L’homme de 47 ans s’est souvenu d’un épisode remontant à son époque comme adjoint de l’actuel entraîneur du Bayern, Vincent Kompany, au FC Burnley. Lors d’un voyage dans la capitale portugaise pendant la préparation de la saison, Bellamy a vu depuis le bus de l’équipe l’aéroport local être totalement bouclé en raison d’un dispositif de sécurité massif.

Les passagers et le staff ont d’abord supposé qu’il s’agissait d’une menace grave. Comme cela s’est toutefois révélé peu après, le déploiement de policiers et de barrages visait uniquement à protéger Cristiano Ronaldo.

« Quand nous sommes arrivés à l’aéroport, il y avait des policiers partout. L’aéroport était complètement bouclé », a raconté Bellamy. « Nous venions de Burnley et nous avons été traités un peu comme des VIP. Nous étions dans un car de voyage que nous avions loué, mais nous devions quand même emprunter un itinéraire précis pour rejoindre l’aéroport. »

L’ancien joueur de Premier League a poursuivi : « Il y avait partout des rangées de policiers et de voitures de police. Nous nous sommes dit : il s’est passé quelque chose, il doit y avoir une alerte ici. Tout était bouclé. Les gens dans le terminal, absolument tout. Nous ne pouvions pas descendre du bus et avons dû attendre ; nous pensions qu’il s’agissait d’une faille de sécurité ou de quelque chose comme ça. »

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Le FC Burnley doit attendre : Cristiano Ronaldo se promène dans un aéroport bouclé

Après environ un quart d’heure d’attente, la situation s’est éclaircie pour les occupants du bus. « Nous sommes restés bloqués dans le bus pendant dix, quinze minutes, puis soudain cette voiture est apparue. Elle s’est garée, un homme est descendu, est allé vers le coffre, en a sorti un sac à dos. Puis quelqu’un d’autre est descendu et a pris le sac à dos sur l’épaule. Et qui était-ce ? Ronaldo. »

Bellamy a ajouté : « Il marche tout seul, il y a de la police partout, et l’aéroport de Lisbonne est bouclé. Même les policiers prenaient des photos. Personne ne pouvait le déranger. »

L’effet de cette scène sur l’équipe de Burnley a été durable. « C’était la promenade la plus cool que j’aie jamais regardée pendant une minute. Nous étions tous assis dans le bus et sans voix. Tous ceux qui s’étaient plaints auparavant se sont tus immédiatement. C’était comme pour un président », a déclaré le Gallois. « Comment peut-on paralyser un aéroport entier ? Moi, je ne ferais même pas passer mon ordinateur à la douane à l’aéroport de Cardiff. Qu’est-ce que je viens de voir ? Je raconte cette histoire parce que ce type est tout simplement immense. C’était juste wow. Je suis tellement heureux d’avoir vécu ce moment, car il est plus qu’une simple superstar. »

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Combien de sélections Cristiano Ronaldo a-t-il disputées avec le Portugal ?

Bellamy et Ronaldo se sont affrontés pour la dernière fois sur un terrain durant leur carrière de joueur en octobre 2008. À l’époque, Ronaldo avait inscrit un doublé pour Manchester United lors de la victoire 2-0 contre West Ham United, où Bellamy était sous contrat. Jeudi soir, l’entraîneur a de nouveau retrouvé l’attaquant d’Al-Nassr, désormais âgé de 41 ans, qui disputait alors sa 234e sélection et joue pour la Seleçao depuis 24 ans. Le Portugal a remporté ce duel sur le score de 1-0, Ronaldo y a gâché une énorme occasion.

Malgré l’âge avancé du quintuple Ballon d’Or, Bellamy s’est dit peu surpris par le niveau que le joueur continue d’afficher. Ronaldo avait expliqué cet été que la Coupe du monde 2026 serait son dernier grand tournoi. Le moment exact de la fin de sa carrière n’est toutefois toujours pas fixé.

« Cela ne me surprend pas qu’il joue encore avec le professionnalisme dont il a toujours fait preuve », a déclaré Bellamy. « Cela tient aussi au fait qu’il est intelligent : il sait comment se préserver, il sait qu’il ne doit pas gaspiller son énergie à certains moments et il a toujours cet instinct de finisseur, et ça, on ne le perd jamais. Nous ne parlons pas seulement de l’un des plus grands joueurs de notre génération, mais de toutes les générations, quand on voit tout ce qu’il a accompli. »