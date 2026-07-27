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Comment obtenir vos places pour le Community Shield 2026 : billets Arsenal - Manchester City, tarifs dernière minute à Cardiff et plus encore

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Arsenal vs Manchester City
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Voici comment assister au match d’ouverture de la saison à Cardiff

La rivalité entre Arsenal et Manchester City s’est intensifiée ces derniers temps, et les deux géants de la Premier League s’affronteront à nouveau le 16 août à Cardiff. Les champions en titre et les vainqueurs de la FA Cup visent le Community Shield, et vous pourriez être présent pour assister à ce choc épique.

Le Weeknd se produisant au stade de Wembley du 14 au 19 août, le Community Shield fait donc son retour au Millennium Stadium pour la première fois depuis 2006.

Les deux clubs s’étaient déjà retrouvés en 2023 pour le Community Shield : menés tardivement, les Gunners avaient égalisé par Leandro Trossard à la 101^e minute. Les Gunners ont ensuite transformé leurs quatre penalties, tandis que City en manquait deux, et ont ainsi remporté le Community Shield.

Laissez GOAL vous guider à travers toutes les informations essentielles concernant les billets pour le Community Shield, notamment comment les acheter, leur prix et bien plus encore.

Quand aura lieu le Community Shield 2026 : Arsenal vs Manchester City ?

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Community Shield - Finale
Principality Stadium

Comment acheter des billets pour le Community Shield 2026 : Arsenal - Manchester City

Les abonnés des deux clubs ont pu se procurer des places via les portails officiels d’Arsenal et de Manchester City. Les non-abonnés ont pu passer par les partenaires hospitalité officiels ou par des plateformes de revente agréées telles que StubHub.

Chaque club dispose d’environ 26 000 billets pour le Millennium Stadium, commercialisés par paliers selon le statut des abonnés : les supporters de Manchester City peuvent se connecter dès le 16 juillet, ceux d’Arsenal à partir du 20 juillet.

Combien coûtent les billets pour le Community Shield 2026 : Arsenal vs Manchester City ?

Les billets officiels, vendus au tarif facial, oscillaient entre 30 £ et 75 £ pour les adultes, selon la répartition suivante :

  • Premium : 75 £
  • Catégorie 1 : 55 £
  • Catégorie 2 : 45 £
  • Catégorie 3 : 35 £
  • Catégorie 4 : 30 £
  • Fauteuil roulant / Accessibilité : 30 £

À noter : des tarifs réduits sont proposés aux « plus de 65 ans » et aux « moins de 16 ans ».

Pour plus d’informations, consultez régulièrement les portails de billetterie des deux clubs à l’approche de la rencontre, ou visitez les plateformes de revente officielles telles que StubHub afin de connaître les disponibilités actuelles.

Où se déroulera le Community Shield 2026 entre Arsenal et Manchester City ?

Millennium Stadium (Cardiff)

Le Millennium Stadium (rebaptisé Principality Stadium en 2016 pour des raisons de sponsoring) est l’enceinte nationale du Pays de Galles. Situé à Cardiff, il peut accueillir plus de 73 000 spectateurs. Outre le fait d’abriter l’équipe nationale galloise de rugby à XV, il a également accueilli des rencontres internationales de l’équipe nationale de football.

Construit à l’origine pour la Coupe du monde de rugby de 1999, il a accueilli son premier test-match international en juin 1999, lorsque le Pays de Galles a battu l’Afrique du Sud. Pendant la rénovation de Wembley au tournant du millénaire, le stade a également pris le relais pour les compétitions de football, accueillant les finales de la FA Cup, de la League Cup et des barrages de la Football League, ainsi que des rencontres du Community Shield.

Lors des six éditions disputées au Millennium Stadium entre 2001 et 2006, Arsenal y a pris part à quatre reprises, remportant deux victoires (1-0 contre Liverpool en 2002 et 3-1 contre Manchester United en 2004) et terminant deux fois vice-champion. Si les Citizens découvrent le Community Shield à Cardiff, ils y ont déjà joué, en 2003, un match de qualification pour la Coupe UEFA face au club gallois Total Network Solutions (TNS), remporté 2-0.

Qui sont les derniers vainqueurs du Community Shield ?

Année

Vainqueurs

Finalistes

Résultat

2025

Crystal Palace

Liverpool

3-2 (tirs au but)

2024

Manchester City

Manchester United

7-6 (t.a.b.)

2023

Arsenal

Manchester City

4-1 (aux tirs au but)

2022

Liverpool

Manchester City

3-1

2021

Leicester City

Manchester City

1-0

2020

Arsenal

Liverpool

5-4 (tirs au but)

2019

Manchester City

Liverpool

5-4 (t. a. b.)

2018

Manchester City

Chelsea

2-0

2017

Arsenal

Chelsea

4-1 (tirs au but)

2016

Manchester United

Leicester City

2-1

Community Shield 2026 : Arsenal - Manchester City - Tout ce qu'il faut savoir

Arsenal - Manchester City : forme actuelle

ARS

ARS - Forme

ATM
V1-0
WHU
V0-1
BUR
V1-0
CRY
V1-2
PSG
D1-1
But marqué (encaissé)
6/2
Matchs avec plus de 2,5 buts
1/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
MCI

MCI - Forme

BRE
V3-0
CRY
V3-0
CHE
V0-1
BOU
N1-1
AVL
D1-2
But marqué (encaissé)
9/3
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Arsenal - Manchester City : bilans des confrontations récentes

ARS

Derniers matches

MCI

1

2

Nuls

2

Victoires

9

Buts marqués

8
Match à plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Arsenal - Manchester City : actualités des équipes

Arsenal vs Manchester City Équipes probables

Arsenal crest
Arsenal
ARS
Formation
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Manchester City crest
Manchester City
MCI

Entraineur

  • M. Arteta


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