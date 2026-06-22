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Comment obtenir vos places pour le tour des 16es de finale au Mexique : tarifs des billets de la Coupe du monde, informations sur les matchs de l’Estadio Azteca, offres de dernière minute et plus encore

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Le Mexique s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde. Voici comment vous pouvez vous procurer vos billets.

Le Mexique disputera son match des seizièmes de finale mardi 30 juin à 19 h, à Mexico.

Elle y affrontera l’une des meilleures troisièmes des groupes C, E, F, H ou I, issue des repêchages. Ses adversaires potentiels sont l’Écosse, l’Équateur ou la Suède.

À quelle heure le Mexique entrera-t-il en lice en huitièmes de finale de la Coupe du monde ?

En tant que vainqueur du groupe A, le Mexique disputera son match des seizièmes de finale mardi 30 juin. Le coup d’envoi est prévu à 19 h, heure locale, au stade de Mexico.

Comment se procurer des billets pour le match du Mexique en huitièmes de finale de la Coupe du monde ?

Les principales loteries officielles de la Coupe du monde – prévente Visa, tirage au sort anticipé et tirage au sort aléatoire post-tirage – sont désormais closes.

Avec plus de 500 millions de demandes déjà traitées durant ces phases, la disponibilité des places en vente directe est désormais au plus bas.

Voici ce qu’il faut retenir :

  • La phase de vente de dernière minute a commencé le 1er avril : les billets y sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi », avec confirmation immédiate. Il s’agit de la dernière chance d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA.
  • La plateforme de revente officielle de la FIFA est également ouverte : il s’agit du seul canal agréé où les supporters peuvent acheter ou céder des billets vérifiés à des tarifs encadrés, à mesure que le tournoi approche.
  • Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à consulter les conditions de vente avant toute transaction.

Combien coûtent les billets pour les 16es de finale de la Coupe du monde au Mexique ?

La FIFA a mis en place une tarification variable pour le tournoi de 2026.

Les places pour la phase de groupes étaient proposées à partir de 60 $ (pour certaines catégories de supporters), tandis que les tarifs pour la finale culminent à 6 730 $. Ces montants ne tiennent pas compte des majorations pratiquées sur les plateformes de revente secondaire.

Prix des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

Dates

Étape / Catégorie

Fourchette de prix officielle

Fourchette estimée sur le marché secondaire

28 juin – 3 juillet

Seizièmes de finale (sites très prisés)

225 $ – 540 $

550 – 3 200 € (moy. 1 250 €)

28 juin – 3 juillet

16es de finale (salles standard)

225 $ – 540 $

400 – 2 800 € (1 134 €)

4–7 juillet

Huitièmes de finale

240 – 640 €

650 € – 4 200 € (1 518 €)

9-11 juillet

Quarts de finale

450 € – 1 775 €

850 € – 5 500 € (2 348 €)

14–15 juillet

Demi-finales

930 $ – 3 295 $

1 500 $ – 9 500 $ (3 721 $)

18 juillet

Match pour la troisième place

250 $ – 800 $

500 $ – 3 500 $ (1 480 $)

19 juillet

Finale de la Coupe du monde de la FIFA (MetLife Stadium)

1 490 $ – 7 875 $

5 900 $ – 38 000 $+ (15 240 $)

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