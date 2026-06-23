Comment obtenir vos billets pour le tour des 16es de finale de la Coupe du monde en Argentine : tarifs, rencontres au Hard Rock Stadium, ventes de dernière minute et autres informations utiles

L'Argentine, championne du monde en titre, s'est officiellement qualifiée pour les huitièmes de finale, une phase à enjeux élevés, après un début de parcours sans faute dans le groupe J.

La demande de billets bat des records, les supporters se ruant pour obtenir une place afin d’assister à la rencontre sous les projecteurs de Miami.

Mais à quelle date et à quelle heure le coup d’envoi de ce 16^e de finale sera-t-il donné ?

Le match à élimination directe de l’Argentine en huitièmes de finale (rencontre n° 86) est programmé le vendredi 3 juillet à 18h00 (heure de la côte Est) au Hard Rock Stadium de Miami, en Floride, où elle défiera le deuxième du groupe H.

Coupe du monde - Phase Finale Miami Stadium

Comment acheter des billets pour le match de l’Argentine en 16^e de finale de la Coupe du monde ?

Les principales loteries officielles de la Coupe du monde – prévente Visa, tirage au sort anticipé et tirage au sort aléatoire post-tirage – sont désormais closes.

Avec plus de 500 millions de demandes déjà traitées durant ces phases, la disponibilité des places en vente directe est désormais au plus bas.

Voici ce qu’il faut retenir :

La phase de vente de dernière minute a commencé le 1er avril : il ne s’agit pas d’une loterie, les billets sont vendus selon la règle du « premier arrivé, premier servi », avec confirmation immédiate. Il s’agit de la dernière chance d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA.

La plateforme de revente officielle de la FIFA est également ouverte : il s’agit du seul site agréé où les supporters peuvent acheter ou vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à mesure que le tournoi approche.

Les plateformes de revente comme StubHub peuvent également proposer des places de dernière minute, mais vérifiez toujours les conditions de vente avant d’acheter.

Combien coûtent les billets pour les 16es de finale de la Coupe du monde en Argentine ?

La FIFA a mis en place une tarification variable pour le tournoi de 2026.

Les places pour la phase de groupes étaient proposées à partir de 60 $ (pour certaines catégories de supporters), tandis que les tarifs pour la finale culminent à 6 730 $. Ces montants ne tiennent pas compte des majorations pratiquées sur les plateformes de revente secondaire.

Tarifs des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

Dates Tour / Catégorie Fourchette de prix officielle Fourchette estimée sur le marché secondaire 28 juin – 3 juillet Seizièmes de finale (sites très prisés) 225 $ – 540 $ 550 – 3 200 € (moyenne : 1 250 €) 28 juin – 3 juillet 16es de finale (salles standard) 225 $ – 540 $ 400 – 2 800 € (1 134 €) 4–7 juillet Huitièmes de finale 240 – 640 € 650 € – 4 200 € (1 518 €) 9-11 juillet Quarts de finale 450 € – 1 775 € 850 € – 5 500 € (2 348 €) 14–15 juillet Demi-finales 930 € – 3 295 € 1 500 $ – 9 500 $ (3 721 $) 18 juillet Match pour la troisième place 250 $ – 800 $ 500 $ – 3 500 $ (1 480 $) 19 juillet Finale de la Coupe du monde de la FIFA (MetLife Stadium) 1 490 $ – 7 875 $ 5 900 $ – 38 000 $+ (15 240 $)

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