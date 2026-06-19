Comment regarder la Coupe du monde « gratuitement » : l'astuce du VPN pour accéder à tous les matchs pour l'équivalent de 2,29 € par mois

La Coupe du monde de la FIFA 2026, qui se déroule en Amérique du Nord, défie déjà tous les pronostics et offre aux supporters, impatients depuis quatre ans, son lot de rebondissements.

Que vous soyez en voyage à l’étranger, en déplacement professionnel ou simplement connecté à votre plateforme de streaming habituelle depuis une autre région, vous ne voudrez manquer aucun coup d’envoi alors que la compétition entre dans le vif du sujet.

Les supporters les plus organisés le savent déjà : il existe une astuce simple pour ne rien manquer. Il suffit d’utiliser un VPN afin de regarder gratuitement la Coupe du monde sur vos plateformes habituelles, où que vous soyez. Cette solution sécurisée contourne les blocages géographiques et vous connecte directement aux chaînes gratuites de votre pays.

Chez GOAL, nous avons déniché une offre à 62,19 € pour 28 mois, soit seulement 2,29 € par mois. Voici ce que vous devez savoir.

Comment regarder les matchs de la Coupe du monde « gratuitement » avec un VPN

Si vous voyagez à l’étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre partie du monde, vous risquez de vous heurter à des restrictions géographiques : c’est là qu’un VPN s’avère utile.

Un VPN établit une connexion sécurisée et cryptée.

En modifiant virtuellement votre emplacement pour faire croire que vous vous connectez depuis un pays où la rencontre est diffusée, vous contournez les restrictions et suivez votre équipe en direct.

Pour profiter des rencontres sans frais supplémentaires, il suffit de se connecter via un serveur situé dans un pays où la rencontre est diffusée en clair.

Bien que la diffusion soit gratuite dans ce pays, vous aurez besoin d’un abonnement VPN payant pour y accéder. Actuellement, ExpressVPN est proposé à partir de 2,29 € par mois.

Pourquoi ExpressVPN ?

Tout est une question de rapport qualité-prix : la formule premium d’ExpressVPN est actuellement proposée à seulement 2,49 $ par mois.

ExpressVPN est un VPN premium qui chiffre votre trafic et masque votre adresse IP en acheminant les données par des serveurs sécurisés dans 105 pays.

Pour les fans de football, cela se traduit par une fiabilité haut de gamme, sans mise en mémoire tampon, qui ne sera pas bloquée dès le coup d’envoi, le tout à un prix abordable. ExpressVPN dispose d’une interface en un clic qui facilite le lancement du flux de votre choix, vous permettant ainsi de plonger directement dans l’action du match sans avoir à attendre.

Comment utiliser un VPN pour la Coupe du monde ?

Gemini

Comment utiliser un VPN pour la Coupe du monde (guide pas-à-pas)

Voici comment profiter de la couverture gratuite de la Coupe du monde depuis n’importe où :

Étape 1 : Inscrivez-vous et téléchargez ExpressVPN. Rendez-vous sur la page partenaire de Goal pour souscrire (offre à 2,29 € /mois, détails ci-dessous), puis installez l’application sur votre appareil et connectez-vous.

Étape 2 : Connectez-vous à un serveur : ouvrez la liste des emplacements, sélectionnez le pays où vous souhaitez regarder le match, puis cliquez sur « Se connecter ». En quelques secondes, votre connexion sera chiffrée et votre emplacement virtuel changera.

Étape 3 : Ouvrez votre plateforme de streaming et accédez à la chaîne en clair. Grâce à votre nouvelle adresse IP, la plateforme vous localise dans le pays choisi et débloque automatiquement le match.

Étape 4 : Appuyez sur « Lecture » et profitez du match.

Comment obtenir un VPN dès maintenant ?

Bien que ces diffusions soient gratuites dans leurs pays d’origine (comme la BBC, ITV, ORF ou TF1), un abonnement VPN premium est indispensable pour y accéder en toute sécurité depuis l’étranger.

Actuellement, ExpressVPN est proposé à partir de seulement 2,29 € par mois.

Conditions générales à prendre en compte :

Tarifs : cette promotion, équivalente à 2,29 € par mois, est accessible via le lien et implique de souscrire au forfait longue durée indiqué. Les prix peuvent varier selon les régions et les taux de change.

ExpressVPN , partenaire officiel de la Coupe du monde de la FIFA 2026, offre 10 participations gratuites au tirage au sort pour remporter des billets de match à chaque abonnement souscrit entre le 10 juin et le 11 juillet 2026. Pendant cette période promotionnelle, la garantie satisfait ou remboursé de 30 jours est temporairement suspendue.

Compte local : bien que le VPN contourne efficacement les restrictions géographiques, vous devez toujours respecter les conditions d’utilisation des diffuseurs ainsi que les conditions générales de votre fournisseur de VPN.

Diffuseurs officiels de la Coupe du monde de la FIFA 2026.

🇧🇴 Bolivie

Red Uno | Unitel

Tigo Sports Bolivie | Disney+ Premium Chili | Entel TV

🇧🇦 Bosnie-Herzégovine





Arena Sport

🇧🇷 Brésil

Globo | SBT | CazéTV

SporTV, Globoplay, Zapping, N Sports, Claro TV+, Sky+ et Vivo Play.

🇧🇬 Bulgarie

BNT





🇨🇦 Canada

TSN+ | TSN1 | Application RDS | Crave

CTV | Application CTV

🇨🇱 Chili

Chilevision

DIRECTV Sports Chili, DGO, Disney+ Premium Chili et Paramount+.

🇨🇴 Colombie

Caracol TV | RCN Televisión | Deportes RCN En Vivo | Caracol Play | Radio Nacional de Colombia

DIRECTV Sports Colombie | DGO | ditu | Paramount+

🇨🇷 Costa Rica

Teletica Canal 7

Azteca Deportes, TDMAX et FOX.

🇭🇷 Croatie

HRTi





Chypre

Sigma TV





🇨🇿 République tchèque

ČT Sport

OnePlay

🇩🇰 Danemark

TV2 Danemark

TV2 Play Danemark

🇪🇨 Équateur

Teleamazonas

DIRECTV Sports Équateur | DGO | Paramount+

🇸🇻 El Salvador : Canal 4 El Salvador.

Canal 4 El Salvador

Azteca Deportes, Tigo Sports El Salvador et FOX.

🇪🇪 Estonie





Go3 Extra Sports en Estonie

🇫🇯 Fidji

FBC Sports





🇫🇮 Finlande

MTV3

MTV Urheilu 1 | MTV Katsomo

🇫🇷 France

M6 | M6+ | 6play

beIN Sports 1 | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free | myCANAL

🇩🇪 Allemagne

ZDF

| MagentaTV

🇬🇹 Guatemala

TeleOnce Guatemala, Chapin TV

Azteca Deportes, Tigo Sports Guatemala et FOX.

🇭🇳 Honduras





Azteca Deportes, Tigo Sports Honduras et FOX

🇭🇰 Hong Kong

ViuTV

616 Now Sports 4K | 618 Now Sports

🇮🇩 Indonésie

TVRI | Vidio | TVRI Sport





🇮🇷 Iran





beIN SPORTS Connect

🇮🇪 Irlande

RTÉ





🇮🇹 Italie

RAI 1 | RaiPlay

DAZN Italia

🇯🇵 Japon :





DAZN Japon

🇽🇰 Kosovo

RTK1

ArtMotion | TV Vala Kosovo Telecom

🇲🇴 Macao

ViuTV





🇲🇺 Maurice





Application New World Sport

Mexique

Canal 5 Televisa | Azteca 7

TUDN en direct, Azteca Deportes en direct et ViX au Mexique.

🌎 Moyen-Orient et Afrique du Nord





beIN SPORTS CONNECT

🇳🇵 Népal

Himalaya TV

DGO | Himalaya Sports TV

🇳🇱 Pays-Bas

NPO 1

Ziggo Go | Canal+ Pays-Bas

🇳🇿 Nouvelle-Zélande

TVNZ 1 | TVNZ+





🇳🇮 Nicaragua





Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Nicaragua | FOX

🇳🇴 Norvège

TV 2 Direkte

TV 2 Play

🇵🇦 Panama

RPC | TVN Panama | TVMax

Azteca Deportes, Medcom GO, Tigo Sports Panama et FOX.

🇵🇪 Pérou





DIRECTV Sports Pérou, DGO, Disney+ Premium Chili et Paramount+.

🇵🇹 Portugal





Sport TV

🇷🇴 Roumanie

Antena 1

Antena Play

🇸🇲 Saint-Marin

RAI 1 | RaiPlay

DAZN Italia

🇸🇬 Singapour

meWATCH

Singtel TV GO

🇿🇦 Afrique du Sud

SABC 3 | SABC Plus

Application Sporty TV

🇪🇸 Espagne

TVE La 1 | RTVE Play

DAZN Espagne | fuboTV Espagne

🇸🇪 Suède

TV4 Suède | TV4 Play





🇨🇭 Suisse

RAI 1 | SRF zwei | RTS 2 | RTS Sport | SRF Play

Sunrise TV

🇹🇷 Turquie

Tabii





🇬🇧 Royaume-Uni

ITV 1 UK | ITVX | STV Écosse | STV Player





🇺🇸 États-Unis

FOX Network | Telemundo | Tubi | Futbol de Primera Radio

fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo, Peacock, Foxsports.com, application FOX Sports et FOX One.

🇺🇾 Uruguay

Canal 5 Uruguay

DIRECTV Sports Uruguay, DGO et Paramount+.

🇺🇿 Ouzbékistan

Zo’r TV





🇻🇪 Venezuela





DIRECTV Sports Venezuela | DGO | inter

Vietnam

VTV 3 | VTV Go





Qu’est-ce qu’un VPN ?

Si vous n’en avez jamais utilisé, le VPN peut sembler complexe, mais son principe est simple : il crée un tunnel sécurisé et chiffré entre votre appareil et Internet.

Lorsque vous activez un VPN chez un fournisseur tel qu’ExpressVPN, votre adresse IP réelle est masquée et remplacée par celle du serveur sélectionné. Résultat : les sites web et les plateformes de streaming croient que vous jouez depuis ce pays.