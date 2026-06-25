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Comment obtenir vos places pour les 16es de finale du Brésil : tarifs des billets de la Coupe du monde, informations sur les matchs au stade de Houston, offres de dernière minute et plus encore

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Le Brésil s’apprête à disputer les huitièmes de finale de la Coupe du monde. Voici comment vous procurer vos billets.

Le Brésil se rendra à Houston lundi prochain pour entamer la phase à élimination directe, où les enjeux sont considérables, lors d’un match très attendu des seizièmes de finale.

Après avoir dominé le groupe C, la Seleção, armée de ses stars, aborde ces phases à élimination directe en tant que grande favorite à sa propre succession.

Elle croisera le fer avec le deuxième du groupe F, une formation expérimentée qui pourrait être le Japon, les Pays-Bas ou la Suède.

À quelle heure le coup d’envoi de ce 16^e de finale sera-t-il donné ?

Comment se procurer des places pour les 16es de finale de la Coupe du monde au Brésil ?

À ce jour, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde (notamment la prévente Visa, le tirage au sort anticipé et le tirage au sort aléatoire post-tirage) sont officiellement terminées.

Avec plus de 500 millions de demandes déjà traitées durant ces phases, la disponibilité des places en vente directe est désormais au plus bas.

Voici ce qu’il faut retenir :

  • La phase de vente de dernière minute a commencé le 1er avril. Il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi », avec confirmation immédiate. C’est la dernière chance d’acheter des places officielles directement auprès de la FIFA.
  • La plateforme de revente officielle de la FIFA est également ouverte ; elle constitue le seul canal agréé permettant aux supporters d’acheter ou de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à mesure que le tournoi approche.
  • Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à consulter les conditions de vente de ces sites.

Quel est le prix des billets pour les 16es de finale de la Coupe du monde au Brésil ?

La FIFA a mis en place une tarification variable pour le tournoi de 2026.

Les places pour la phase de groupes démarrent à 60 $ pour certaines catégories de supporters, tandis que les tarifs pour la finale s’élèvent jusqu’à 6 730 $. Ces montants peuvent encore grimper sur les plateformes de revente secondaire.

Prix des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

Dates

Tour / Division

Fourchette de prix officielle

Fourchette estimée sur le marché secondaire

28 juin – 3 juillet

Seizièmes de finale (sites très prisés)

225 $ – 540 $

550 – 3 200 € (moyenne : 1 250 €)

28 juin – 3 juillet

16es de finale (salles standard)

225 $ – 540 $

400 – 2 800 € (1 134 €)

4–7 juillet

Huitièmes de finale

240 – 640

650 € – 4 200 € (1 518 €)

9-11 juillet

Quarts de finale

450 € – 1 775 €

850 € – 5 500 € (2 348 €)

14–15 juillet

Demi-finales

930 $ – 3 295 $

1 500 $ – 9 500 $ (3 721 $)

18 juillet

Match pour la troisième place

250 $ – 800 $

500 $ – 3 500 $ (1 480 $)

19 juillet

Finale de la Coupe du monde de la FIFA (MetLife Stadium)

1 490 $ – 7 875 $

5 900 $ – 38 000 $+ (15 240 $)

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