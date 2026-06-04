Le coup d’envoi de la rencontre entre l’Irlande du Nord et la Guinée sera donné le 4 juin 2026 à 17 h.

Comment regarder Irlande du Nord - Guinée avec un VPN

Si vous voyagez à l’étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos plateformes de streaming habituelles depuis une autre partie du monde, vous pourriez tomber sur des blocages géographiques. C’est là qu’un réseau privé virtuel (VPN) s’avère indispensable.

Un service comme ExpressVPN crypte votre connexion et modifie virtuellement votre emplacement vers un pays où la rencontre est diffusée, vous permettant ainsi de contourner les blocages géographiques et de soutenir votre équipe en direct. Suivez le guide pas-à-pas ci-dessous ou consultez notre sélection des meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Guide étape par étape pour regarder Irlande du Nord - Guinée aujourd'hui

NordVPN

Téléchargez et installez : créez un compte chez ExpressVPN ou un autre fournisseur fiable (consultez le guide de GOAL), puis installez l’application sur votre appareil. Connectez-vous à un serveur : Ouvrez l’application et choisissez un emplacement où la rencontre est diffusée (par exemple, si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, sélectionnez un serveur situé aux États-Unis). Videz le cache : votre navigateur peut conserver votre ancienne localisation ; effacez les cookies ou actualisez-le pour que le changement prenne effet. Lancez la diffusion : rendez-vous sur le site ou l’application de votre diffuseur et profitez du match.

Regarder sur grand écran

Regarder le match sur votre téléphone ou votre ordinateur portable, c’est bien, mais le football en direct se savoure sur grand écran. Voici comment configurer le VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : la plupart des téléviseurs et appareils Android, comme l’ Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV , disposent d’applications VPN natives. Recherchez simplement votre fournisseur dans l’App Store de votre téléviseur, connectez-vous et suivez la procédure habituelle.

Apple TV, Roku et consoles : ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN directement. La solution la plus simple consiste à utiliser un Smart DNS (généralement disponible dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser le flux depuis votre téléphone ou ordinateur portable connecté au VPN vers votre téléviseur.

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