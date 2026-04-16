Comment obtenir vos billets pour le match Paris Saint-Germain - Bayern Munich : tarifs de la demi-finale de la Ligue des champions, informations pratiques, horaire du coup d’envoi et plus encore

Le Paris Saint-Germain accueille le Bayern Munich au Parc des Princes, à Paris, le mardi 28 avril, pour un match aller de demi-finale de l’UEFA Champions League qui s’annonce somptueux.

Le PSG caracole en tête de la Ligue 1, tandis que le Bayern occupe la première place de la Bundesliga ; les deux formations sont soit déjà sacrées champions, soit sur le point de l’être.

GOAL vous indique où les acheter et à quel prix.

À quelle heure commence le match de Ligue des champions Paris Saint-Germain - Bayern Munich ?

Ligue des Champions - Phases Finales Parc des Princes

Comment acheter vos places pour la rencontre de Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich ?

À l’exception de la finale, l’UEFA ne vend pas directement de billets pour les rencontres de la compétition. En tant que demi-finale, cette affiche est l’une des plus prisées en France.

Les billets sont vendus directement par chaque club participant à l’édition actuelle de la compétition. La vente officielle est réservée aux membres des clubs et l’immense majorité des places a déjà trouvé preneur.

En résumé :

Canaux officiels : PSG.fr et FCBayern.com (complet).

: PSG.fr et FCBayern.com (complet). Marchés secondaires : des plateformes comme StubHub peuvent fournir des places de dernière minute.

: des plateformes comme StubHub peuvent fournir des places de dernière minute. Côté places premium, les billets de catégorie 1 avec vue latérale et les formules d’accueil VIP sont actuellement proposés entre 930 € et 2 500 €, reflet de la demande exceptionnelle pour cette affiche européenne de prestige.

Combien coûtent les billets pour le match Paris Saint-Germain vs Bayern Munich en Ligue des champions ?

Le prix des places varie selon plusieurs critères : les clubs participants, le lieu du match et le stade de la compétition.

En raison de l’enjeu de cette demi-finale, les tarifs sont nettement plus élevés qu’en phase de groupes. Comptez au minimum 415 € pour une place standard.

Pour les retardataires, des places sont encore disponibles sur les plateformes de revente comme StubHub.

Que attendre de la rencontre entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich ?

Le PSG aborde cette demi-finale après avoir réalisé un sextuple historique l'année dernière, mais la Ligue des champions reste le trophée ultime qu'il convoite.

Les hommes de Luis Enrique se sont montrés implacables au Parc des Princes, mais ils se méfieront d’un Bayern qui affiche actuellement une forme redoutable. Les Bavarois se présentent à Paris forts d’une victoire palpitante 4-3 contre le Real Madrid le 15 avril, un résultat qui leur a permis de se qualifier sur un score cumulé de 6-4 et de consolider leur statut de favori du tournoi.

Lors de leur dernière confrontation à enjeu, en phase de groupes le 4 novembre, le Bayern s’était imposé 2-1 à Paris, démontrant qu’il possède la stratégie pour faire taire le public du Parc des Princes.

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