Manchester City accueille Aston Villa à l’Etihad Stadium le dimanche 24 mai, dans un match décisif qui pourrait sceller le sort du titre lors de la dernière journée.

Les Citizens, actuels deuxièmes de Premier League, ne comptent que trois points de retard sur le leader Arsenal et disposent d’un match en moins, promettant une course au titre haletante jusqu’à la dernière seconde.

GOAL vous indique comment obtenir vos places, où les acheter et à quel prix.

Quand le match Manchester City - Aston Villa en Premier League aura-t-il lieu ?

Premier League - Premier League Etihad Stadium

Comment acheter des billets pour assister à Manchester City - Aston Villa en Premier League ?

Plusieurs options de billetterie sont proposées pour les rencontres de Premier League : billets à l’unité, abonnements saison ou formules hospitalité, toutes accessibles via le portail officiel du club.

Les clubs anglais distribuent généralement les places en trois temps :

Tout d’abord, les abonnés sont prioritaires. Ensuite, aux abonnés ayant déjà assisté à des matchs à domicile, selon leur nombre de points de fidélité. Enfin, le grand public peut accéder aux places restantes lors de la vente générale.

Pour les billets de dernière minute, les supporters se tournent souvent vers des plateformes de revente telles que StubHub.





Que attendre du match Manchester City - Aston Villa ?

Les Citizens, emmenés par Pep Guardiola, ont retrouvé leur efficacité et viennent de revenir à hauteur des Gunners au classement.

Pourtant, Aston Villa n’entend pas jouer les simples figurants : l’équipe d’Unai Emery, l’une des plus régulières cette saison, est engagée dans une lutte acharnée avec Liverpool et Manchester United pour une place dans le top 4.

Tous les regards seront tournés vers Erling Haaland, qui vise un nouveau Soulier d’or et voudra gonfler son total après une prestation discrète lors du match aller.

Chez les Villans, Ollie Watkins demeure la principale menace en contre-attaque, prêt à exploiter la moindre hésitation de la arrière des Citizens.

Combien coûtent les billets pour le match Manchester City - Aston Villa en Premier League ?

Le prix des places varie considérablement : la plupart des clubs pratiquent des tarifs différenciés selon l’âge (adultes, juniors, étudiants, seniors), même si ces catégories varient d’une équipe à l’autre.

L’emplacement des sièges et la tribune sélectionnée font également varier le tarif : les places offrant la meilleure vue sont logiquement plus onéreuses. Enfin, certains clubs classent les rencontres par catégories ; ainsi, les affiches de prestige contre des adversaires de renom sont souvent placées en catégorie supérieure, avec des prix qui s’envolent en conséquence.

La Premier League a plafonné le prix des billets pour les matchs à l’extérieur à 30 £. Pour payer moins cher, renseignez-vous sur les rencontres à l’extérieur de votre équipe et tentez de vous procurer ces places.

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