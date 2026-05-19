Comment regarder et suivre en direct la Coupe du monde de football 2026 sur TikTok

La Coupe du monde de la FIFA 2026 s’apprête à accélérer la transition vers les contenus numériques courts, TikTok se voyant confier un rôle officiel élargi dans la couverture du tournoi. Si les retransmissions intégrales de 90 minutes resteront disponibles sur les plateformes traditionnelles, un partenariat historique avec la FIFA positionne TikTok comme une destination incontournable pour les extraits de matchs en temps réel, l’accès aux coulisses et les activités des diffuseurs officiels.
GOAL vous explique comment suivre le tournoi sur TikTok, qui sont les détenteurs de droits régionaux et quels contenus seront disponibles tout au long de la compétition.
Peut-on regarder la Coupe du monde de la FIFA 2026 en direct sur TikTok ?
TikTok ne proposera pas de diffusions intégrales et autonomes des rencontres. En revanche, en tant que plateforme privilégiée de la FIFA, les diffuseurs régionaux agréés pourront transmettre des extraits de matchs en direct au sein de l’espace dédié à la Coupe du monde sur l’application.
Pour suivre un match dans son intégralité, les supporters devront donc toujours se tourner vers la télévision ou les plateformes de streaming officielles. Les directs TikTok viennent compléter ces diffusions en offrant une découverte en temps réel et une expérience second écran résolument mobile.
Comment trouver l’espace dédié à la Coupe du monde sur TikTok ?
Pour accéder à l’espace dédié, ouvrez l’application TikTok et saisissez « Coupe du monde »,« Coupe du monde de la FIFA » ou « Coupe du monde 2026 » dans la barre de recherche. La bannière officielle et certifiée du tournoi, ainsi que la page dédiée, s’afficheront tout en haut de vos résultats de recherche.
L’accès au contenu de la Coupe du monde sur TikTok est-il gratuit ?
Oui : l’accès au hub officiel, au contenu des créateurs et aux extraits des diffuseurs est entièrement gratuit. Toutefois, pour regarder les matchs en intégralité sur les plateformes de streaming supplémentaires répertoriées dans notre guide, un abonnement payant ou une licence de télévision régionale peut être requis.
Guide de visionnage de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sur TikTok.
Région / Pays
Diffuseur(s) officiel(s)
Autres plateformes de streaming
Australie
SBS
SBS On Demand
Brésil
Grupo Globo / CazéTV
Globoplay
Canada
Bell Média (TSN, CTV, RDS)
TSN Direct, RDS Direct
France
beIN Sports / M6
beIN CONNECT, 6play
Allemagne : ARD / ZDF / Magenta Sport
ARD / ZDF / Magenta Sport
ZDF Mediathek, MagentaTV
Inde et Asie du Sud
Viacom18 / JioCinema
JioCinema
Italie
RAI / DAZN
RaiPlay et l’application DAZN.
Japon : DAZN / NHK / Nippon TV / Fuji TV
DAZN / NHK / Nippon TV / Fuji TV
DAZN, NHK+
Mexique
TelevisaUnivision / TV Azteca
ViX
MENA
beIN Sports
beIN CONNECT
Nouvelle-Zélande
TVNZ
TVNZ+
Portugal
Sport TV / LiveModeTV
Application Sport TV
Afrique du Sud
SuperSport / SABC
DStv Stream, SABC+ et Showmax.
Corée du Sud
JTBC / KBS
applications de streaming régionales et NAVER Sports.
Espagne
RTVE et DAZN
RTVE Play et l’application DAZN.
Afrique subsaharienne
New World TV / SuperSport
Plateformes de streaming régionales
Royaume-Uni
BBC / ITV
BBC iPlayer, ITVX
États-Unis
FOX Sports / Telemundo
Fubo, Peacock, Tubi
Comment suivre la Coupe du monde de la FIFA 2026 sur TikTok
Les supporters peuvent suivre la compétition via le Hub officiel de la Coupe du monde de la FIFA 2026 en recherchant le nom du tournoi ou en suivant les pages des diffuseurs certifiés. Ces pages centraliseront les contenus tout au long de la compétition, notamment :
Les Correspondants Créateurs Officiels : un réseau international de 30 créateurs spécialisés, présents dans les villes hôtes, qui livreront des images exclusives des centres d’entraînement, des centres de presse et des arrivées des équipes.
Activités des diffuseurs : des comptes médias vérifiés diffusant les buts en direct, les temps forts et les analyses d’après-match.
Archives : des images sous licence mêlant moments historiques du tournoi et actions de la compétition 2026.
La plateforme propose également des informations localisées, les calendriers des matchs et des filtres interactifs pour aider les utilisateurs à personnaliser leur flux du tournoi.
Les vidéos de la Coupe du monde sur TikTok seront-elles géo-bloquées ?
Si le contenu général des créateurs, les tendances et les réactions des fans sont accessibles partout, les temps forts officiels, les buts en direct et les fenêtres de streaming publiés par les détenteurs de droits régionaux peuvent être soumis à des restrictions géographiques dans certains pays en raison des accords de diffusion internationaux.