Comment regarder la Coupe du monde de football 2026 sans abonnement au câble

Comment suivre la Coupe du monde de la FIFA 2026 sans abonnement câble

La Coupe du monde de la FIFA 2026 arrive en Amérique du Nord dans quelques jours. Le tournoi débutera le jeudi 11 juin et s’achèvera le 19 juillet 2026. Avec un format élargi à 48 équipes et un record de 104 matchs diffusés en direct, le câble traditionnel appartient désormais au passé.

Coorganisé par les États-Unis, le Canada et le Mexique, le tournoi propose de nombreux matchs phares en journée. Pas de panique : il existe plusieurs solutions pour profiter de chaque rencontre sans câble, alliant couverture complète et image HD.

GOAL vous présente les meilleures solutions pour suivre la Coupe du monde de la FIFA 2026 en streaming, sans abonnement câble, ainsi que les tarifs, les offres dédiées et la configuration technique nécessaire pour profiter d’une expérience sans latence.









1. Applications autonomes et plateformes de streaming spécialisées

Si vous souhaitez éviter les contrats de télévision payante à long terme, les grands réseaux et plateformes de streaming proposent désormais des applications directes, faciles d’accès et sans engagement. Elles vous permettent de contourner les opérateurs traditionnels sur votre smart TV, votre clé de streaming ou votre téléphone.

Tarifs : offres promotionnelles à partir de 9,99 $/mois (forfait Latino) , 45,99 $/mois (Sports & News) ou 48,99 $/mois (Pro Core) le premier mois.

Ce que vous obtenez : les 104 matchs couverts en anglais et en espagnol.

Pourquoi c’est le bon choix : Fubo se positionne comme une plateforme de streaming direct pensée pour les puristes du ballon rond. En regroupant FOX, FS1, Telemundo et Universo sous un même toit numérique, vous évitez de passer d’une application à l’autre pour suivre les différents groupes. Il propose une interface multivue personnalisable pour quatre rencontres — indispensable lors de la dernière journée de la phase de groupes — ainsi qu’un enregistreur numérique cloud illimité et un essai gratuit de cinq jours pour les nouveaux abonnés.





FOX One (chaîne en anglais)

Coût : 19,99 $/mois ou 199,99 $/an

Ce que vous obtenez : les 104 matchs en direct en anglais.

Pourquoi c’est un choix gagnant : véritable tournant pour le cycle 2026, ce service autonome de FOX élimine toute dépendance à un fournisseur TV. Il rassemble la chaîne phare FOX et FS1 pour un flux numérique fluide de l’intégralité du tournoi en anglais, avec superpositions de statistiques interactives, visionnage multi-angles et rediffusions à la demande.

Prix : 10,99 $ par mois

Ce que vous obtenez : les 104 matchs diffusés en direct en espagnol.

Pourquoi c’est le bon choix ? Pour les fans qui veulent l’énergie, la passion et le style unique des retransmissions en espagnol, Peacock est la référence. L’abonnement Peacock Premium donne accès en direct à l’intégralité de la couverture de Telemundo Deportes et Universo par NBCUniversal. L’appli intègre aussi l’outil automatisé « Catch-Up Fast Forward », qui génère des résumés express de 5 minutes pour tout ce que vous avez manqué si vous arrivez en retard sur un match en direct.

Coût : 4,99 $ (pass 1 jour) , 9,99 $ (pass 3 jours) , 14,99 $ (pass 7 jours) ou 45,99 $/mois pour un abonnement Sling Blue standard.

Ce que vous obtenez : un accès complet à FS1 et aux chaînes locales affiliées à FOX (sur certains grands marchés) .

Pourquoi c’est un choix gagnant : Sling TV est l’option idéale pour les fans soucieux de leur budget. Si vous ne souhaitez pas payer pour un mois complet de service, les pass à court terme uniques de Sling vous permettent d’acheter 1, 3 ou 7 jours d’accès à la volée. C’est la stratégie parfaite pour suivre les phases à élimination directe très médiatisées ou des doubles rencontres spécifiques de la phase de groupes sur votre téléphone portable ou votre téléviseur, sans aucun engagement à long terme.

2. Offres de remplacement complet du câble

Si vous recherchez une offre de chaînes traditionnelle et complète qui reproduit fidèlement celle d’un décodeur câble classique tout en conservant une installation entièrement basée sur le cloud, ces plateformes de streaming sont faites pour vous :

YouTube TV (72,99 $/mois) : plébiscitée pour la stabilité de son flux, la plateforme intègre FOX et FS1 dans son offre de base. Ses fenêtres multivues préorganisées, pilotées par algorithme, et son Cloud DVR fiable qui gère automatiquement les chevauchements d’horaires sans couper la fin des matchs en prolongation en font une option de choix.

DirecTV Stream (dès 89,99 $/mois) : le forfait d’entrée de gamme « Entertainment » intègre l’ensemble des affilées locales FOX et FS1. Son interface, réputée pour ses changements de chaîne éclair, s’appuie sur un Cloud DVR illimité conservant vos enregistrements jusqu’à 9 mois, afin que votre bibliothèque de matchs demeure accessible bien après le coup de sifflet final.

3. L’option gratuite ultime : les antennes terrestres (OTA)

Oui, vous pouvez bel et bien suivre une large partie du plus grand événement sportif de la planète sans débourser un centime.

Puisque 70 rencontres, dont la finale au MetLife Stadium et l’intégralité des matchs de la phase de groupes de l’équipe nationale américaine, seront diffusées sur la chaîne hertzienne principale FOX, l’achat d’une antenne HD numérique de base (20 à 30 $ sur Amazon) vous suffira pour capter directement les chaînes locales.

📡 À noter : si une antenne vous ouvre gratuitement et en HD non compressée l’accès à la chaîne principale FOX et aux diffuseurs locaux Telemundo, elle ne peut pas recevoir les chaînes câblées comme FS1 ou Universo. Pour regarder les 34 matchs restants programmés sur ces canaux, associez votre antenne à un abonnement numérique indépendant type FOX One ou activez un pass temporaire.

Coupe du monde 2026 : guide pratique du streaming sans câble

Plateforme de streaming Coût mensuel ou frais d’inscription Rencontres en anglais (FOX/FS1) Matchs en espagnol (Telemundo) Fonctionnalité phare FOX One 19,99 $/mois Les 104 matchs ❌ Aucun Diffusion en direct en anglais, suivi des données par IA Peacock Premium 10,99 €/mois ❌ Aucun Les 104 matchs Couverture intégrale en espagnol, résumés express. Fubo À partir de 45,99 $/mois (offre promotionnelle). Les 104 matchs Les 104 matchs Multivue personnalisée pour 4 matchs, essai de 5 jours Sling TV Abonnements à partir de 4,99 $ Les 104 matchs (selon la chaîne FOX locale) Suppléments sélectionnés uniquement Pass très flexibles de 1, 3 et 7 jours YouTube TV 72,99 $/mois Les 104 matchs Sélectionnez uniquement les options supplémentaires Grilles multivues intelligentes et automatisées Antenne HD numérique Frais uniques d’environ 25 $ 70 matchs (hors FS1) Sélection de chaînes locales 100 % gratuit, sans abonnement

💡 Conseils pro de GOAL pour un streaming sans latence

Streamer un grand événement sportif international en direct mobilise beaucoup de bande passante, et il n’y a rien de plus frustrant que de voir l’écran se mettre en buffer au moment où un attaquant s’apprête à tirer un penalty décisif. Suivez ces étapes pour vous assurer que votre installation fonctionne parfaitement :