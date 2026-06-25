Le Maroc s'envolera pour Guadalajara lundi prochain, après avoir officiellement décroché sa place, âprement disputée, pour les 16es de finale, une phase à élimination directe où les enjeux sont considérables.

Deuxièmes du groupe C derrière le Brésil, les Lions de l’Atlas ont brillé lors de la phase de groupes grâce à une solidité et une efficacité qui confirment leur statut de puissance majeure sur la scène internationale.

Ils se préparent désormais à un choc à élimination directe contre le puissant vainqueur du groupe F, où la moindre erreur pourrait mettre fin à leur parcours historique dans le tournoi.

À quelle heure le Maroc entrera-t-il sur la pelouse pour son huitième de finale de la Coupe du monde ?

Coupe du monde - Phase Finale Monterrey Stadium

Comment se procurer des places pour le match des huitièmes de finale du Maroc ?

Les principales loteries officielles de la Coupe du monde – prévente Visa, tirage au sort anticipé et tirage au sort aléatoire post-tirage – sont désormais closes.

Avec plus de 500 millions de demandes déjà traitées durant ces phases, la disponibilité des places en vente directe est désormais au plus bas.

Voici l’essentiel en bref :

La phase de vente de dernière minute a commencé le 1er avril. Il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la dernière chance d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA.

La plateforme de revente officielle de la FIFA est également ouverte : il s’agit du seul canal agréé permettant aux supporters d’acheter ou de vendre des billets vérifiés à des tarifs encadrés, à mesure que le tournoi approche.

Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à consulter attentivement les conditions de vente de ces sites.

Combien coûtent les billets pour les 16es de finale de la Coupe du monde au Maroc ?

La FIFA a mis en place une tarification variable pour le tournoi de 2026.

Les places pour la phase de groupes démarrent à 60 $ pour certaines catégories de supporters, tandis que les tarifs pour la finale s’élèvent jusqu’à 6 730 $. Ces montants peuvent encore grimper sur les plateformes de revente secondaire.

Tarifs des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

Dates Tour / Catégorie Fourchette de prix officielle Fourchette estimée sur le marché secondaire 28 juin – 3 juillet Seizièmes de finale (sites très prisés) 225 $ – 540 $ 550 – 3 200 € (moyenne : 1 250 €) 28 juin – 3 juillet 16es de finale (salles standard) 225 $ – 540 $ 400 – 2 800 € (1 134 €) 4–7 juillet Huitièmes de finale 240 – 640 € 650 € – 4 200 € (1 518 €) 9-11 juillet Quarts de finale 450 € – 1 775 € 850 € – 5 500 € (2 348 €) 14–15 juillet Demi-finales 930 € – 3 295 € 1 500 $ – 9 500 $ (3 721 $) 18 juillet Match pour la troisième place 250 $ – 800 500 $ – 3 500 $ (1 480 $) 19 juillet Finale de la Coupe du monde de la FIFA (MetLife Stadium) 1 490 $ – 7 875 $ 5 900 $ – 38 000 $+ (15 240 $)

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