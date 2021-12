Comment Ralf Rangnick s'est-il retrouvé sur le banc de Manchester United ?

Ralf Rangnick a fait ses premiers pas dans le football anglais à l'âge de 21 ans, en 1979, lorsqu'il s'est fait casser une côte lors de sa première apparition pour le Southwick FC, une équipe amateure.

Il espère que son deuxième contact avec le football anglais sera un peu plus doux, car l'Allemand est désormais à la tête de Manchester United, qui se déplace à Norwich ce samedi (18h30).

Cela peut paraître cliché, mais lorsque Rangnick sortira à Old Trafford, ce sera un rêve devenu réalité, un accomplissement. Il a toujours voulu un emploi en Angleterre, mais il fallait que ce soit le bon.

Il a discuté avec Marina Granovskaia, directrice de Chelsea, de la possibilité de prendre la direction de l'équipe, mais il a refusé parce qu'on ne lui proposait que quatre mois à la tête de l'équipe.

Même lorsque Manchester United lui a rendu visite la semaine dernière, il y a eu des réserves initiales parce qu'on lui proposait à nouveau un poste intérimaire, mais cette fois pour six mois.

Cependant, lorsqu'Ed Woodward lui a proposé un rôle de consultant pour deux ans au sein du club, Rangnick a estimé que le moment était enfin venu pour lui de revenir en Angleterre.

Son histoire d'amour avec le football anglais commence alors qu'il fréquente l'université du Sussex.

Rangnick étudiait alors l'anglais et l'éducation physique à l'université de Stuttgart et passait son année à l'étranger à Brighton.

Il est devenu un habitué du Goldstone Ground mais se rendait souvent à Londres pour voir Arsenal et Tottenham, tandis qu'il faisait parfois le voyage jusqu'à Liverpool pour voir Everton en action à Goodison Park.

"Ralf était un fan des Anglais", a déclaré à GOAL l'entraîneur de Saint-Gall Peter Ziedler, qui a étudié avec Rangnick.

"Il regardait surtout les matchs anglais. Entraîner en Angleterre était un rêve pour lui."

Zeidler a passé trois ans en tant qu'assistant de Rangnick à Hoffenheim entre 2008 et 2011 et lorsque les deux hommes étaient en voyage, que ce soit pour des matchs ou des missions de repérage, Rangnick cherchait un journal anglais à l'aéroport pour rattraper les résultats.

"Il pouvait vous donner tous les clubs de la troisième division anglaise", ajoute Zeidler.

Même lorsque Rangnick était au Lokomotiv Moscou, où il a pris un poste de directeur des sports et du développement cet été, il parlait toujours à ses amis d'un transfert en Angleterre.

"Il y a quelques semaines, il me disait que nous devrions prendre un club de Ligue 1 ou de Ligue 2 et faire la même chose qu'avec Hoffenheim ou Salzbourg et Leipzig", a révélé Zeidler.

"Il est fasciné par l'Angleterre, par la langue et par le football anglais. Dans ce genre de contexte, on a toujours tendance à exagérer, à dire que c'est un rêve qui se réalise. Mais, pour lui, c'est la vérité.

"Il a toujours admiré le Arsenal d'Arsène Wenger et son utilisation des jeunes joueurs. Quand nous étions à Hoffenheim de 2008 à 2011, il a toujours voulu faire ce que faisait Arsène."

Son penchant à faire jouer de jeunes joueurs une bonne nouvelle pour ceux de l'académie de United, qui sont fiers, à juste titre, de leur longue et fière tradition de produire des joueurs de l'équipe première.

Cependant, avant de commencer à donner la priorité à la prochaine génération de stars, il doit d'abord faire en sorte que l'équipe se reprenne.

Rangnick a rencontré les joueurs à Carrington il y a dix jours avant de prendre ses fonctions, mais il avait déjà une idée de la tâche qui l'attend, ayant assisté à leurs cinq derniers matchs de Premier League.

Il était présent lors de la victoire 3-2 contre Arsenal et a passé la majeure partie du match à prendre des notes.

"Le match d'hier [contre Arsenal] était excitant pour les fans, mais même pour moi, en tant que futur entraîneur, ce n'est pas le genre de match dont nous avons besoin tous les jours parce que le football, pour moi, c'est minimiser le facteur de coïncidence et avoir le contrôle et gagner le contrôle d'un match", a déclaré Rangnick lors de sa première conférence de presse.

"C'est ça le football, ce dont il s'agit. C'est mon approche et je vais essayer d'aider ces joueurs exceptionnels et talentueux à essayer de rester loin de leur propre but."

L'homme de 63 ans a fait une bonne première impression auprès de tous ceux qui l'ont rencontré depuis quatre jours qu'il est à Manchester.

Il est apparu comme intelligent, calme, décontracté et bien informé au cours d'une conférence de presse d'une demi-heure à Old Trafford.

Il a commencé par une plaisanterie sur la précocité de la rencontre, il a répondu avec légèreté à une question sur la signature d'Erling Haaland mais, surtout, il a été clair dans ses objectifs pour cette équipe.

Parlez à tous ceux qui ont joué sous les ordres de Rangnick ou qui ont travaillé en étroite collaboration avec lui et le thème commun est que le travail acharné est la clé.

Il est méticuleux dans les détails et dans la mise en œuvre de sa philosophie. Dans ses clubs précédents, il avait installé un compte à rebours sur le terrain d'entraînement, qui était utilisé pour un jeu appelé "la règle des huit secondes".

Les joueurs peuvent entendre le tic-tac et savent qu'ils doivent récupérer le ballon dans les 8 secondes, ou s'ils ont la possession du ballon, ils doivent tirer au but dans les 10 secondes. Il n'y a aucun moyen de se cacher.

"Il est très exigeant, a déclaré à GOAL Andreas Beck, qui a travaillé avec Rangnick à Hoffenheim. Comme tous les bons entraîneurs que j'ai connus, il utilisait les pertes de balle pour vous enseigner. Avec le temps, j'ai vécu deux grandes années avec lui.

"Lorsque Ralf a intégré la Bundesliga, il a définitivement innové. Avec Hoffenheim, nous avons pratiqué un jeu de pression incroyable.

"C'était un style offensif, sans temps de respiration, toujours à la chasse et, au début, nous visions la première place. Personne ne connaissait Hoffenheim, mais c'était quelque chose de nouveau."

Ce style pressant que tant de grandes équipes pratiquent aujourd'hui n'est plus nouveau, bien sûr. C'est la façon dont Manchester City a dominé la Premier League au cours des dernières années et ce qui fait le succès de Liverpool sous la direction de Jurgen Klopp.

Cependant, malgré tous les discours sur le fameux "gegenpressing" de Rangnick, ce n'est pas la phrase qu'il a le plus répétée lors de sa conférence de presse de vendredi dernier. L'accent a plutôt été mis sur le contrôle, un aspect qui fait défaut à United depuis longtemps.

"Chaque fois que je suis venu dans d'autres clubs au milieu de la saison, ce qui a été le cas à Stuttgart ou à Schalke à deux reprises, vous devez vous assurer que vous avez la plus grande chance de gagner le prochain match, a-t-il expliqué. C'est de cela qu'il s'agit et ensuite, étape par étape, laisser les joueurs participer.

"Ils doivent m'accompagner, suivre non seulement mes instructions mais aussi adhérer à l'idée que je peux leur offrir la façon dont nous devrions jouer à l'avenir.

"C'est de cela qu'il s'agit. Cela doit se faire étape par étape. Cela ne peut pas se faire en un ou deux jours. Cela ne fonctionnera pas comme ça."

Avec si peu de temps sur le terrain d'entraînement pour mettre en œuvre ses idées sur cette équipe en raison du calendrier des rencontres, ce n'est pas une solution qui va venir rapidement. Ainsi, le plan, à court terme du moins, est de commencer à s'emparer des matchs.

"Je pense que pour prendre le contrôle, nous devons jouer de manière proactive, peu importe si nous avons le ballon nous-mêmes ou si l'autre équipe est en possession du ballon", a-t-il déclaré.

"Il s'agit d'aider l'équipe à jouer ensemble, c'est une question de solidarité, c'est aussi une question d'esprit d'équipe.

"Évidemment, ce n'est pas facile, je ne peux pas faire cela en une ou deux séances d'entraînement, ni même en une ou deux semaines.

"Il ne s'agit pas de jouer le pressing ou le contre-pressing pour le plaisir. Il s'agit de contrôle. C'est l'objectif principal."