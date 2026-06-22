Qualifiée en tant que vainqueur du groupe E, l’Allemagne disputera son match des 16es de finale le lundi 29 juin au Boston Stadium, avec un coup d’envoi fixé à 16 h 30 (heure locale).

Elle y affrontera l’une des meilleures troisièmes des groupes A, B, C, D ou F, repêchée pour les huitièmes de finale. Parmi les adversaires potentiels, on retrouve la République tchèque, l’Écosse ou la Suède.

À quelle heure le match de l'Allemagne en 16es de finale de la Coupe du monde débutera-t-il ?

Coupe du monde - Phase Finale Boston Stadium

Comment se procurer des billets pour le match de l’Allemagne en 16^(es) de finale de la Coupe du monde ?

Les principales loteries officielles de la Coupe du monde – prévente Visa, tirage au sort anticipé et tirage au sort aléatoire post-tirage – sont désormais closes.

Avec plus de 500 millions de demandes déjà traitées durant ces phases, le nombre de places encore disponibles en vente directe est désormais très limité.

Voici l’essentiel en bref :

La phase de vente de dernière minute a commencé le 1er avril : plus de loterie, les billets partent selon la règle du « premier arrivé, premier servi », avec confirmation immédiate. Il s’agit de la dernière chance d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA.

La plateforme de revente officielle de la FIFA est également ouverte : il s’agit du seul canal agréé permettant aux supporters d’acheter ou de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à mesure que le tournoi approche.

Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à consulter les conditions de vente avant toute transaction.

Quel est le prix des billets pour le match Allemagne – À confirmer de la Coupe du monde ?

La FIFA a mis en place une tarification variable pour le tournoi de 2026.

Les places pour la phase de groupes démarrent à 60 $ pour certaines catégories de supporters, tandis que les tarifs pour la finale s’élèvent jusqu’à 6 730 $. Ces montants peuvent encore grimper sur les plateformes de revente secondaire.

Prix des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

Dates Tour / Division Fourchette de prix officielle Fourchette estimée sur le marché secondaire 28 juin – 3 juillet 16es de finale (sites très prisés) 225 $ – 540 $ 550 – 3 200 € (moyenne : 1 250 €) 28 juin – 3 juillet 16es de finale (salles standard) 225 $ – 540 $ 400 – 2 800 € (1 134 €) 4–7 juillet Huitièmes de finale 240 – 640 650 € – 4 200 € (1 518 €) 9-11 juillet Quarts de finale 450 € – 1 775 € 850 € – 5 500 € (2 348 €) 14–15 juillet Demi-finales 930 $ – 3 295 $ 1 500 $ – 9 500 $ (3 721 $) 18 juillet Match pour la troisième place 250 $ – 800 500 $ – 3 500 $ (1 480 $) 19 juillet Finale de la Coupe du monde de la FIFA (MetLife Stadium) 1 490 $ – 7 875 $ 5 900 $ – 38 000 $+ (15 240 $)

Allemagne vs. à confirmer – Coupe du monde : tout ce qu’il faut savoir

Allemagne – À confirmer : forme des équipes

Allemagne – À confirmer : bilans récents des confrontations directes

Allemagne – À confirmer : classement

En savoir plus