

🇧🇷 Brésil

SporTV | Globo | Globoplay | SBT | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | CazéTV | Vivo Play

🇧🇬 Bulgarie

BNT

🇨🇦 Canada

TSN+ | TSN1 | CTV | Application RDS | Application CTV | Crave

🇨🇱 Chili

Chilevision | DIRECTV Sports Chile | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+

🇨🇴 Colombie

Caracol TV | RCN Television | DIRECTV Sports Colombia | DGO | Deportes RCN En Vivo | Caracol Play | ditu | Radio Nacional de Colombia | Paramount+

🇨🇷 Costa Rica

Teletica Canal 7 | Azteca Deportes En Vivo | TDMAX | FOX

🇭🇷 Croatie

HRTi

🇨🇾 Chypre

Sigma TV

🇨🇿 République tchèque

ČT Sport | OnePlay

🇩🇰 Danemark

TV2 Danemark | TV2 Play Danemark

🇪🇨 Équateur

DIRECTV Sports Équateur | DGO | Teleamazonas | Paramount+

🇸🇻 Salvador

Canal 4 El Salvador | Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports El Salvador | FOX

🇪🇪 Estonie

Go3 Extra Sports Estonie

🇫🇯 Fidji : FBC Sports

FBC Sports

🇫🇮 Finlande

MTV3 | MTV Urheilu 1 | MTV Katsomo

🇫🇷 France

M6 | beIN Sports 1 | M6+ | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free | 6play | myCANAL

🇩🇪 Allemagne

ZDF | MagentaTV

🇬🇹 Guatemala

TeleOnce Guatemala, Azteca Deportes En Vivo, Chapin TV, Tigo Sports Guatemala, FOX

🇭🇳 Honduras

Azteca Deportes, Tigo Sports Honduras et FOX

🇭🇰 Hong Kong

ViuTV | 616 Now Sports 4K | 618 Now Sports

🇮🇩 Indonésie

TVRI, Vidio et TVRI Sport

🇮🇷 Iran

beIN SPORTS Connect

🇮🇪 Irlande : RTÉ

RTÉ

🇮🇹 Italie

DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay

🇯🇵 Japon : DAZN Japon

DAZN Japon

🇽🇰 Kosovo

RTK1 | ArtMotion | TV Vala Kosovo Telecom

🇲🇴 Macao

ViuTV

🇲🇺 Maurice

Application New World Sport

🇲🇽 Mexique

Canal 5 Televisa | Azteca 7 | TUDN en Vivo | Azteca Deportes En Vivo | ViX Mexico

🌎 Moyen-Orient et Afrique du Nord

beIN SPORTS CONNECT

🇳🇵 Népal

Himalaya TV | DGO | Himalaya Sports TV

🇳🇱 Pays-Bas

NPO 1 | Ziggo Go | Canal+ Pays-Bas

🇳🇿 Nouvelle-Zélande

TVNZ 1 | TVNZ+

🇳🇮 Nicaragua

Azteca Deportes (streaming en direct), Tigo Sports Nicaragua et FOX.

🇳🇴 Norvège

TV 2 Direkte | TV 2 Play

🇵🇦 Panama

RPC | TVN Panama | Azteca Deportes En Vivo | TVMax | Medcom GO | Tigo Sports Panama | FOX

🇵🇪 Pérou

DIRECTV Sports Pérou | DGO | Disney+ Premium Chili | Paramount+

🇵🇹 Portugal

Sport TV

🇷🇴 Roumanie

Antena 1 | Antena Play

🇸🇲 Saint-Marin

DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay

Singapour

Singtel TV GO | meWATCH

🇿🇦 Afrique du Sud

SABC 3 | SABC Plus | Appli Sporty TV

🇪🇸 Espagne

DAZN Espagne, TVE La 1, RTVE Play et fuboTV España.

🇸🇪 Suède

TV4 Suède | TV4 Play

🇨🇭 Suisse

RAI 1 | SRF zwei | RTS 2 | RTS Sport | SRF Play | Sunrise TV

🇹🇷 Turquie

Turquie

🇬🇧 Royaume-Uni

ITV 1 UK | ITVX | STV Écosse | STV Player

🇺🇸 États-Unis

FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, Peacock, Foxsports.com, application FOX Sports, Tubi, FOX One et Futbol de Primera Radio.

🇺🇾 Uruguay

DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Canal 5 Uruguay et Paramount+.

🇺🇿 Ouzbékistan

Zo’r TV

🇻🇪 Venezuela

DIRECTV Sports Venezuela, DGO et Inter

🇻🇳 Vietnam

VTV 3 | VTV Go