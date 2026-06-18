Comment regarder le Sénégal « gratuitement » à la demande lors de la Coupe du monde 2026 : accès via VPN, où regarder les matchs et plus encore

Quel est le calendrier du Sénégal pour la Coupe du monde de la FIFA ?
Date et heure (heure locale)
Match (score final)
Lieu
16 juin, 15 h 00 (heure locale)
France - Sénégal (3-1)
New York New Jersey Stadium (East Rutherford, NJ)
22 juin à 20h00 (EDT)
Norvège - Sénégal
Stade de New York-New Jersey (East Rutherford, NJ)
26 juin, 15 h 00 (EDT)
Sénégal - Irak
Stade de Toronto (Toronto, ON)
Comment regarder « gratuitement » les matchs du Sénégal à la Coupe du monde grâce à un VPN
Si vous voyagez à l’étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos plateformes de streaming habituelles depuis une autre partie du monde, vous risquez de vous heurter à des restrictions géographiques. C’est là qu’un réseau privé virtuel (VPN) s’avère utile.
Un service comme ExpressVPN crypte votre connexion et modifie virtuellement votre emplacement.
Pour regarder les matchs en streaming « gratuitement », connectez-vous via votre VPN à un serveur situé dans un pays où la rencontre est diffusée en clair. Bien que la diffusion soit gratuite dans ce pays, vous aurez tout de même besoin d’un abonnement VPN payant pour y accéder.
Qui diffuse la Coupe du monde au Sénégal ?
Au Sénégal, les droits de diffusion de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont partagés entre la chaîne publique nationale et la principale chaîne régionale payante.
Voici comment se répartit la couverture :
Diffuseur
Type
Détails de la couverture
SuperSport
Télévision payante
Diffuse en direct les 104 matchs du tournoi élargi. SuperSport détient l’intégralité des droits de diffusion TV payante en Afrique subsaharienne, accessible par satellite sur DStv.
RTS (Radiodiffusion Télévision Sénégalaise)
Diffusion en clair
En tant que chaîne publique nationale, la RTS propose gratuitement les affiches majeures de la compétition. Cette couverture intégrale comprend l’ensemble des rencontres des Lions de la Teranga, retransmises en direct sur ses canaux hertziens et satellitaires pour permettre à tous les supporters sénégalais de suivre leur équipe.
Diffuseurs de la Coupe du monde de la FIFA 2026 dans le monde entier
🌍 Pays/Région
📺 Diffuseur
🇦🇫 Afghanistan
🇦🇱 Albanie
🇩🇿 Algérie
🇦🇩 Andorre
TVE La 1 | M6 | beIN Sports 1 | M6+
🇦🇷 Argentine
Telefe Argentina | DIRECTV Sports Argentina | DGO | mitelefe | Paramount+
🇦🇺 Australie
🇦🇹 Autriche
🇧🇪 Belgique
🇧🇴 Bolivie
Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia, Disney+ Premium Chili, Entel TV
🇧🇦 Bosnie-Herzégovine
🇧🇷 Brésil
SporTV | Globo | Globoplay | SBT | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | CazéTV | Vivo Play
🇧🇬 Bulgarie
🇨🇦 Canada
TSN+ | TSN1 | CTV | Application RDS | Application CTV | Crave
🇨🇱 Chili
Chilevision | DIRECTV Sports Chile | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+
🇨🇴 Colombie
Caracol TV | RCN Televisión | DIRECTV Sports Colombia | DGO | Deportes RCN En Vivo | Caracol Play | ditu | Radio Nacional de Colombia | Paramount+
🇨🇷 Costa Rica
Teletica Canal 7 | Azteca Deportes En Vivo | TDMAX | FOX
🇭🇷 Croatie
🇨🇾 Chypre
🇨🇿 République tchèque
🇩🇰 Danemark
TV2 Danemark | TV2 Play Danemark
🇪🇨 Équateur
DIRECTV Sports Équateur | DGO | Teleamazonas | Paramount+
🇸🇻 Salvador
Canal 4 El Salvador | Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports El Salvador | FOX
🇪🇪 Estonie
Fidji : FBC Sports
🇫🇮 Finlande
MTV3 | MTV Urheilu 1 | MTV Katsomo
🇫🇷 France
M6 | beIN Sports 1 | M6+ | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free | 6play | myCANAL
🇩🇪 Allemagne
🇬🇹 Guatemala
TeleOnce Guatemala, Azteca Deportes En Vivo, Chapin TV, Tigo Sports Guatemala, FOX
🇭🇳 Honduras
Azteca Deportes, Tigo Sports Honduras et FOX
🇭🇰 Hong Kong
ViuTV | 616 Now Sports 4K | 618 Now Sports
🇮🇩 Indonésie
TVRI, Vidio et TVRI Sport.
🇮🇷 Iran
🇮🇪 Irlande : RTÉ
🇮🇹 Italie
DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay
🇯🇵 Japon : DAZN Japon
🇽🇰 Kosovo
RTK1 | ArtMotion | TV Vala Kosovo Telecom
🇲🇴 Macao
🇲🇺 Maurice
🇲🇽 Mexique
Canal 5 Televisa | Azteca 7 | TUDN en Vivo | Azteca Deportes En Vivo | ViX Mexico
🌎 Moyen-Orient et Afrique du Nord
🇳🇵 Népal
Himalaya TV | DGO | Himalaya Sports TV
🇳🇱 Pays-Bas
NPO 1 | Ziggo Go | Canal+ Pays-Bas
🇳🇿 Nouvelle-Zélande
🇳🇮 Nicaragua
Azteca Deportes (streaming en direct), Tigo Sports Nicaragua et FOX.
🇳🇴 Norvège
🇵🇦 Panama
RPC | TVN Panama | Azteca Deportes En Vivo | TVMax | Medcom GO | Tigo Sports Panama | FOX
🇵🇪 Pérou
DIRECTV Sports Pérou | DGO | Disney+ Premium Chili | Paramount+
🇵🇹 Portugal
🇷🇴 Roumanie
🇸🇲 Saint-Marin
DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay
Singapour
🇿🇦 Afrique du Sud
SABC 3 | SABC Plus | Appli Sporty TV
🇪🇸 Espagne
DAZN Espagne, TVE La 1, RTVE Play et fuboTV España
🇸🇪 Suède
🇨🇭 Suisse
RAI 1 | SRF zwei | RTS 2 | RTS Sport | SRF Play | Sunrise TV
🇹🇷 Turquie
🇬🇧 Royaume-Uni
ITV 1 UK | ITVX | STV Écosse | STV Player
🇺🇸 États-Unis
FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, Peacock, Foxsports.com, application FOX Sports, Tubi, FOX One et Futbol de Primera Radio.
🇺🇾 Uruguay
DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Canal 5 Uruguay et Paramount+.
🇺🇿 Ouzbékistan
🇻🇪 Venezuela
DIRECTV Sports Venezuela, DGO et inter
🇻🇳 Vietnam