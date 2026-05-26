Comment obtenir vos billets pour les matchs de la Coupe du monde 2026 au Canada : informations sur les stades, calendrier des rencontres à Toronto et à Vancouver, et bien plus encore

Les amateurs de football canadien attendent avec impatience le 12 juin, jour où l’équipe nationale, les « Canucks », entamera sa campagne pour la Coupe du monde 2026 à Toronto. Les hôtes entendent écrire un nouveau chapitre de l’histoire du tournoi.

D’autres affiches degroupe sont également programmées au Canada : Allemagne-Côte d’Ivoire à Toronto, Nouvelle-Zélande-Belgique à Vancouver et Égypte-Nouvelle-Zélande.

Quand les matchs de la Coupe du monde 2026 auront-ils lieu au Canada ?

Le pays accueillera au total 13 rencontres (10 en phase de groupes et 3 en phase à élimination directe). Voici le calendrier complet des matchs, aux heures locales :

Comment acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 au Canada ?

À ce jour, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde (notamment la prévente Visa, le tirage au sort anticipé et le tirage au sort aléatoire post-tirage) sont officiellement terminées.

Avec plus de 500 millions de demandes déjà traitées durant ces phases, la disponibilité des places en vente directe est désormais au plus bas.

Voici ce que vous devez savoir en bref :

La phase de vente de dernière minute est ouverte depuis le 1^(er) avril. Contrairement aux étapes précédentes, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. C’est la dernière chance d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA.

est ouverte depuis le 1^(er) avril. Contrairement aux étapes précédentes, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. C’est la dernière chance d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA. La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit du seul site agréé où les supporters peuvent acheter ou vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à mesure que le tournoi approche.

est également ouverte ; il s’agit du seul site agréé où les supporters peuvent acheter ou vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à mesure que le tournoi approche. Les supporters peuvent aussi consulter des plateformes derevente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à lire attentivement les conditions générales de vente de chaque site.

Quels sont les prix des billets pour la Coupe du monde 2026 au Canada ?

Au Canada, les billets sont répartis en quatre catégories principales :

Catégorie 1 : places les plus onéreuses, situées en bas de tribune.

places les plus onéreuses, situées en bas de tribune. Les catégories 2 et 3 offrent une excellente visibilité sur l’ensemble de la pelouse.

offrent une excellente visibilité sur l’ensemble de la pelouse. Catégorie 4 : les places les plus économiques, généralement situées en haut des tribunes.

Les tarifs estimés varient selon les stades, comme suit :

Catégorie Fourchette de prix des billets Phase de groupes (hors pays hôte) 60 $ – 620 $ Phase de groupes (matchs du Canada, des États-Unis et du Mexique) 75 $ – 2 735 $ Seizièmes de finale 105 $ – 750 $ Huitièmes de finale 170 $ – 980 $

Les stades canadiens accueillant la Coupe du monde 2026 abriteront ces rencontres.

Les rencontres se tiendront dans deux stades emblématiques :

BC Place (Vancouver) : 54 000 places.

54 000 places. BMO Field (Toronto) : 45 000 places.

Que peuvent espérer les spectateurs des matchs de la Coupe du monde au Canada ?

Si le hockey sur glace demeure le sport roi au Canada, le football s’apprête à voler la vedette cet été. L’équipe nationale, en plein essor au classement FIFA, vise une deuxième participation consécutive à la phase finale de la Coupe du monde.

Sous la houlette de l’entraîneur Jesse Marsch, les « Canucks » ont affiché un niveau de forme prometteur, atteignant les demi-finales de la Copa América 2024 et signant des victoires encourageantes face aux États-Unis.

Avec l’Égypte, le Sénégal, le Panama et la Nouvelle-Zélande également en lice sur le sol canadien, tous les ingrédients sont réunis pour un festival de football inoubliable.