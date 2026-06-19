Comment regarder la Coupe du monde « gratuitement » : l'astuce du VPN pour accéder à tous les matchs pour l'équivalent de 2,29 € par mois

La Coupe du monde de la FIFA 2026, qui se déroule en Amérique du Nord, défie déjà tous les pronostics et offre aux supporters, impatients depuis quatre ans, son lot de rebondissements.
Que vous soyez en voyage à l’étranger, en déplacement professionnel ou simplement connecté à votre plateforme de streaming habituelle depuis une autre région, vous ne voudrez manquer aucun coup d’envoi alors que la compétition entre dans le vif du sujet.
Les supporters les plus organisés le savent déjà : il existe une astuce simple pour ne rien manquer. Il suffit d’utiliser un VPN afin de regarder gratuitement la Coupe du monde sur vos plateformes habituelles, où que vous soyez. Cette solution sécurisée contourne les blocages géographiques et vous connecte directement aux chaînes gratuites de votre pays.
Chez GOAL, nous avons déniché une offre à 62,19 € pour 28 mois, soit seulement 2,29 € par mois. Voici ce que vous devez savoir.
Comment regarder les matchs de la Coupe du monde « gratuitement » avec un VPN
Si vous voyagez à l’étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre partie du monde, vous risquez de vous heurter à des restrictions géographiques : c’est là qu’un VPN s’avère utile.
Un VPN établit une connexion sécurisée et cryptée.
En modifiant virtuellement votre emplacement pour faire croire que vous vous connectez depuis un pays où la rencontre est diffusée, vous contournez les restrictions et suivez votre équipe en direct.
Pour profiter des rencontres sans frais supplémentaires, il suffit de se connecter via un serveur situé dans un pays où la rencontre est diffusée en clair.
Bien que la diffusion soit gratuite dans ce pays, vous aurez besoin d’un abonnement VPN payant pour y accéder. Actuellement, ExpressVPN est proposé à partir de 2,29 € par mois.
Pourquoi ExpressVPN ?
Tout est une question de rapport qualité-prix : la formule premium d’ExpressVPN est actuellement proposée à seulement 2,49 $ par mois.
ExpressVPN est un VPN premium qui chiffre votre trafic et masque votre adresse IP en acheminant les données par des serveurs sécurisés dans 105 pays.
Pour les fans de football, cela se traduit par une fiabilité haut de gamme, sans mise en mémoire tampon, qui ne sera pas bloquée dès le coup d’envoi, le tout à un prix abordable. ExpressVPN dispose d’une interface en un clic qui facilite le lancement du flux de votre choix, vous permettant ainsi de plonger directement dans l’action du match sans avoir à attendre.
Comment utiliser un VPN pour la Coupe du monde ?Gemini
Comment utiliser un VPN pour la Coupe du monde (guide pas-à-pas)
Voici comment profiter de la couverture gratuite de la Coupe du monde depuis n’importe où :
- Étape 1 : Inscrivez-vous et téléchargez ExpressVPN. Rendez-vous sur la page partenaire de Goal pour souscrire (offre à 2,29 €/mois, détails ci-dessous), puis installez l’application sur votre appareil et connectez-vous.
- Étape 2 : Connectez-vous à un serveur : ouvrez la liste des emplacements, sélectionnez le pays où vous souhaitez regarder le match, puis cliquez sur « Se connecter ». En quelques secondes, votre connexion sera chiffrée et votre emplacement virtuel changera.
- Étape 3 : Ouvrez votre plateforme de streaming et accédez à la chaîne en clair. Grâce à votre nouvelle adresse IP, la plateforme vous localise dans le pays choisi et débloque automatiquement le match.
- Étape 4 : Appuyez sur « Lecture » et profitez du match.
Comment obtenir un VPN dès maintenant ?
Bien que ces diffusions soient gratuites dans leurs pays d’origine (comme la BBC, ITV, ORF ou TF1), un abonnement VPN premium est indispensable pour y accéder en toute sécurité depuis l’étranger.
Actuellement, ExpressVPN est proposé à partir de seulement 2,29 € par mois.
Conditions générales à prendre en compte :
- Tarifs : cette promotion, équivalente à 2,29€ par mois, est accessible via le lien et implique de souscrire au forfait longue durée indiqué. Les prix peuvent varier selon les régions et les taux de change.
- ExpressVPN, partenaire officiel de la Coupe dumondede la FIFA 2026, offre 10 participations gratuites au tirage au sort pour remporter des billets de match à chaque abonnement souscrit entre le 10 juin et le 11 juillet 2026. Pendant cette période promotionnelle, la garantie satisfait ou remboursé de 30 jours est temporairement suspendue.
- Compte local : bien que le VPN contourne efficacement les restrictions géographiques, vous devez toujours respecter les conditions d’utilisation des diffuseurs ainsi que les conditions générales de votre fournisseur de VPN.
Diffuseurs officiels de la Coupe du monde de la FIFA 2026.
🌍 Pays/Région
📺 Chaînes en clair
📺 Autres chaînes
🇦🇫 Afghanistan
🇦🇱 Albanie
🇩🇿 Algérie
🇦🇩 Andorre
🇦🇷 Argentine
🇦🇺 Australie
🇦🇹 Autriche : ORF eins, ORF ON
🇧🇪 Belgique
🇧🇴 Bolivie
Tigo Sports Bolivie | Disney+ Premium Chili | Entel TV
🇧🇦 Bosnie-Herzégovine
🇧🇷 Brésil
SporTV, Globoplay, Zapping, N Sports, Claro TV+, Sky+ et Vivo Play.
🇧🇬 Bulgarie
🇨🇦 Canada
TSN+ | TSN1 | Application RDS | Crave
🇨🇱 Chili
DIRECTV Sports Chili, DGO, Disney+ Premium Chili et Paramount+.
🇨🇴 Colombie
Caracol TV | RCN Televisión | Deportes RCN En Vivo | Caracol Play | Radio Nacional de Colombia
DIRECTV Sports Colombie | DGO | ditu | Paramount+
🇨🇷 Costa Rica
Azteca Deportes, TDMAX et FOX.
🇭🇷 Croatie
Chypre
🇨🇿 République tchèque
🇩🇰 Danemark
🇪🇨 Équateur
DIRECTV Sports Équateur | DGO | Paramount+
🇸🇻 El Salvador : Canal 4 El Salvador.
Azteca Deportes, Tigo Sports El Salvador et FOX.
🇪🇪 Estonie
🇫🇯 Fidji
🇫🇮 Finlande
🇫🇷 France
beIN Sports 1 | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free | myCANAL
🇩🇪 Allemagne
🇬🇹 Guatemala
Azteca Deportes, Tigo Sports Guatemala et FOX.
🇭🇳 Honduras
Azteca Deportes, Tigo Sports Honduras et FOX
🇭🇰 Hong Kong
616 Now Sports 4K | 618 Now Sports
🇮🇩 Indonésie
TVRI | Vidio | TVRI Sport
🇮🇷 Iran
🇮🇪 Irlande
🇮🇹 Italie
🇯🇵 Japon :
🇽🇰 Kosovo
ArtMotion | TV Vala Kosovo Telecom
🇲🇴 Macao
🇲🇺 Maurice
Mexique
TUDN en direct, Azteca Deportes en direct et ViX au Mexique.
🌎 Moyen-Orient et Afrique du Nord
🇳🇵 Népal
🇳🇱 Pays-Bas
🇳🇿 Nouvelle-Zélande
🇳🇮 Nicaragua
Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Nicaragua | FOX
🇳🇴 Norvège
🇵🇦 Panama
RPC | TVN Panama | TVMax
Azteca Deportes, Medcom GO, Tigo Sports Panama et FOX.
🇵🇪 Pérou
DIRECTV Sports Pérou, DGO, Disney+ Premium Chili et Paramount+.
🇵🇹 Portugal
🇷🇴 Roumanie
🇸🇲 Saint-Marin
🇸🇬 Singapour
🇿🇦 Afrique du Sud
🇪🇸 Espagne
🇸🇪 Suède
🇨🇭 Suisse
RAI 1 | SRF zwei | RTS 2 | RTS Sport | SRF Play
🇹🇷 Turquie
🇬🇧 Royaume-Uni
ITV 1 UK | ITVX | STV Écosse | STV Player
🇺🇸 États-Unis
FOX Network | Telemundo | Tubi | Futbol de Primera Radio
fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo, Peacock, Foxsports.com, application FOX Sports et FOX One.
🇺🇾 Uruguay
DIRECTV Sports Uruguay, DGO et Paramount+.
🇺🇿 Ouzbékistan
🇻🇪 Venezuela
DIRECTV Sports Venezuela | DGO | inter
Vietnam
Qu’est-ce qu’un VPN ?
Si vous n’en avez jamais utilisé, le VPN peut sembler complexe, mais son principe est simple : il crée un tunnel sécurisé et chiffré entre votre appareil et Internet.
Lorsque vous activez un VPN chez un fournisseur tel qu’ExpressVPN, votre adresse IP réelle est masquée et remplacée par celle du serveur sélectionné. Résultat : les sites web et les plateformes de streaming croient que vous jouez depuis ce pays.