Le coup d’envoi de la rencontre entre la Slovénie et Chypre sera donné le 4 juin 2026 à 17 h.

Comment regarder Slovénie - Chypre avec un VPN

Si vous voyagez à l’étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos plateformes de streaming habituelles depuis une autre partie du monde, vous risquez de vous heurter à des restrictions géographiques. C’est là qu’un réseau privé virtuel (VPN) s’avère indispensable.

Un service comme ExpressVPN crypte votre connexion et masque votre adresse IP. En vous géolocalisant dans un pays où la rencontre est retransmise, vous contournez les blocages régionaux et suivez votre équipe en direct. Suivez le tutoriel détaillé ci-dessous ou consultez notre sélection des meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Guide étape par étape pour regarder Slovénie - Chypre aujourd'hui grâce à un VPN

NordVPN

Téléchargez et installez : créez un compte chez ExpressVPN ou un autre fournisseur fiable (consultez le guide de GOAL), puis installez l’application sur votre appareil. Connectez-vous à un serveur : Ouvrez l’application et choisissez un emplacement où la rencontre est diffusée (par exemple, si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, sélectionnez un serveur aux États-Unis). Videz le cache : votre navigateur peut conserver votre ancienne géolocalisation. Effacez les cookies ou actualisez-le pour que le changement prenne effet. Lancez la diffusion en direct : rendez-vous sur le site ou l’application de votre diffuseur et profitez du match.

Regarder sur grand écran

Regarder sur votre téléphone ou votre ordinateur portable, c’est bien, mais le sport en direct, ça se regarde sur grand écran. Voici comment faire fonctionner le VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : la plupart des téléviseurs et appareils Android, comme l’ Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV , proposent des applications VPN natives. Recherchez simplement votre fournisseur dans l’App Store de votre téléviseur, connectez-vous et lancez la connexion comme sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et consoles : ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN directement. La solution la plus simple consiste à utiliser un Smart DNS (généralement disponible dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser le flux depuis votre téléphone ou ordinateur portable connecté au VPN vers votre téléviseur.

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