La Suisse se rendra à Vancouver jeudi prochain, ayant officiellement validé la première place du groupe B et son billet pour les seizièmes de finale.

En concluant une phase de groupes parfaite, sans la moindre défaite, par une victoire 2-1 arrachée face au Canada, coorganisateur de l’épreuve, la Nati a démontré qu’elle était au sommet de son art au moment le plus opportun.

Elle se prépare désormais pour un match à élimination directe crucial face à l’une des meilleures troisièmes du tournoi, où la moindre erreur ne sera pas pardonnée.

À quelle heure la Suisse entrera-t-elle en lice pour son match à élimination directe ?

Coupe du monde - Phase Finale BC Place Vancouver

Comment se procurer des places pour le match de la Suisse en huitièmes de finale de la Coupe du monde ?

À ce stade, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde – prévente Visa, tirage au sort anticipé et tirage au sort aléatoire post-tirage – sont officiellement closes.

Avec plus de 500 millions de demandes déjà traitées durant ces phases, la disponibilité des places en vente directe est désormais au plus bas.

Voici ce qu’il faut retenir :

La phase de vente de dernière minute a commencé le 1er avril. Il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont vendus selon la règle du « premier arrivé, premier servi », avec confirmation immédiate. C’est la dernière chance d’acheter des billets officiels directement auprès de la FIFA.

La plateforme de revente officielle de la FIFA est également ouverte : il s’agit du seul canal agréé permettant aux supporters d’acheter ou de vendre des billets vérifiés à des tarifs encadrés, à mesure que le tournoi approche.

Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à consulter les conditions de vente avant toute transaction.

Combien coûtent les billets pour les 16es de finale de la Coupe du monde en Suisse ?

La FIFA a mis en place une tarification variable pour le tournoi de 2026.

Les places pour la phase de groupes démarrent à 60 $ pour certaines catégories de supporters, tandis que les tarifs pour la finale s’élèvent jusqu’à 6 730 $. Ces montants ne tiennent pas compte des majorations pratiquées sur les plateformes de revente.

Prix des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

Dates Tour / Division Fourchette de prix officielle Fourchette estimée sur le marché secondaire 28 juin – 3 juillet Seizièmes de finale (sites très prisés) 225 $ – 540 $ 550 – 3 200 € (moyenne : 1 250 €) 28 juin – 3 juillet 16es de finale (salles standard) 225 $ – 540 $ 400 – 2 800 € (1 134 €) 4–7 juillet Huitièmes de finale 240 – 640 € 650 € – 4 200 € (1 518 €) 9-11 juillet Quarts de finale 450 € – 1 775 € 850 € – 5 500 € (2 348 €) 14–15 juillet Demi-finales 930 € – 3 295 € 1 500 $ – 9 500 $ (3 721 $) 18 juillet Match pour la troisième place 250 $ – 800 500 $ – 3 500 $ (1 480 $) 19 juillet Finale de la Coupe du monde de la FIFA (MetLife Stadium) 1 490 $ – 7 875 $ 5 900 $ – 38 000 $+ (15 240 $)

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