La Coupe du monde de la FIFA 2026 marque un tournant majeur dans la diffusion numérique du football, YouTube devenant la plateforme officielle privilégiée par la FIFA pour le tournoi. Les fans du monde entier peuvent désormais accéder à des avant-premières des matchs en direct, à des temps forts, à des reportages de créateurs de contenu et à une sélection de diffusions gratuites des matchs directement via YouTube, tandis que les téléspectateurs aux États-Unis peuvent regarder tous les matchs en direct sur YouTube TV.

GOAL vous indique où accéder gratuitement à la couverture en direct, aux temps forts, aux diffuseurs officiels et à la disponibilité mondiale.

Peut-on regarder la Coupe du monde de football 2026 en direct sur YouTube ?

Pour la première fois, la Coupe du monde de la FIFA 2026 intègre officiellement YouTube à la stratégie mondiale de diffusion numérique de la FIFA en tant que plateforme privilégiée. Grâce à des partenariats avec les détenteurs de droits régionaux et les diffuseurs, les fans auront accès à une plus grande quantité de contenus en direct que lors de n’importe quelle édition précédente du tournoi.

Pour la première fois, les diffuseurs participants pourront diffuser en direct les 10 premières minutes de chaque rencontre sur leurs chaînes YouTube officielles, une initiative destinée à élargir l’accessibilité mondiale et à stimuler l’engagement des spectateurs qui consomment de plus en plus le football via des plateformes numériques et mobiles.

Dans certaines régions, les diffuseurs pourront proposer l’intégralité des matchs en direct et gratuitement sur YouTube, sous réserve des accords locaux sur les droits de diffusion. Outre la retransmission en direct, la chaîne YouTube officielle de la FIFA diffusera des résumés détaillés, des synthèses de match, des reportages de créateurs, des images des coulisses et des rencontres d’archives de la Coupe du monde tout au long de la compétition.

Guide mondial YouTube de la Coupe du monde de la FIFA 2026.

Région / Pays Diffuseur(s) officiel(s) Autres plateformes de streaming Australie SBS SBS On Demand Brésil Grupo Globo / CazéTV Globoplay Canada Bell Média (TSN, CTV, RDS) TSN Direct, RDS Direct France beIN Sports / M6 beIN CONNECT, 6play Allemagne : ARD / ZDF / Magenta Sport ARD / ZDF / Magenta Sport ZDF Mediathek, MagentaTV Inde et Asie du Sud Viacom18 / JioCinema JioCinema Italie RAI RaiPlay Japon DAZN / NHK DAZN Mexique TelevisaUnivision / TV Azteca ViX Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA) beIN Sports beIN CONNECT Nouvelle-Zélande TVNZ TVNZ+ Portugal Sport TV Application Sport TV Afrique du Sud SuperSport / SABC DStv Stream et SABC+. Corée du Sud JTBC / KBS Applications de streaming régionales Espagne RTVE et DAZN. RTVE Play, DAZN Afrique subsaharienne New World TV / SuperSport Plateformes de streaming régionales Royaume-Uni BBC / ITV BBC iPlayer, ITVX États-Unis FOX Sports / Telemundo YouTube TV, application FOX Sports, Peacock et Tubi.

Comment regarder gratuitement la Coupe du monde de football 2026 sur YouTube

Pour cela, les supporters n’auront qu’à ouvrir l’applicationYouTube ou le siteweb sur leur smartphone, tablette, téléviseur connecté, ordinateur ou console de jeux. Ils pourront ensuite rechercher les chaînes officielles de la FIFA ou le compte vérifié de leur diffuseur local afin d’accéder aux directs, avant-premières, temps forts et à l’ensemble de la couverture du tournoi.

La gratuité des diffusions varie selon les pays, aussi est-il conseillé de s’abonner aux chaînes officielles et d’activer les notifications pour recevoir une alerte dès la mise en ligne d’avant-premières, de matchs en direct, de conférences de presse ou de résumés dans sa région.

La chaîne YouTube officielle de la FIFA constituera par ailleurs une plateforme centrale pour tous les contenus liés au tournoi : moments emblématiques, reportages sur les joueurs, analyses tactiques et mises à jour quotidiennes.

Quels matchs de la Coupe du monde de la FIFA 2026 seront diffusés sur YouTube ?

Tous les matchs ne seront pas diffusés en intégralité sur laplateforme, les droits de diffusion variant d’un pays à l’autre. Toutefois, l’accord entre la FIFA et YouTube offre aux détenteurs de droits officiels une plus grande flexibilité pour diffuser certains contenus en direct.

Dans le cadre de ce partenariat, lesdiffuseurs participants pourront diffuser en direct sur YouTube les 10 premières minutes de chaque match. La disponibilité exacte des rencontres dépendra des accords de diffusion locaux en vigueur dans chaque pays. Dans certaines régions, YouTube proposera surtout des temps forts et des contenus complémentaires, tandis que dans d’autres, la plateforme offrira une couverture supplémentaire en direct et gratuite pendant le tournoi.

Quelle est la différence entre YouTube et YouTube TV pour la Coupe du monde ?

Bien que les deux services appartiennent à Google, YouTube et YouTube TV offrent des expériences de visionnage très différentes aux fans qui suivront la Coupe du monde de la FIFA 2026.

La plateforme YouTube standard propose du contenu numérique gratuit : aperçus en direct, temps forts, Shorts, analyses d’après-match, reportages de créateurs et, éventuellement, certains matchs diffusés gratuitement selon les accords avec les diffuseurs locaux. Conçue comme une plateforme mondiale et facilement accessible, elle ne requiert aucun abonnement.

YouTube TV est un service de streaming TV payant, réservé au territoire américain. Contrairement aux plateformes proposant seulement des extraits, il donne accès aux retransmissions intégrales des matchs de la Coupe du monde diffusés sur les chaînes officielles FOX, FS1, Telemundo et Universo.

Pour qui veut suivre l’intégralité de la compétition, de la cérémonie d’ouverture à la finale, YouTube TV s’impose comme une alternative directe à l’abonnement câble, tandis que l’application YouTube principale reste un complément gratuit.

YouTube TV diffusera-t-il l’intégralité des matchs de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

Les abonnés américains y verront donc l’intégralité de la Coupe du monde de la FIFA 2026, à condition de souscrire un forfait incluant les diffuseurs officiels du tournoi.

YouTubeTV propose les chaînes FOX et FS1 pour la couverture en anglais, tandis que Telemundo et Universo assurent les retransmissions en espagnol durant toute la compétition. Avec 104 matchs au programme du tournoi élargi de 2026, la plateforme offre aux abonnés un point d’accès unique pour suivre chaque rencontre en direct, sans avoir recours à un abonnement câble traditionnel.

Autre atout majeur, la fonction Cloud DVR illimitée permet d’enregistrer chaque rencontre pour la visionner plus tard, tandis que l’option « Key Plays » offre de revenir instantanément sur les temps forts si l’on arrive après le coup d’envoi.

Si YouTube TV assure une couverture complète aux États-Unis, les téléspectateurs internationaux devront se tourner vers les détenteurs de droits locaux et les accords de diffusion en vigueur dans leur pays respectif.

Reste à savoir si le service sera accessible au-delà des frontières américaines.

La couverture deYouTube s’étendra bien au-delà des États-Unis, de nombreux diffuseurs internationaux devant utiliser la plateforme pour proposer des contenus liés aux matchs durant tout le tournoi.

Dans diverses régions d’Europe, d’Afrique, d’Asie, du Moyen-Orient et d’Amérique du Sud, les détenteurs officiels de droits s’apprêtent à proposer plusieurs niveaux de couverture sur YouTube : temps forts, conférences de presse, émissions d’analyse, interviews de joueurs et, dans certains cas, des directs. Le contenu accessible variera sensiblement selon les accords de licence locaux de chaque diffuseur.

Des diffuseurs tels que SuperSport en Afrique du Sud, beIN Sports au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, ainsi que plusieurs chaînes sportives régionales en Asie et en Amérique du Sud utiliseront YouTube comme plateforme numérique secondaire pour enrichir leur couverture télévisée principale pendant la compétition.

De fait, YouTube devrait s’imposer comme l’une des destinations numériques majeures pour le contenu complémentaire de la Coupe du monde, en particulier auprès des publics mobiles et des jeunes.

Reste à savoir si les diffusions de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sur YouTube feront l’objet d’un géoblocage.

Certaines diffusions de la Coupe du monde et certains contenus en direct sur YouTube seront soumis à des restrictions géographiques, en fonction des droits de diffusion régionaux. Si le partenariat entre la FIFA et YouTube élargit l’accès mondial à la couverture du tournoi, la disponibilité restera soumise aux accords locaux sur les droits médiatiques, qui précisent ce qui peut être diffusé dans chaque pays.

Par conséquent, les téléspectateurs de certaines régions pourront accéder à des diffusions en direct gratuites des matchs, tandis que d’autres ne pourront voir que des temps forts et des contenus courts. Ces restrictions varieront selon les diffuseurs et les territoires tout au long du tournoi.

Les supporters qui voyagent et souhaitent suivre la couverture de leur pays d’origine, ou contourner les blocages géographiques, pourront utiliser un VPN pour continuer à accéder légalement aux diffusions habituelles de la Coupe du monde.

Quelles chaînes YouTube diffuseront du contenu sur la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

La chaîne YouTube officielle de la FIFA devrait jouer un rôle central en diffusant des temps forts, des archives, des reportages exclusifs, des interviews et une couverture numérique en avant-première de l’intégralité de la compétition.

Outre la chaîne officielle de la FIFA, les diffuseurs régionaux doivent également publier du contenu lié à la Coupe du monde sur leurs comptes YouTube certifiés. Sont concernés, selon les territoires, les chaînes gérées par FOX Soccer, Telemundo Deportes, beIN Sports, SuperSport, JTBC, KBS et d’autres détenteurs officiels de droits.

La couverture variant selon les pays, il est conseillé aux supporters de s’abonner à la fois à la chaîne YouTube de la FIFA et à celle de leur diffuseur local avant le tournoi, afin de ne pas manquer les avant-premières en direct, les résumés et d’éventuelles rencontres diffusées gratuitement.

Peut-on suivre la Coupe du monde sur YouTube via un mobile, une Smart TV ou une console ?

L’application YouTube sera disponible sur un large éventail d’appareils pendant la Coupe du monde de la FIFA 2026, ce qui en fera l’un des moyens les plus accessibles pour les fans de suivre le contenu du tournoi partout dans le monde.

Les spectateurs pourront accéder aux diffusions en direct et aux temps forts de la Coupe du monde via leurs smartphones, tablettes, navigateurs de bureau, téléviseurs connectés, Android TV, Apple TV, appareils compatibles Chromecast et consoles de jeux telles que PlayStation et Xbox. Cette flexibilité leur permettra de passer aisément du visionnage sur mobile à une expérience sur grand écran tout au long du tournoi.

Aux États-Unis, les abonnés à YouTube TV pourront par ailleurs visionner l’intégralité des rencontres sur tous ces appareils via l’application YouTube TV, garantissant ainsi une flexibilité maximale aux supporters qu’ils soient à domicile ou en déplacement.