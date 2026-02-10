Chelsea poursuit sa quête d'une place en Ligue des champions face à une équipe de Leeds en pleine renaissance à Stamford Bridge.

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Comment regarder partout avec un VPN

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Heure du coup d'envoi de Chelsea vs Leeds

Premier League - Premier League Stamford Bridge

Chelsea vs Leeds débutera le 10 février 2026 à 19h30 GMT.

Aperçu du match

Chelsea vole de victoire en victoire sous la houlette de son nouveau manager Liam Rosenior, remportant sept de ses neuf derniers matchs toutes compétitions confondues, dont les quatre derniers en championnat. Les deux défaites enregistrées lors de cette série ont toutes deux eu lieu en demi-finale de la Coupe EFL contre Arsenal.

Leeds a récolté sept points lors de ses quatre derniers matchs de Premier League, ce qui lui permet de compter six points d'avance sur la zone de relégation. Cependant, ce qui est préoccupant pour l'équipe de Daniel Fsarke, c'est que 14 de ses 18 derniers points ont été obtenus à Elland Road et qu'elle n'a remporté aucun de ses neuf derniers matchs de championnat à l'extérieur.

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Blessures, suspensions, statistiques clés

Chelsea devra se passer de Romeo Lavia et Levi Colwill, absents de longue date. Andrey Santos est incertain après avoir quitté le terrain contre les Wolves.

Anton Stach est le seul blessé chez Leeds.

Après son triplé contre les Wolves, Cole Palmer est le premier joueur de l'histoire de la Premier League à avoir marqué trois triplés en première mi-temps.

Dominic Calvert-Lewin pourrait devenir le premier joueur de Leeds à marquer à domicile et à l'extérieur contre Chelsea au cours de la même saison depuis Mark Viduka en 2000/01, après avoir marqué lors du match aller.

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Actualités et compositions des équipes

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Guide VPN étape par étape pour regarder Chelsea vs Leeds aujourd'hui

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Comment regarder sur grand écran

Regarder sur votre téléphone ou votre ordinateur portable, c'est bien, mais les événements sportifs en direct méritent d'être vus sur grand écran. Voici comment faire fonctionner le VPN sur votre téléviseur :