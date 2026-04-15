Comment obtenir vos billets pour Manchester City - Southampton : tarifs, informations sur la demi-finale de la FA Cup, horaire du coup d’envoi et autres détails utiles

Manchester City accueille Southampton au stade de Wembley, à Londres, le samedi 25 avril, pour une demi-finale de la FA Cup qui s'annonce passionnante, avec une place en finale prestigieuse à la clé.

Actuellement deuxième de Premier League, Manchester City affronte un Southampton quatrième de Championship, promesse d’une demi-finale sous haute tension.

GOAL vous indique où les acheter et à quel prix.

À quelle heure le coup d’envoi est-il prévu ?

Comment acheter vos places pour Manchester City - Southampton en Coupe d’Angleterre ?

Pour obtenir votre place pour cette demi-finale de la FA Cup au stade de Wembley, vous devez répondre aux critères de vente spécifiques définis par chaque club. La billetterie est exclusivement disponible sur les sites officiels des deux équipes.

Chaque club dispose d’un contingent de 33 350 billets.

Les abonnés de Manchester City peuvent actuellement profiter d’une phase de vente supplémentaire pour réserver jusqu’à deux places pour leurs proches.

La période de réservation vient de s'ouvrir pour tous les abonnés de Southampton pour la saison 2025/26, qui peuvent désormais réserver leur place dans la tribune West End.

Si vous n’êtes pas abonné, pas de panique : les membres du club pourront acheter leurs places le 16 avril, et une vente générale est prévue le vendredi 17.

Combien coûtent les billets pour le match Manchester City vs Southampton en FA Cup ?

Les places pour cette demi-finale de la FA Cup, qui oppose Manchester City à Southampton sur la pelouse de Wembley, sont réparties en plusieurs catégories : comptez à partir de 30 £ pour une tribune adulte standard et jusqu’à 150 £ pour un siège premium.

D’autres frais peuvent s’appliquer :

Frais de réservation : Comptez des frais administratifs minimes par place (Southampton applique 2,50 £ ; Manchester City ajuste ses frais selon le type d’abonnement).

Comptez des frais administratifs minimes par place (Southampton applique 2,50 £ ; Manchester City ajuste ses frais selon le type d’abonnement). Tarifs réduits : ils s’appliquent généralement aux supporters de 65 ans et plus ainsi qu’aux moins de 18 ans. Certains clubs proposent également un tarif « jeune adulte » pour les 18-21 ans dans certaines zones.

: ils s’appliquent généralement aux supporters de 65 ans et plus ainsi qu’aux moins de 18 ans. Certains clubs proposent également un tarif « jeune adulte » pour les 18-21 ans dans certaines zones. Formules hospitalité VIP (repas et places de catégorie 2) : à partir de 250 à 300 £, jusqu’à 650 £ + TVA pour des loges avec service complet.

VIP (repas et places de catégorie 2) : à partir de 250 à 300 £, jusqu’à 650 £ + TVA pour des loges avec service complet. Les places debout en tribunes 2, 3 et 4 (niveaux 1 et 5) sont accessibles aux supporters âgés d’au moins 12 ans.

Que attendre de la rencontre Manchester City - Southampton ?

Si Southampton joue actuellement en deuxième division, le club a déjà démontré cette saison qu’il pouvait tenir tête à l’élite. Les Saints se sont qualifiés pour Wembley après une victoire éclatante 2-1 contre Arsenal le 4 avril, un résultat qui a secoué le football anglais.

L’équipe de Russell Martin aborde cette demi-finale forte d’une victoire sans appel 3-0 contre les Blackburn Rovers le 14 avril, prouvant ainsi qu’elle possède les qualités offensives nécessaires pour faire mal à ses adversaires de première division.

Manchester City, maître des grands rendez-vous, arrive avec un élan impressionnant après avoir écrasé Chelsea 3-0 à Stamford Bridge le 12 avril.

Pour les Citizens, cette rencontre représente un obstacle majeur sur la route d’un nouveau trophée national.

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