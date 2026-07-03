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Comment obtenir vos places pour les 16es de finale de la Coupe du monde en Argentine : tarifs des billets, programme des matchs au Hard Rock Stadium, ventes de dernière minute et autres informations utiles

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L'Argentine s'est qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde. Voici comment vous pouvez vous procurer vos billets.

L'Argentine, championne du monde en titre, s'est officiellement qualifiée pour les huitièmes de finale, une phase à élimination directe où les enjeux sont considérables, après un début de parcours sans faute dans le groupe J.

La demande de billets atteint des sommets, les supporters se ruant pour réserver une place afin de voir Lionel Messi et ses coéquipiers en direct sous les projecteurs de Miami, dans ce tournoi à élimination directe.

À quelle heure l’Argentine entrera-t-elle en lice en 16es de finale de la Coupe du monde ?

Le match à élimination directe de l’Argentine en huitièmes de finale (match n° 86) débutera le vendredi 3 juillet à 18 h 00 (heure de la côte Est) au Hard Rock Stadium de Miami, en Floride, où elle affrontera le deuxième du groupe H.

Comment acheter des billets pour le match de l’Argentine en huitièmes de finale de la Coupe du monde ?

Les principales loteries officielles de billets (prévente Visa, tirage au sort anticipé et tirage au sort aléatoire post-tirage) sont désormais closes.

Avec plus de 500 millions de demandes traitées durant ces phases, la disponibilité des places en vente directe est désormais au plus bas.

Voici l’essentiel en bref :

  • La phase de vente de dernière minute a débuté le 1er avril. Il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont vendus strictement selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec confirmation immédiate. C’est la dernière occasion d’acheter des billets officiels directement auprès de la FIFA.
  • La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte : il s’agit désormais du seul canal agréé permettant aux supporters d’acheter ou de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à l’approche du tournoi.
  • Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente telles que StubHub pour dénicher des places de dernière minute. Vérifiez toujours les conditions générales de vente du site sur lequel vous achetez vos billets.

Combien coûtent les billets pour les 16es de finale de la Coupe du monde en Argentine ?

La FIFA a mis en place une tarification variable pour le tournoi de 2026.

Les places pour la phase de groupes étaient proposées à partir de 60 $ (pour certaines catégories de supporters), tandis que les tarifs pour la finale ont atteint jusqu’à 6 730 $ – sans compter les marchés secondaires et la revente, où les prix grimpent encore plus haut.

Prix des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

Dates

Phase / Catégorie

Fourchette de prix officielle

Fourchette estimée sur le marché secondaire

28 juin – 3 juillet

Seizièmes de finale (stades très prisés)

225 $ – 540 $

550 – 3 200 € (1 250 €)

28 juin – 3 juillet

Seizièmes de finale (stades standard)

225 $ – 540

400 – 2 800 € (1 134 €)

4–7 juillet

Huitièmes de finale

240 $ – 640

650 € – 4 200 € (1 518 €)

9-11 juillet

Quarts de finale

450 – 1 775 €

850 – 5 500 € (2 348 €)

14–15 juillet

Demi-finales

930 $ – 3 295 $

1 500 $ – 9 500 $ (3 721 $)

18 juillet

Match pour la troisième place

250 $ – 800

500 $ – 3 500 $ (1 480 $)

19 juillet

Finale de la Coupe du monde de la FIFA (MetLife Stadium)

1 490 $ – 7 875 $

5 900 $ – 38 000 $+ (15 240 $)

Argentine vs. à confirmer – Coupe du monde : tout ce qu’il faut savoir

Argentine vs. À confirmer : forme des équipes

ARG

ARG - Forme

HON
V2-0
ISL
V3-0
ALG
V3-0
AUT
V2-0
JOR
V1-3
But marqué (encaissé)
13/1
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
1/5
CPV

CPV - Forme

SER
V3-0
BMU
V3-0
ESP
N0-0
URU
N2-2
KSA
N0-0
But marqué (encaissé)
8/2
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
1/5

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